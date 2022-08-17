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ຂ່າວສານ

ກະ​ກຽມ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ ​ວັນ​ບຸນ​ພົບ​ປ​ະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ກິ​ລາ ແລະ ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ

ວັນບຸນຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 23 – 25 ກັນຍາ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 10 ແຂວງຫວຽດນາມ ແລະ 10 ແຂວງຂອງລາວ ເຊິ່ງແມ່ນບັນດາແຂວງທີ່ມີເສັ້ນຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ.
  ການເຮັດວຽກ (ພາບ: dangcongsan.vn)  

ພິທີໄຂວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ III ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ - ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ” ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນເວລາ 20 ໂມງຂອງວັນທີ 23 ກັນຍາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ 7/5, ນະຄອນດ້ຽນບຽນຝຸ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ. ນີ້ແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳ, ການເມືອງໃຫຍ່ ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ (2/9/1945 – 2/9/2022), 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ (5/9/1962 – 5/9/2022) ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ (18/7/1977-18/7/2022).

ວັນບຸນຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 23 – 25 ກັນຍາ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 10 ແຂວງຫວຽດນາມ ແລະ 10 ແຂວງຂອງລາວ ເຊິ່ງແມ່ນບັນດາແຂວງທີ່ມີເສັ້ນຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ.

ໃນຂອບເຂດວັນບຸນ ຈະດຳເນີນຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍຄື: ພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ວິຫານບູຊານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ສະໜາມຮົບ ດ້ຽນບຽນຝຸ, ພິທີອາໄສຫາຢູ່ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຕົງຄາວ…. ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວາງສະແດງ ຊຸມຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມ, ປົງແປງ ແລະ ຍົກສູງຊີວິດດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າໂນ້ຍ ປາດຖະໜາວ່າ ສິງກະໂປ ໜູນຊ່ວຍໃນການສ້າງແຜນຜັງຕົວເມືອງ

ຮ່າໂນ້ຍ ປາດຖະໜາວ່າ ສິງກະໂປ ໜູນຊ່ວຍໃນການສ້າງແຜນຜັງຕົວເມືອງ

ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເຈິ່ນຊີ້ແທັງ ຕີລາຄາສູງບັນດາການໜູນຊ່ວຍຂອງ ສິງກະໂປ ຕໍ່ກັບ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ ເວົ້າສະເພາະໃນໄລຍະຜ່ານມາ
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