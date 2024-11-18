ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20: ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ວັນທີ 16 ພະຈິກ, ໃນກອງປະຊຸມກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກດິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ (G20) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ Rio de Janeiro ໃນອາທິດໜ້າ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Lula da Silva ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ທ່ານ Antonio Guterres ແລະ ທ່ານ Lula da Silva ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ລັກສະນະຈຳເປັນ ຂອງການນຳໃຊ້ບັນດາມາດຕະການຂ້ຽວຂາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄື ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຫຼຸດການປ່ອຍອາພິດລົງ ແລະ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຈຳກັດໜ່ວຍໂລກອູ່ນຂຶ້ນຢູ່ລະດັບ 1,5 ອົງສາຊີ. ການນຳສອງຝ່າຍກກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການເພີ່ມທະວີລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ປັບປຸງໂຄງປະກອບການເງິນສາກົນ ແລະ ລະບອບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກ, ກໍ່ຄືແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຮີບດ່ວນທີ່ສຸດຄືການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານຂອງໂລກ.