ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 13 ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວິຊິງຕັນ, ອາເມລິກາ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ Daniel Kritenbrink ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຮັບຜິດຊອບພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິໄສທັດທີ່ກວ້າງໄກກວ່າຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ເສລີ ແລະ ເປີດກວ້າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ສຳພັນທະມິດໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ນ່ານຟ້າ ແລະ ທະເລ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຕາມກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບຂົງເຂດເດີນເຮືອຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ.”
ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດານັກຮຽນຮູ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບທະເລ, ກົດໝາຍສາກົນຂອງ ອາເມລິກາ ບັນດາປະເທດ ໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະພາບການຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້; ບັນດາຈຸດໃໝ່ກ່ຽວກັບນິຕິກຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຂັດແຍ້ງຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ…