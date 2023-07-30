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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ລັດ​ເຊຍ - ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​

ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ Saint Peterburg, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແລະ ການນຳບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການສະບັບສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລັດເຊຍ - ອາຟະລິກາ ຄັ້ງທີ II ແລະ ແຜນການກະທຳລວມຂອງທັງສອງຝ່າຍຮອດປີ 2026.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ:TASS)

ຖະແຫຼງການຂອງກອງປະຊຸມກຳນົດວ່າ ສອງຝ່າຍຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 3 ປີ ຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາສາກົນ ປະຈຳປີ. ໃນຖະແຫຼງການໄດ້ຊົມເຊີຍຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ ລັດເຊຍ ທີ່ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ປຸ໋ຍ ແລະ ແຫຼ່ງພະລັງງານອື່ນໆ; ກໍຄືໃນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຊຸກຍູ້ພັດທະນາສາກົນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຫັນໄປນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນຂອງຊາດໃນການທຸລະກຳການຄ້າ.

ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ, ທ່ານປະທານສະຫະພາບ ອາຟະລິກາ (AU), Azali Assoumani ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ສະແດງທັດສະນະກັບບັນດາການນຳ ອາຟະລິກາ ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຈລະຈາກ່ຽວກັບບັນຫາ ຢູແກຼນ. AU ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍໃນການປະທະກັນລະຫວ່າງລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດກັບ ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ ສ​.ເກົາຫຼີ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດກັບ ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ ສ​.ເກົາຫຼີ

ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາການນຳ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືສາມຝ່າຍຢູ່ພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ແລະ ກວ້າງກວ່າອີກ, ໃນນັ້ນ ມີການເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດເກາະ ປາຊີຟິກ.
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