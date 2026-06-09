ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ
ດ້ວຍຈິດໃຈ “ສາມັກຄີ - ປະຊາທິປະໄຕ - ບຸກທະລຸ - ຮ່ວມມື - ພັດທະນາ”, ວັນທີ08 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 9, ອາຍຸການ 2026 – 2031 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ກອງປະຊຸມໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມມືຂອງຜູ້ແທນດີເດັ່ນ 600 ຄົນ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ພະນັກງານ, ສະມາຊິກ, ຊາວກະສິກອນເກືອບ 10 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ.
ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການເລຂາທິການສູນກາງພັກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຊາວກະສິກອນສືບຕໍ່ແມ່ນພື້ນຖານຂອງເສດຖະກິດ, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ນຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນແຖວໜ້າ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ມະຕິຂອງພັກກຳນົດແຈ້ງ: ການພັດທະນາກະສິກຳຕາມທິດຊີວະພາບ, ຄົບວົງຈອນ, ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ; ສ້າງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນສີວິໄລ, ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ… ເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້, ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ ສະເໜີວ່າ:
“ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວິທີການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມຕາມທິດກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ໃຫ້ຊິດຕິດພັນກັບຂັ້ນຮາກຖານ; ຍົກສູງຄຸນນະພາບຖັນແຖວພະນັກງານ. ຖືຊາວກະສິກອນເປັນໃຈກາງ; ໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາເສດຖະກິດກະສິກຳຕາມລະບົບມູນຄ່າ; ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຕະຫຼາດ. ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການ, ແຜນການພັດທະນາກະສິກຳ, ຊົນນະບົດ; ໜູນຊ່ວຍຊາວກະສິກອນບຳລຸງສ້າງອາຊີບ, ພັດທະນາເສດຖະກິດລວມໝູ່”.