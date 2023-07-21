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ຂ່າວສານ

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ດ້ານ​ຕິດ​ຕໍ່​ສື່​ສານ

ສອງອົງການ ຈະຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດ “ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການສ້າງ, ນຳໃຊ້ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພົນໂທ ຫງວຽນຢວານແອັງ, ຮອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະກົມຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ກົມໃຫຍ່ເສນາທິການກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ, ໂດຍທ່ານພັນເອກ ສຸບານ ພັນທະວີ, ຫົວໜ້າກົມຕິດຕໍ່ສື່ສານ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ. ນະທີ່ນີ້, ພົນໂທ ຫງວຽນຢວານແອງ ສະເໜີໃຫ້ເຫຼົ່າຮົບສື່ສານ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກົມສື່ສານ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດຕາມທິດແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາຂົງເຂດບຳລຸງສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມ, ຈັດສົ່ງນັກຊ່ຽວຊານ. ພ້ອມທັງສະເໜີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງອົງການ ຈະຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດ “ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການສ້າງ, ນຳໃຊ້ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຍາມໃດກໍສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ສອງອົງການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.
ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນຢວານແອັງ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານພັນເອກ ສຸບານ ພັນທະວີ (ພາບ: TTXVN)

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້ລະ​ບົບ​ທຸ​ລະ​ກຳ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດແບບ​ເອ​ກະ​ເທດ ​

ພິ​ທີ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້ລະ​ບົບ​ທຸ​ລະ​ກຳ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດແບບ​ເອ​ກະ​ເທດ ​

ການເປີດນຳໃຊ້ລະບົບທຸລະກຳພັນທະບັດວິສາຫະກິດຈຳໜ່າຍແບບເອກະເທດ: ບາດກ້າວເດີນໃໝ່ໃນວິວັດທະນາການເພີ່ມທະວີຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດທຶນຮອນ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນສານທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ພິທີເປີດນຳໃຊ້ລະບົບທຸລະກຳພັນທະບັດວິສາຫະກິດແບບເອກະເທດ ຢູ່ພະແນກທຸລະກຳຫຼັກຊັບ ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
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