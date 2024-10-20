ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ຄັ້ງທີ 6
ໃນກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນການຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດຢ່າງສູງ ຕໍ່ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ແລະ ມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນເມື່ອເຫັນວ່າ ການພົວພັນສອງປະເທດພວມພັດທະນາຢ່າງດີງາມ ໃນເກືອບທຸກຂົງເຂດ, ທັງໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີຊຸກຍູ້ການຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ພິເສດແມ່ນ ສປຊ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ. ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ, ການບິນ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ.
ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີ Penny Wong ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ ແລະ ລົງນາມໃນໂຄງການດຳເນີນງານກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໄລຍະ 2024 – 2027.