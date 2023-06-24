Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກະ​ຕ​ຸກ​ຊຸກ​ຍູ້ກ​ານ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ກວາງ​ນາມ

ທ່ານໂຮກວາງບຶວ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກ໋ວາງນາມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຈົ່ງຕອບສະໜອງຢ່າງແຮງ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ຊຸດຄົ້ນບັນດາເຂດ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
ການຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດລາຍການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວ 2023 ກວາງນາມ - ຄວາມຮູ້ສຶກລະດູຮ້ອນ (ພາບ: nhandan.vn)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກ໋ວາງນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບບໍລິສັດໃຫຍ່ການບິນ ຫວຽດນາມ (VietNam Airliens) ຈັດການຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດລາຍການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວ 2023 ກວາງນາມ - ຄວາມຮູ້ສຶກລະດູຮ້ອນ. ລາຍການໄດ້ດຳເນີນໃນແຕ່ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ ຫາວັນທີ 30 ກັນຍາ, ໂດຍຍົກອອກຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໂດດເດັ່ນ 16 ຢ່າງດ້ວຍນະໂຍບາຍລາຄາບຸລິມະສິດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ເພີ່ມຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາ ກວາງນາມ. ເພື່ອໃຫ້ລາຍການ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ທ່ານໂຮກວາງບຶວ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກ໋ວາງນາມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຈົ່ງຕອບສະໜອງຢ່າງແຮງ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ຊຸດຄົ້ນບັນດາເຂດ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ລາຍການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປັບປຸງ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບແຫຼ່ງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບັນດາການບໍລິການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top