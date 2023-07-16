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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມ AMM-56: ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບັນດາປະເທດ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ ເກາະໃນພາກພື້ນປາຊີຟິກໃຕ້ນີ້, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ກະສິກຳ, ສິນໃນນຳ້ - ສິນທະເລ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ທີ່ກອງປະຊຸມ AMM 56 (ພາບ:TTXVN)

ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຄັ້ງທີ 56 (AMM-56) ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີບັນດາປະເທດ, ຄື: ປາປົວນິວກີເນ, ການາດາ, ຕວກກີ.  

ທີ່ການພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ປາປົວນິວກີເນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ ເກາະໃນພາກພື້ນປາຊີຟິກໃຕ້ນີ້, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ກະສິກຳ, ສິນໃນນຳ້ - ສິນທະເລ, ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.      

ສ່ວນໃນການພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ການາດາ Mekanie Joly, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຊົມເຊີຍ ຍຸດທະສາດມະຫາສະມຸດ ອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ຂອງລັດຖະບານ ການາດາ ແມ່ນຍົກສູງບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ ການາດາ ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຕື່ມອີກ; ພ້ອມທັງ ໜູນຊ່ວຍພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ທຳມະຫາກິນຢູ່ ການາດາ.   

ຊົມເຊີຍທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ Hakan Fidan, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຂອງ ຕວກກີ ຍູ້ແຮງການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ສອງຝ່າຍອາດຈະໜູນຊ່ວຍກັນໄດ້. ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ Hakan Fidan ຢັ້ງຢືນວ່າ: ເລື່ອງຫວຽດນາມ ຈັດສົ່ງກຳລັງໄປຍັງຕວກກີ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາ ຜ່ານມາແມ່ນປະກົດການທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາມະຕິໂດຍ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນນຳສະເໜີ

ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາມະຕິໂດຍ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນນຳສະເໜີ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 53 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ - 14 ກໍລະກົດ ຕາມຮູບແບບສົມທົບລະຫວ່າງແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ທາງໄກ, ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບາງອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ.
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