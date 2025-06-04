ຂ່າວສານ
ກະກຽມຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ - ເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວລວມສູນ - ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນການເຕີບໂຕໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ
ຄວາມຄາດຫວັງຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045. ການຄິດໄລ່ຂອງກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢາກບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງອອກນັ້ນ ລະດັບກາຍເພີ່ມ GDP ສະເລ່ຍແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2045 ຕ້ອງບັນລຸ 9,5% ຕໍ່ປີ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ມີ 3 ແຜນການເຕີບໂຕໄດ້ວາງອອກໃນໄລຍະ 2025 – 2045. ທີໜຶ່ງແມ່ນ ຮູບແບບ “ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ” ດ້ວຍ GDP ບັນລຸ 11% ໃນ 5 ປີທຳອິດ. ທີສອງແມ່ນຮູບແບບ “ເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນໄລຍະຍາວ” ດ້ວຍ GDP ບັນລຸ 11% ຕໍ່ປີ ໃນ 7 ປີທຳອິດ. ທີສາມແມ່ນຮູບແບບ “ຄື້ນການເຕີບໂຕ” ດ້ວຍ GDP ບັນລຸ 8 – 100% ໃນ 5 ປີທຳອິດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໄວສັງລວມໃນໄລຍະຫຼັງຈາກນັ້ນ. ທ່ານນາງສາດສະດາຈານ. ປອ. ເຈິ່ນທິຮວາວັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຖືວ່າ:
“ເມື່ອປຽບທຽບ 3 ແຜນການນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ຕາມແງ່ມູມທິດສະດີ, ແຜນການທີ 3 ມີຄວາມເໝາະສົມກວ່າ. ພວກເຮົາລົງທຶນເຂົ້າພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຈະນຳໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນບັນດາບາດກ້າວຕໍ່ໄປເພື່ອສາມາດເຕີບໂຕສູງກວ່າ”.