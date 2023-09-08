ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43: ຖະແຫຼງການຂອງປະທານ ເນັ້ນໜັກເຖິງການເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນແລະກັນ
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ, ກໍ່ມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກັນຖືກຈ່າງຫາຍ, ເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນຖືກຊຸດໂຊມ. ອາຊຽນ ກໍຢັ້ງຢືນຄືນຄວາມຈຳເປັນຂອງການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) ປີ 1982.
ພ້ອມກັບຖະແຫຼງການຂອງປະທານ ອາຊຽນ, ພາຍຫຼັງໂຮມປະຊຸມມາເປັນເວລາ 2 ວັນ, ມີຖະແຫຼງການຫຼາຍສະບັບ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ລະຫວ່າງອາຊຽນ ກັບຄູ່ຮ່ວມມື ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ, ໃນນັ້ນ ມີຖະແຫຼງການການນຳ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການໃນບັນດາວິກິດການ.