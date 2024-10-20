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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ຄັ້​ງ​ທີ 6

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ຄັ້ງທີ 6 ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນ Adelaide, ເມືອງເອກຂອງລັດ ອົດສະຕາລີ ໃຕ້. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ Penny Wong ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ຄັ້ງທີ 6

ໃນກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນການຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດຢ່າງສູງ ຕໍ່ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ແລະ ມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນເມື່ອເຫັນວ່າ ການພົວພັນສອງປະເທດພວມພັດທະນາຢ່າງດີງາມ ໃນເກືອບທຸກຂົງເຂດ, ທັງໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີຊຸກຍູ້ການຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ພິເສດແມ່ນ ສປຊ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ. ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ, ການບິນ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ.

        ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີ Penny Wong ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ ແລະ ລົງນາມໃນໂຄງການດຳເນີນງານກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໄລຍະ 2024 – 2027.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ສື່ມວນຊົນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ BRICS

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ສື່ມວນຊົນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ BRICS

ວັນທີ 18 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ມີການພົບປະ ແລະ ຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນແຖວໜ້າບັນດາປະເທດ BRICS. ການພົບປະໄດ້ດຳເນີນໃນຂະນະທີ່ຍັງອີກ 2 – 3 ມື້ກໍຈະຮອດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ຊຶ່ງຈະດຳເນີນຢ່າງເປັນທາງການໃນນະຄອນ Kazan, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.
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