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ຂ່າວສານ

ການນຳພັກ, ລັດເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດໂຮມຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ

ທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດມະຕິ, ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການໂຮມຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນແຂວງ, ຕາແສງ, ສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ
(ພາບປະກອບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ໃນທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດມະຕິ, ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການໂຮມຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນແຂວງ, ຕາແສງ, ສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ສະພາປະຊາຊົນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດແຂວງ, ນະຄອນ, ຕາແສງ, ເຂດພິເສດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປະກາດຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ, ການເຄື່ອນໄຫວຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງ 2 ຂັ້ນໃຫ້ແກ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເປີດກວ້າງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເຫດການດ້ານການບໍລິຫານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນບາດກ້າວຫັນປ່ຽນຍຸດທະສາດ, ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຢ່າງພາວະວິໄສຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວສ້າງເຂດກຳລັງໜູນພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກພື້ນ.

“ເຂດພັດທະນາໃໝ່ນີ້ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນວິໄສທັດຍາວໄກ, ມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາຢ່າງຄົບຊຸດ, ຍືນຍົງ ແລະ ມີວິທະຍາສາດ. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວນຳໜ້າ, ມີລັກສະນະບຸກທະລຸໃນການປັບປຸງກົງຈັກອຳນາດການປົກຄອງເຂດຕົວເມືອງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢ່າງໄວ, ແຂງແຮງ, ມີປະສິດທິຜົນຂອງເຂດຫັນເປັນຕົວເມືອງສູງທີ່ສຸດໃນທົ່ວປະເທດ”.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຊີ້ນຳທີ່ພິທີປະກາດຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ສະເໜີໃຫ້ ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງສຸມໃສ່ຊີ້ນຳຂັ້ນຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ; ພິເສດແມ່ນນຳພາຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ 126 ຕາແສງໃໝ່ນັບແຕ່ເມື່ອເຂົ້າສູ່ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນທາງການ ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວຢ່າງລຸລ່ວງ, ຄົບຊຸດ, ມີປະສິດທິຜົນ; ບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນປົກກະຕິຂອງສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນບັນດາວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງເຖິງປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ.

ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຊີ້ນຳທີ່ພິທີປະກາດຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ສະເໜີວ່າ:

“ສ້າງຮູບແບບນະຄອນສັງຄົມນິຍົມ, ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ, ທັນສະໄໝ, ສີວິໄລ; ສ້າງບັນດາເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດຫຼາຍຂະແໜງ, ທັນສະໄໝ, ແກ່ງແຍ້ງທົ່ວໂລກ, ຮູບແບບຂອງອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ນະວັດຕະກຳ, ການບໍລິການ logistics ລະດັບສາກົນ; ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ ແລະ ອັດສະລິຍະ, ສ້າງກຳລັງໜູນເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ, ເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ”.

ຢູ່ນະຄອນ ເກິນເທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ 3 ທ້ອງຖິ່ນແມ່ນ ເກິນເທີ, ເຮົາຢາງ, ຊອກຈັງ ໄດ້ສົມທົບກັນຢ່າງຮີບເຮັ່ງ, ດຳເນີນໄປຢ່າງມິແບບມີແຜນ, ມີວິທະຍາສາດຕາມການແນະນຳຂອງສູນກາງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ສະເໜີວ່າ:

“ຕ້ອງຈັດຕັ້ງ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ລັດຖະກອນຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານໃໝ່ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ, ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ລຸລ່ວງ, ບໍ່ຖືກຂາດວັກຂາດຕອນໃນການສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ. ປະຕິບັດການຈັດສຳນັກງານ, ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງອຸປະກອນເຮັດວຽກເພື່ອຮັບໃຊ້ບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍໂດຍໄວ, ມີປະສິດທິຜົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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