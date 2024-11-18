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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20: ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ແລະ ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບ​ຣາ​ຊິນ ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຕ້ານ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Lula da Silva ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 16 ພະຈິກ, ໃນກອງປະຊຸມກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກດິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ (G20) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ Rio de Janeiro ໃນອາທິດໜ້າ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Lula da Silva ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ທ່ານ Antonio Guterres ແລະ ທ່ານ   Lula da Silva ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ລັກສະນະຈຳເປັນ ຂອງການນຳໃຊ້ບັນດາມາດຕະການຂ້ຽວຂາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄື ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຫຼຸດການປ່ອຍອາພິດລົງ ແລະ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຈຳກັດໜ່ວຍໂລກອູ່ນຂຶ້ນຢູ່ລະດັບ 1,5 ອົງສາຊີ. ການນຳສອງຝ່າຍກກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການເພີ່ມທະວີລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ປັບປຸງໂຄງປະກອບການເງິນສາກົນ ແລະ ລະບອບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກ, ກໍ່ຄືແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຮີບດ່ວນທີ່ສຸດຄືການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານຂອງໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ ແລະ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຮ່ວ​ມ​ມື​ຂອງ APEC ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ ແລະ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຮ່ວ​ມ​ມື​ຂອງ APEC ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຍົກອອກບັນດາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບການເສດຖະກິດຂອງໂລກປັດຈຸບັນ. ເພື່ອ APEC ສືບຕໍ່ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກຳແໜ້ນບັນດາກາລະໂອກາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
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