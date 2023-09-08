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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 43: ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ປະ​ທານ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ ແລະ ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ

ວັນທີ 7 ກັນຍາ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຂອງປະເທດປະທານ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 05 - 07 ກັນຍາ ຢູ່ ຈາກາຕາ ອິນໂດເນເຊຍ

ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ, ກໍ່ມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກັນຖືກຈ່າງຫາຍ, ເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນຖືກຊຸດໂຊມ. ອາຊຽນ ກໍຢັ້ງຢືນຄືນຄວາມຈຳເປັນຂອງການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) ປີ 1982.        

ພ້ອມກັບຖະແຫຼງການຂອງປະທານ ອາຊຽນ, ພາຍຫຼັງໂຮມປະຊຸມມາເປັນເວລາ 2 ວັນ, ມີຖະແຫຼງການຫຼາຍສະບັບ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ລະຫວ່າງອາຊຽນ ກັບຄູ່ຮ່ວມມື ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ, ໃນນັ້ນ ມີຖະແຫຼງການການນຳ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການໃນບັນດາວິກິດການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຸ່ມ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ມິດ​ຕະ​ພາບ ຝ​ລັ່ງ - ຫວຽດ​ນາມ: ຂົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ຝ​ລັ່ງ

ກຸ່ມ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ມິດ​ຕະ​ພາບ ຝ​ລັ່ງ - ຫວຽດ​ນາມ: ຂົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ຝ​ລັ່ງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດ, ການປະກອບສ່ວນຂອງກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຝລັ່ງ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການລັດຖະສະພາ, ແມ່ນຂົວເຊື່ມອຕໍ່ມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ໃນທຸກຂົງເຂດ.
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