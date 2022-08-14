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ຂ່າວສານ

ກະຊວງຕຳຫຼວດພົບປະກັບນັກສິລະປິນ, ນັກປະພັນ, ນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ພາລະກິດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ

ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການພົບປະກັບບັນດານັກສິລະປິນ, ນັກປະພັນ, ນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ພາລະກິດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສ້າງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ.

ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການພົບປະກັບບັນດານັກສິລະປິນ, ນັກປະພັນ, ນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ພາລະກິດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສ້າງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ.

    

ການພົບປະໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (19/8/1945 – 19/8/2022), ແລະ 17 ປີແຫ່ງວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ (19/8/2005 – 19/8/2022), ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການພົບປະກັບບັນດານັກສິລະປິນ, ນັກປະພັນ, ນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ພາລະກິດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສ້າງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ສື່ມວນຊົນໃນຂະແໜງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວຽກງານໂຄສະນາ, ປະຕິບັດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ; ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງຊີວິດວັດທະນະທຳຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນຢຸຍງອັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີວ່າ:

        “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ, ນັກສິລະປິນ, ນັກປະພັນ, ນັກຂ່າວ, ນັກກະວີຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີຜະລິດຕະພັນມາເຖິງປະຊາຊົນ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຫວັງວ່າ, ຈະສືບຕໍ່ມີບັນດາຜະລິດຕະພັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງເພື່ອລະດົມກຳລັງໃຈກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນສືບຕໍ່ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈ, ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງເພື່ອແກ້ໄຂວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເປັນຢ່າງດີ, ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ, ຮັບໃຊ້ຄວາມສັນຕິສຸກຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແຕ່ລະຄົນໃຫ້ດີກ່ວາເກົ່າ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໜູນຊ່ວຍ ຮ່າໂນ້ຍ ສ້າງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງຈຳນວນໜຶ່ງ

ໜູນຊ່ວຍ ຮ່າໂນ້ຍ ສ້າງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງຈຳນວນໜຶ່ງ

ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2022, ກົມຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ) ສົມທົບກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຝ່າຍ ການາດາ ດຳເນີນໂຄງການຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານເພື່ອພັດທະນາ, ຈັດຕັ້ງພິທີລົງນາມ ແລະ ເລີ່ມປະຕິບັດແຜນການສົມທົບກັນໜູນຊ່ວຍ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງຈຳນວນໜຶ່ງ.
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