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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ອາ​ຊຽນ ຄ​ັ້ງ​ທີ 56 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່​ດີ​ງາມ

ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີ່ການປົວແປງການຄ້າໃນ ອາຊຽນ.
(ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 56 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 16-22 ກັນຍາ.

  ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 56 ໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດບຸລິມະສິດໃນປີນີ້, ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມເສດຖະກິດ, ພ້ອມທັງວາງອອດແຜນການ, ຍຸດທະສາດເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ. ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ ເພື່ອກວດກາຄວາມຄຶບໜ້າ: ແຜນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນ ພ້ອມທັງວາງອອກການບຸລິມະສິດໃນຊຸມປີທີ່ຈະມາເຖິງ.

  ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີ່ການປົວແປງການຄ້າໃນ ອາຊຽນ, ພິເສດແມ່ນການສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ ກ່ຽວກັບດ້ານການຄ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາສັນຍາການຄ້າສິນຄ້າ ອາຊຽນ; ຫວັງວ່າການເຈລະຈາປັບປຸງສັນຍາ ຈະປະຕິບັດສຳເລັດໃນປີ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Vatican

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Vatican

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ ແລະ ວາລະປະຊຸມປຶກສາຫາລືລວມຂັ້ນສູງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສຳນັກວາຕີກັງ, ພະຄາດິນັນ Pietro Parolin.
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