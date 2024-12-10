ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 40 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະຖືກໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ທັນວາ
ວັນທີ 9 ທັນວາ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 40 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 11 ທັນວາ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ເຕິນຈ່າວ, ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ພ້ອມກັບບັນດາທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຈະຜັນປ່ຽນກັນບໍລິຫານເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິລະນາ, ຕັດສິນການສັບຊ້ອນ, ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ, ຕາແສງ ໄລຍະ 2023 – 2025 ຂອງແຂວງ ນິງບິ່ງ, ພິຈາລະນາ, ຕັດສິນເພີ່ມເຕີມຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິສະບັບຕ່າງໆເຂົ້າໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2025… ກ່ຽວກັບການຕັດສິນບັນຫາສຳຄັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາຕັດສິນບາງບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດການເງິນງົບປະມານ.