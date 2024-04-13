Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການນຳ ຫວຽດນາມ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນປີໃໝ່ເຖິງການນຳ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ

ບັນດາການນຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍ ແລະ ກະເຊົ້າດອກໄມ້ເຖິງບັນດາການນຳ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ.
ບຸນປີໃໝ່ຂອງ ລາວ (ພາບ: baophapluat.vn)

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ຂອງປະເທດ ສປປ ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Chol Chhnam Thmey ຂອງລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ບັນດາການນຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍ ແລະ ກະເຊົ້າດອກໄມ້ເຖິງບັນດາການນຳ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ.

ໃນຈົດໝາຍສົ່ງເຖິງບັນດາການນຳ ລາວ, ບັນດາການນຳ ຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແນວແນ່ວ່າ, ປະເທດ ລາວ ອ້າຍນ້ອງ ຈະແກ້ໄຂທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ IX ຢ່າງມີໄຊ, ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າອີກໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.

ໃນຈົດໝາຍສົ່ງເຖິງການນຳລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ການນຳ ຫວຽດນາມ ອວຍພອນໃຫ້ປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ Chol Chhnam Thmey 2024 ດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນງານຫຼາຍຢ່າງກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກັບ​ມາ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ: ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈ

ກັບ​ມາ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ: ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈ

ຊຸມວັນນີ້, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນການເດີນທາງກັບເມືອຢາມດິນແດນແຫ່ງປະຫວັດສາດໃນໂອກາດນີ້, ຫໍພິພິທະພັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນສະຖານທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top