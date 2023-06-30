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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ສາ​ກົນ​ປະ​ຈຳ​ປີ ຄັ້ງ​ທີ 13 ກ່ຽວ​ກັບ​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວິ​ຊິງ​ຕັນ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ສູນຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ສາກົນ (CSIS) ຂອງ ອາເມລິກາ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນປະຈຳປີຄັ້ງທີ 13 ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຄັນ, ອາເມລິກາ. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການມີນັກຮຽນຮູ້ ອາເມລິກາ ແລະ ສາກົນ, ນັກວາງແຜນກຳນົດນະໂຍບາຍ, ພະນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນປະຈຳປີຄັ້ງທີ 13 ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ Daniel Kritenbrink ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຮັບຜິດຊອບພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິໄສທັດທີ່ກວ້າງໄກກວ່າຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ເສລີ ແລະ ເປີດກວ້າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ສຳພັນທະມິດໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ນ່ານຟ້າ ແລະ ທະເລ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຕາມກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບຂົງເຂດເດີນເຮືອຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ.”

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດານັກຮຽນຮູ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບທະເລ, ກົດໝາຍສາກົນຂອງ ອາເມລິກາ ບັນດາປະເທດ ໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະພາບການຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້; ບັນດາຈຸດໃໝ່ກ່ຽວກັບນິຕິກຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຂັດແຍ້ງຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ…

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ນຳ​ສິນ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ອອກ​ສູ່​ໂລກ

ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ນຳ​ສິນ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ອອກ​ສູ່​ໂລກ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແນະນຳ, ໂຄສະນາ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ຫວຽດ ຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ.
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