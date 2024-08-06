ຂ່າວສານ
ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ FBI (ອາເມລິກາ)
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນກວັກຕໍ ສະເໜີ ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ສອງຝ່າຍຊຸກຍູ້ການລົງນາມໃນສັນຍາໜູນຊ່ວຍດ້ານຍຸຕິທຳກ່ຽວກັບອາຍາ, ສັນຍາສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ, ສັນຍາກ່ຽວກັບການມອບ - ສົ່ງຜູ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກ; ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ FBI ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະທຸກຂັ້ນເພື່ອແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ; FBI ຄົ້ນຄວ້າການໜູນຊ່ວຍ, ອຸປະຖຳເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ມາດຕະການສະເພາະຂະແໜງຮັບໃຊ້ວຽກງານຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນກວັກຕໍ ປາດຖະໜາວ່າ FBI ຈະສືບຕໍ່ສວມບົດບາດເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໃນການສົມທົບກັນຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.