ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລັດເຊຍ - ອາຟະລິກາ ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ
ຖະແຫຼງການຂອງກອງປະຊຸມກຳນົດວ່າ ສອງຝ່າຍຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 3 ປີ ຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາສາກົນ ປະຈຳປີ. ໃນຖະແຫຼງການໄດ້ຊົມເຊີຍຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ ລັດເຊຍ ທີ່ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ປຸ໋ຍ ແລະ ແຫຼ່ງພະລັງງານອື່ນໆ; ກໍຄືໃນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຊຸກຍູ້ພັດທະນາສາກົນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຫັນໄປນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນຂອງຊາດໃນການທຸລະກຳການຄ້າ.
ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ, ທ່ານປະທານສະຫະພາບ ອາຟະລິກາ (AU), Azali Assoumani ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ສະແດງທັດສະນະກັບບັນດາການນຳ ອາຟະລິກາ ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຈລະຈາກ່ຽວກັບບັນຫາ ຢູແກຼນ. AU ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍໃນການປະທະກັນລະຫວ່າງລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ.