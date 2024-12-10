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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 40 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດຈະ​ຖືກ​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ທັນ​ວາ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິລະນາ, ຕັດສິນການສັບຊ້ອນ, ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ, ຕາແສງ ໄລຍະ 2023 – 2025 ຂອງແຂວງ ນິງບິ່ງ.
(ພາບປະກອບ: quochoi.vn)

ວັນທີ 9 ທັນວາ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 40 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 11 ທັນວາ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ເຕິນຈ່າວ, ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ພ້ອມກັບບັນດາທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຈະຜັນປ່ຽນກັນບໍລິຫານເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິລະນາ, ຕັດສິນການສັບຊ້ອນ, ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ, ຕາແສງ ໄລຍະ 2023 – 2025 ຂອງແຂວງ ນິງບິ່ງ, ພິຈາລະນາ, ຕັດສິນເພີ່ມເຕີມຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິສະບັບຕ່າງໆເຂົ້າໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2025… ກ່ຽວກັບການຕັດສິນບັນຫາສຳຄັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາຕັດສິນບາງບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດການເງິນງົບປະມານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຂ່ງຂັນ - ມອບລາງວັນສູນກາງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຂ່ງຂັນ - ມອບລາງວັນສູນກາງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຍ້ອນຄວາມມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ຄົບຊຸດ, ມີຈຸດສຸມ, ຈຸດໃຈກາງບັນດາໜ້າທີ່, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍລວມທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນປີນີ້ໂດຍພື້ນຖານ.
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