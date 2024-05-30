ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບແນວຄິດປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ Angola
ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ Luanda (Angola), ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ແນວຄິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ Angola” ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ສຳນັກງານຂອງພັກຂະບວນການປະຊາຊົນປົດປ່ອຍ Angola (MPLA). ນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ນອນໃນຂອບເຂດ ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ Angola ຂອງຄະນະຜູ້ແທນຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ, ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງຍ ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າຄະນະ.
ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານ Esteves Carlos Hilario, ເລຂາຮັບຜິດຊອບວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ພັກ MPLA, ຢັ້ງຢືນວ່າ ກອງປະຊຸມສຳມະນາມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ພິເສດແມ່ນໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 134 ປີ (1890 – 2024) ແລະ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - Angola ພວມມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 50 ໃນປີ 2025. ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາບົດປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຊີວະປະຫວັດ, ພາລະກິດ ແລະ ແນວຄິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນບັນດາເອກະສານທີ່ລ້ຳຄ່າ ແລະ ແມ່ນບົດຮຽນທີ່ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກລຸ້ນຕໍ່ໆໄປຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ Angola.