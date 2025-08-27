ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາເມລິກາ - ສ.ເກົາຫຼີ: ທ່ານ Lee Jae Myung ປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ ຫວັງວ່າ ທ່ານ Donald Trump ຈະໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍໃນບັນຫາ ສປປ.ເກົາຫຼີ
ສ່ວນທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານ Lee Jae Myung ປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ ອາດຈະບັນລຸໄດ້ “ຄວາມຄືບໜ້າໃຫຍ່” ກ່ຽວກັບບັນຫາ ສປປ.ເກົາຫຼີ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ກ່າວວ່າ ທ່ານຢາກພົບປະກັບທ່ານ Kim Jong Un ການນຳ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໃນທັນທີ “ໃນປີນີ້”.
ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກຳລັງ ອາເມລິກາ ຕັ້ງທັບ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ (USFK), ທ່ານ Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານຢາກສະເໜີ ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ ອາເມລິກາ ຖືກຳມະສິດເຂດດິນ ເຊິ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ ພວມໃຫ້ ອາເມລິກາ ເຊົ່າໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອຕັ້ງຖານທີ່ໝັ້ນການທະຫານ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນວັນທີ 24 ສິງຫາຂະນະທີ່ເດີນທາງໄປຍັງ ອາເມລິກາ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະສຸດຍອດກັບທ່ານ Trump, ທ່ານ Lee Jae Myung ປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ ຖະແຫຼງວ່າ ສ.ເກົາຫຼີ "ຍາກທີ່ຈະຍອມຮັບ” ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບ “ລັກສະນະໄຫວພິບຍຸດສະທຳ” ສຳລັບ USFK ໄດ້.