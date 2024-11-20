Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20: ທ່ານ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີ 3 ຂໍ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ແກ່​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ອຶດ​ຫິວ, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ທົ່ວ​ໂລກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ພະຈິກ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ Rio de Janeiro, ບຣາຊິນ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ປີ 2024 ຖືກໄຂຂຶ້ນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງໂລກຍຸຕິທຳ ແລະ ໜ່ວຍໂລກຍືນຍົງ”. ພາຍຫຼັງຈັດຕັ້ງມາເປັນ 19 ຄັ້ງ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ປີນີ້ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ລວມມີ 21 ປະເທດ ສະມາຊິກ G20, 19 ປະເທດແຂກຖືກເຊີນ ແລະ 15 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຫຼັກແຫຼ່ງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ G20

ກອງປະຊຸມໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພິທີປຸກລະດົມພັນທະມິດທົ່ວໂລກຕ້ານໄພອຶດຫິວທຸກຍາກ ແລະ ວາລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັ້ນເຄື່ອນໄຫວຕ້ານໄພອຶດຫິວທຸກຍາກ. ກ່າວຄຳເຫັນໃນວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານສຳຄັນທີ່ສຸດ, ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງເຖິງການຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບໃນທົ່ວໂລກ.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາຜົນງານ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ພ້ອມທັງແບ່ງປັນ 3 ບົດຮຽນປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານນີ້ ແລະ ສະເໜີ 3 ເນື້ອໃນຮັບປະກັນຍຸດທະສາດແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນທົ່ວໂລກ. ທີໜຶ່ງແມ່ນ ຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດເພື່ອລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາແບບກວມລວມ. ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, G20 ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າໃນການຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືພັດທະນາ, ບໍ່ຫັນວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ບັນດາບັນຫາພັດທະນາເປັນການເມືອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າ, ກະສິກຳ ແລະ ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ. ທີສອງແມ່ນ ຮັບປະກັນລະບົບກະສິກຳ - ສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນປົກກະຕິ, ປັບຕົວ ແລະ ມີຄວາມທົນທານກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນພື້ນຖານອັນຍາວນານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ G20 ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກ, ການເງິນບຸລິມະສິດ, ການບໍລິຫານແບບອັດສະລິຍະໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພັດທະນາຊ້າ ແລະ ພວມພັດທະນາໃນການຫັນເປັນກະສິກຳສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການຮັບປະກັນບັນດາລະບົບສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບຕ່ຳ. ທີສາມແມ່ນ ຮັບປະກັນການລົງທຶນແກ່ມະນຸດ, ຖືການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມແມ່ນໜ້າທີ່ແກ່ນສານໃນການສ້າງສັງຄົມກົມກຽວກວມລວມ, ຍືນຍົງ.

        ສິ້ນສຸດບົດກ່າວປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຖືລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຄວາມສາມັກຄີສາກົນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເປັນສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມໃນການສ້າງໂລກບໍ່ມີຄອບຄົວອຶດຫິວ, ທຸກຍາກໄລຍະຍາວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນ.

        ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລື ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ປະຕິຮູບບັນດາລະບອບລະບຽບການບໍລິຫານທົ່ວໂລກ”.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນກັບການນຳບັນດາປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອັງກິດ, ຝລັ່ງ.

 ວັນທີ 18 ພະຈິກ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ດຳເນີນຢູ່ Rio de Janeiro, ບຣາຊິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນກັບການນຳບັນດາປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ໃນນັ້ນ ມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ; ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ອິນເດຍ Narendra Modi; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz; ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ແລະ ພົບປະກັບທ່ານນາງ Usula von der Leyen ປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ  (EC).
 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາກເມເນຍ Alen Simonyan

ການນຳພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາກເມເນຍ Alen Simonyan

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ທ່ານ Alen Simonyan ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ອາກເມເນຍ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 17 - 23 ພະຈິກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top