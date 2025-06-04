Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກະ​ກຽມ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ກວ້າງ​ຂວາງ - ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວລວມ​ສູນ - ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ທີ່​ສຸດ

ຫວຽດນາມ ຕ້ອງກະກຽມຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວລວມສູນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນການເຕີບໂຕໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນແຜນການເຕີບໂຕໂດຍນັກຊ່ຽວຊານໄດ້ແນະນຳໃນກອງປະຊຸມສໍາມະນາ: “ກຳນົດທິດ ແລະ ມາດຕະການສຳລັບການເຕີ່ບໂຕເສດຖະກິດສູງ ແລະ ຍືນຍົງ ຮອດປີ 2045” ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 03 ມິຖຸນາ.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ກຳນົດທິດ ແລະ ມາດຕະການສຳລັບການເຕີ່ບໂຕເສດຖະກິດສູງ ແລະ ຍືນຍົງ ຮອດປີ 2045” (ພາບ:VOV)

ຄວາມຄາດຫວັງຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045. ການຄິດໄລ່ຂອງກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢາກບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງອອກນັ້ນ ລະດັບກາຍເພີ່ມ GDP ສະເລ່ຍແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2045 ຕ້ອງບັນລຸ 9,5% ຕໍ່ປີ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ມີ 3 ແຜນການເຕີບໂຕໄດ້ວາງອອກໃນໄລຍະ 2025 – 2045. ທີໜຶ່ງແມ່ນ ຮູບແບບ “ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ” ດ້ວຍ GDP ບັນລຸ 11% ໃນ 5 ປີທຳອິດ. ທີສອງແມ່ນຮູບແບບ “ເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນໄລຍະຍາວ” ດ້ວຍ GDP ບັນລຸ 11% ຕໍ່ປີ ໃນ 7 ປີທຳອິດ. ທີສາມແມ່ນຮູບແບບ “ຄື້ນການເຕີບໂຕ” ດ້ວຍ GDP ບັນລຸ 8 – 100% ໃນ 5 ປີທຳອິດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໄວສັງລວມໃນໄລຍະຫຼັງຈາກນັ້ນ. ທ່ານນາງສາດສະດາຈານ. ປອ. ເຈິ່ນທິຮວາວັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຖືວ່າ:

“ເມື່ອປຽບທຽບ 3 ແຜນການນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ຕາມແງ່ມູມທິດສະດີ, ແຜນການທີ 3 ມີຄວາມເໝາະສົມກວ່າ. ພວກເຮົາລົງທຶນເຂົ້າພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຈະນຳໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນບັນດາບາດກ້າວຕໍ່ໄປເພື່ອສາມາດເຕີບໂຕສູງກວ່າ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ທ່ານ ເຈິ່ນເກີມຕູ ສະເໜີໃຫ້ 2 ອົງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນອັນດີງາມ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຢ່າງມີໄຊ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top