ຂ່າວສານ
ການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູຈ້ອງ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ
ທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 3 ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດ ຈີນສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ດຳເນີນໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 15 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ (2008-2013), ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຂອບຂະໜາດຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ ກໍ່ຄືບັນດາແງ່ຫວັງອັນດີຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດໃໝ່, ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ພັກ ແລະ 2 ປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ຊົມເຊີຍຈີນບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງນັບແຕ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 20 ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ ແລະເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ລັດແລະປະຊາຊົນຈີນຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນໃນໄລຍະ 100 ປີທີສອງຢ່າງມີໄຊ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟຸຈ້ອງ ຢືນຢັນວ່າ, ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະພັດທະນາ, ຫັນການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຫຼາຍຝ່າຍ ກໍ່ຄືແນວທາງການປ້ອງກັນຊາດຂອງຫວຽດນາມ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການພັດທະນາການພົວພັນກັບຈີນ ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ ແລະ ແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະສາດ.
ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນເກືອບ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ດ້ວຍຖານະບົດບາດສາກົນນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ; ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ຫວຽດນາມຈະປະຕິບັດສອງເປົ້າໝາຍ 100 ປີທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມໄດ້ວາງໄວ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ຢືນຢັນວ່າ: ຈີນຕີລາຄາສູງການພົວພັນກັບຫວຽດນາມ, ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນທິດທາງບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ. ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີວ່າ: ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊື້ອ ທັງເປັນສະຫາຍ ແລະ ທັງເປັນອ້າຍນ້ອງໂດຍການນຳລຸ່ນກ່ອນໄດ້ເສີມສ້າງແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ; ຕີລາຄາ 15 ປີ ນັບແຕ່ 2 ປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນປີ 2008ມາຮອດປະຈຸບັນ, ການພົວພັນ ຮ່ວມມືໃນ ທຸກຂົງເຂດໄດ້ບັນລຸ ບັນດາບາດກ້າວ ພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ແທດຈິງ ແລະ ຮອບດ້ານ, ເຂົ້າສູ່ ລວງເລິກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ຕໍ່ໜ້າຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນໃນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ, ພະຍາຍາມເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດ, ສອດຄ່ອງກັບກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນບົນຫຼັກການເຄົາລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ການຮ່ວມມືທີ່ສະເໝີພາບຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງກັນ, ແລະ ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ.
ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາຂັ້ນສູງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສອງປະເທດໄດ້ພ້ອມກັນຮັບຟັງການແນະນຳ ສັນຍາຮ່ວມມື 36 ສະບັບໃນຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ໄດ້ລົງນາມລະຫວ່າງບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາໝາກຜົນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເຊິ່ງສອງຝ່າຍບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້.ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ແລະ ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງນ້ຳຊາ. ຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ , ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ.