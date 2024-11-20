ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20: ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ 3 ຂໍ້ຮັບປະກັນແກ່ການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທົ່ວໂລກ
ກອງປະຊຸມໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພິທີປຸກລະດົມພັນທະມິດທົ່ວໂລກຕ້ານໄພອຶດຫິວທຸກຍາກ ແລະ ວາລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັ້ນເຄື່ອນໄຫວຕ້ານໄພອຶດຫິວທຸກຍາກ. ກ່າວຄຳເຫັນໃນວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານສຳຄັນທີ່ສຸດ, ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງເຖິງການຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບໃນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາຜົນງານ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ພ້ອມທັງແບ່ງປັນ 3 ບົດຮຽນປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານນີ້ ແລະ ສະເໜີ 3 ເນື້ອໃນຮັບປະກັນຍຸດທະສາດແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນທົ່ວໂລກ. ທີໜຶ່ງແມ່ນ ຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດເພື່ອລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາແບບກວມລວມ. ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, G20 ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າໃນການຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືພັດທະນາ, ບໍ່ຫັນວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ບັນດາບັນຫາພັດທະນາເປັນການເມືອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າ, ກະສິກຳ ແລະ ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ. ທີສອງແມ່ນ ຮັບປະກັນລະບົບກະສິກຳ - ສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນປົກກະຕິ, ປັບຕົວ ແລະ ມີຄວາມທົນທານກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນພື້ນຖານອັນຍາວນານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ G20 ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກ, ການເງິນບຸລິມະສິດ, ການບໍລິຫານແບບອັດສະລິຍະໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພັດທະນາຊ້າ ແລະ ພວມພັດທະນາໃນການຫັນເປັນກະສິກຳສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການຮັບປະກັນບັນດາລະບົບສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບຕ່ຳ. ທີສາມແມ່ນ ຮັບປະກັນການລົງທຶນແກ່ມະນຸດ, ຖືການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມແມ່ນໜ້າທີ່ແກ່ນສານໃນການສ້າງສັງຄົມກົມກຽວກວມລວມ, ຍືນຍົງ.
ສິ້ນສຸດບົດກ່າວປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຖືລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຄວາມສາມັກຄີສາກົນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເປັນສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມໃນການສ້າງໂລກບໍ່ມີຄອບຄົວອຶດຫິວ, ທຸກຍາກໄລຍະຍາວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລື ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ປະຕິຮູບບັນດາລະບອບລະບຽບການບໍລິຫານທົ່ວໂລກ”.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນກັບການນຳບັນດາປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອັງກິດ, ຝລັ່ງ.