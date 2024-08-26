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ຂ່າວສານ

ການປະທະກັນ Israel – Hamas: ຍັງບໍ່ທັນມີສັນຍານຕັ້ງຫນ້າໃດພາຍຫລັງການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ນັບແຕ່ວັນທີ 7 ຕຸລາ ປີກາຍ, ບັນດາການບຸກໂຈມຕີຂອງ Israel ຢູ່ ເຂດ ກາຊາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວ Palestine ກວ່າ 40.000 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຜູ້ຮັບບາດເຈັບກວ່າ 93.000 ຄົນ.
ປະຊາຊົນ ຢູ່ ເຂດ ກາຊາ ພວມຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກສະພາບການມະນຸດສະທຳຮ້າຍແຮງຍ້ອນການປະທະກັນ. ພາບ: BBC

ບັນດານັກໄກ່ເກ່ຍປອງດອງສືບຕໍ່ຊອກຫາວິທີຮັດແຄບຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນລະຫວ່າງ Israel  ແລະ Hamas ທີ່ການເຈລະຈາຄັ້ງຕ່າງໆຊື່ງດຳເນີນໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ ຢູ່ ອີຢິບ. ຕາມວົງການເຈົ້າຫນ້າທີ່ ອາເມລິກາ ແລ້ວ, ຄະນະຜູ້ແທນຂອງປະເທດນີ້ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບບັນດາຄະນະຜູ້ແທນ ອີຢິບ ແລະ ກາຕາ ໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງ ອີຢິບ ແລະ ກາຕາ ໄດ້ມີການພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນ Hamas ເມື່ອຄະນະນີ້ເດີນທາງເຖິງ ອີຢິບ ເພື່ອອັບເດດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ, ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຈລະຈາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງບໍ່ທັນມີສັນຍານຕັ້ງຫນ້າໃດຈາກບັນດາການເຈລະຈາລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍ.

ໃນຂະນະການເຈລະຈາພວມດຳເນີນໄປ, ກອງທັບ Israel ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາການບຸກໂຈມຕີຢູ່ ເຂດ ກາຊາ, ເຮັດໃຫ້ມີຊາວ Palestine ຢ່າງຫນ້ອຍສຸດ 50 ຄົນເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ. ນັບແຕ່ວັນທີ 7 ຕຸລາ ປີກາຍ, ບັນດາການບຸກໂຈມຕີຂອງ Israel ຢູ່ ເຂດ ກາຊາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວ Palestine ກວ່າ 40.000 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຜູ້ຮັບບາດເຈັບກວ່າ 93.000 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ - ສັງ​ຄົມ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ແຂວງ​ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ - ສັງ​ຄົມ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ແຂວງ​ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່າລາດ, ແຂວງເລິມດົງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມບັນດາແຂວງເຂດໄຕງວຽນ
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