ຂ່າວສານ
ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ຕ້ອງຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ວຽກງານສືບສວນ, ດຳເນີນຄະດີ, ພິພາກສາໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳປະຕິບັດຢ່າງແຮງ ແລະ ຂ້ຽວຂາດ; ມີຫຼາຍຄະດີສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ຮ້າຍແຮງພິເສດ, ກ່ຽວກັບຫຼາຍກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງໃນການແກ້ໄຂການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ ໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງປະຊາຊົນ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້, ຍົກສູງກ່ວາອີກວຽກງານໂຄສະນາເຜີນແຜ່, ສຶກສາ, ສ້າງວັດທະນະທຳ, ຄວາມບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ, ບໍ່ໃຫ້ມີສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້; ເພີ່ມທະວີການຄວບຄຸມ, ປະຕິບັດສິດອຳນາດ; ເພີ່ມທະວີ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ, ການຕິດຕາມຂອງອົງການໂດຍປະຊາຊົນເລືອກຕັ້ງ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດນາມ, ອົງການການເມືອງສັງຄົມ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້.