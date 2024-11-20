ຂ່າວສານ
ການນຳພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາກເມເນຍ Alen Simonyan
ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Alen Simonyan ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສາທາລະນະລັດ ອາກເມເນຍ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນການພົວພັນຕ່າງປະເທດເປັນຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ. ໃນນັ້ນ ມີອາເມເນຍ. ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສາມາດ ບົ່ມຊ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາກເມນີ ກ່ຽວກັບບັນດາທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການໃຫຍ່ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Alen Simonyan ຢືນຢັນວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນທຸກຂົງເຂດ; ເຫັນດີກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການໃຫຍ່ເພື່ອຮັດແໜ້ນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນການພົບປະເຈລະຈາກັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີນ, , ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບພ້ອມກັນສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີຣົບ ແນໃສ່ສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ, ບຸກທະລຸສຳລັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າສອງຝ່າຍ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ກັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສໃນພາກພື້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ, ກົດບັດ ສປຊ, ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ 1982 (UNCLOS 1982), ພິເສດ ໃນບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາກເມເນຍ Alen Simonyan ຖືວ່າ ຕ້ອງພິຈາລະນາມຸ່ງໄປເຖິງການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ເພີ່ມທະວີການເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ; ຮ່ວມມືກັນຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາສາກົນ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ລົງນາມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ສ້າງເງື່ອນໄຂໜູນຊ່ວຍປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ກໍຄືປະຊາຊົນສອງປະເທດທີ່ດຳລົງຊີວິດ, ລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ປະເທດຂອງກັນ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ.