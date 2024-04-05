ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງກ່ຽວກັບ “ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານ”
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມສາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງກ່ຽວກັບ “ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານ ມີບົດບາດສຳຄັນພິເສດໃນລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດຊາດ, ໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພັດທະນາຊາວ ຫວຽດນາມ.
ການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານ ແມ່ນຂັ້ນການຮຽນສຳລັບເກນອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາຂອງມະນຸດ. ການກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາມະນຸດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສ້າງພື້ນຖານນັບແຕ່ຊຸມປີຕົ້ນຂອງຊີວິດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງໃນໄລຍະໃໝ່ເພື່ອປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການໃໝ່ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ການປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຕ້ອງແນໃສ່ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊາວຫວຽດນາມ ຢ່າງຮອບດ້ານ, ເໝາະສົມກັບທ່າອ່ຽນພັດທະນາຂອງຍຸກສະໄໝ, ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ, ສະພາບການໂລກ. ປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານ, ລະອຽດແມ່ນສຳລັບເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸແຕ່ 3 – 5 ປີ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ, ຖືການຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ ແມ່ນຫຼັກ ເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການ “ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານ ຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2045”, ບັນດາສະມາຊິກ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ການນຳບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບົດລາຍງານນີ້.