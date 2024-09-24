ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 56 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ດີງາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 56 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 16-22 ກັນຍາ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 56 ໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດບຸລິມະສິດໃນປີນີ້, ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມເສດຖະກິດ, ພ້ອມທັງວາງອອດແຜນການ, ຍຸດທະສາດເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ. ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ ເພື່ອກວດກາຄວາມຄຶບໜ້າ: ແຜນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນ ພ້ອມທັງວາງອອກການບຸລິມະສິດໃນຊຸມປີທີ່ຈະມາເຖິງ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີ່ການປົວແປງການຄ້າໃນ ອາຊຽນ, ພິເສດແມ່ນການສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ ກ່ຽວກັບດ້ານການຄ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາສັນຍາການຄ້າສິນຄ້າ ອາຊຽນ; ຫວັງວ່າການເຈລະຈາປັບປຸງສັນຍາ ຈະປະຕິບັດສຳເລັດໃນປີ 2025.