Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ ການປ່ຽນ​ແປງໃໝ່​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ສ້າງກ່ຽວ​ກັບ “ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່, ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ອະ​ນຸ​ບານ”

ການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານ ແມ່ນຂັ້ນການຮຽນສຳລັບເກນອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາຂອງມະນຸດ. ການກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາມະນຸດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສ້າງພື້ນຖານນັບແຕ່ຊຸມປີຕົ້ນຂອງຊີວິດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມສາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງກ່ຽວກັບ “ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານ ມີບົດບາດສຳຄັນພິເສດໃນລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດຊາດ, ໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພັດທະນາຊາວ ຫວຽດນາມ.

ການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານ ແມ່ນຂັ້ນການຮຽນສຳລັບເກນອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາຂອງມະນຸດ.  ການກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາມະນຸດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສ້າງພື້ນຖານນັບແຕ່ຊຸມປີຕົ້ນຂອງຊີວິດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງໃນໄລຍະໃໝ່ເພື່ອປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການໃໝ່ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:   

ການປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຕ້ອງແນໃສ່ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊາວຫວຽດນາມ ຢ່າງຮອບດ້ານ, ເໝາະສົມກັບທ່າອ່ຽນພັດທະນາຂອງຍຸກສະໄໝ, ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ, ສະພາບການໂລກ. ປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານ, ລະອຽດແມ່ນສຳລັບເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸແຕ່ 3  5 ປີ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ, ຖືການຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ ແມ່ນຫຼັກ ເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການ “ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານ ຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2045”, ບັນດາສະມາຊິກ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ການນຳບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບົດລາຍງານນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ຈະ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ.ຈີນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ຈະ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ.ຈີນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສສ. ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ ສປ.ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 – 12 ເມສາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top