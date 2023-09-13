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ຂ່າວສານ

ການນຳ Kim Jong-un ເລີ່ມການເດີນທາງໄປ ລັດເຊຍ

ທ່ານ Kim Jong-un ໄດ້ໄປພ້ອມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ແຖວໜ້າຂອງພັກແຮງງານ ແລະ ກອງທັບ ສປປ.ເກົາຫຼີ.
ການນຳ ສປປ.ເກົາຫຼີ Kim Jong-un (ພາບ: KCNA)

ການນຳ ສປປ.ເກົາຫຼີ Kim Jong-un ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ສປປ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອໄປ ລັດເຊຍ ດ້ວຍລົດໄຟ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກັນຍາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ). ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກັນຍາ, ສື່ມວນຊົນແຫ່ງລັດ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຂ່າວຄາວດັ່ງກ່າວ, ພາຍຫຼັງ 1 ວັນທີ່ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານ Kim Jong-un ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ລັດເຊຍ ໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອເຈລະຈາກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ລັດເຊຍ Vladimir Putin.

ສຳນັກຂ່າວສານສູນກາງ ສປປ.ເກົາຫຼີ (KCNA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານ Kim Jong-un ໄດ້ໄປພ້ອມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ແຖວໜ້າຂອງພັກແຮງງານ ແລະ ກອງທັບ ສປປ.ເກົາຫຼີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ທີ່ການນຳ 2 ທ່ານນີ້ຈະດຳເນີນການພົບປະສຸດຍອດເທື່ອ. ວັງ Kremlin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາການເຈລະຈາລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ລັດເຊຍ ໄດ້ຂຶ້ນແຜນໃນການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ Kim Jong-un.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ​ໂມ​ຊຳ​ບິກ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ

ຫວຽດ​ນາມ - ​ໂມ​ຊຳ​ບິກ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ໂມຊຳບິກຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກັນຍາ (ເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທີ່ນະຄອນຫຼວງມາປູໂຕ, ທ່ານ ນາງ ຫວໍທິແອັ້ງຊ໋ວນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບ ປະທານແນວໂຮມປົດປ່ອຍ ໂມຊຳບິກ (FRELIMOO), ປະທານາທິບໍດີ ໂມຊຳບິກ ທ່ານ Filipe Nyusi.
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