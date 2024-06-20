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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 56 ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ສ​ປ​ຊ: ຫວຽດ​ນາມ ນຳ​ສະ​ເໜີ​ມະ​ຕິ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ແລະ ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 56 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ, ຄາດວ່າດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ ຫາວັນທີ 12 ກໍລະກົດ ດ້ວຍຫຼາຍວາລະສົນທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລື.
ວາລະປະຊຸມ ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ຢູ່ເຊີແນວ, ສະວິດ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 56 ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ 47 ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ກວ່າ 10 ປະເທດສັງເກດການ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດ. ໃນກອງປະຊຸມ, ຫວຽດນາມ ຕາງໜ້າໃຫ້ກຸ່ມປະເທດຫຼັກແຫຼ່ງ (ລວມມີ ຫວຽດນາມ, ບັງກະລາເທດ ແລະ ຟີລິບປິນ) ເປັນປະທານແນະນຳມະຕິກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນຢ່າງຍຸຕິທຳ”.

        ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາມະຕິສະບັບນີ້ ກໍຄືໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມປະເທດຫຼັກແຫຼ່ງນັ້ນ ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບບັນດາບັນຫາລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ.

        ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 56 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ, ຄາດວ່າດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ ຫາວັນທີ 12 ກໍລະກົດ ດ້ວຍຫຼາຍວາລະສົນທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລື.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ອວຍ​ພັນ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ອາ​ວຸ​ໂສ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ອວຍ​ພັນ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ອາ​ວຸ​ໂສ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 99 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ (21/6/1925-21/6/2024) ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ນັກຂ່າວອາວຸໂສຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
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