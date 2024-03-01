ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ “ໄຊຊະນະດ້ຽນບາຍຝູ-ຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດ ແລະ ຂອບຂະໜາດຍຸກສະໄໝ” ຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນມີນາ 01/03/2024 ກອງປະຊຸມສຳມະນາຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ມີນາຈະມາເຖິງ. ສະພາບການປະຊຸມ (ພາບ: qdnd.vn)ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດການປະຊຸມຄະນະຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ “ໄຊຊະນະດ້ຽນບາຍຝູ-ຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດ ແລະ ຂອບຂະໜາດຍຸກສະໄໝ”. ຄະນະຈັດຕັ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມາຮອດປະຈຸບັນ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ຮັບບົດປະກອບຄຳເຫັນ 70 ບົດ ຊື່ງມີເນື້ອໃນເຮັດແຈ້ງແນວທາງ ແລະ ການຊີ້ນຳຂອງພັກ ໃນການຕໍ່ຕ້ານຕ້ານພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນ ຝະລັ່ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈີນຕະນາການຍຸດທະສາດຂອງພັກ, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ. ອົງຄະນະພັກທະຫານສູງກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ການເປັນເຈົ້າການ ກະກຽມບັ້ນຮົບຂອງທະຫານ ແລະ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ໃນບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ປີ 1954. ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ມີນາຈະມາເຖິງ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ-ໄຊຊະນະແຫ່ງປະຫວັດສາດ; ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກອງທັບ ປຊຊ ຕໍ່ພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)