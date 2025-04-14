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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ P4G: ໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຄາດວ່າ, ມີຜູ້ແທນສາກົນປະມານ 600 ທ່ານທີ່ມາຈາກກວ່າ 40 ປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຂຶ້ນສາກົນເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ (ພາບ: VGP)

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ 2030 (P4G) ຄັ້ງທີ 4 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຄູ່ຮ່ວມມືທົ່ວໂລກເພື່ອການຫັນເປັນສີຂຽວແບບຍືນຍົງ, ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ” ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແຕ່ວັນທີ 14 – 17 ເມສາ. ຄາດວ່າ, ມີຜູ້ແທນສາກົນປະມານ 600 ທ່ານທີ່ມາຈາກກວ່າ  40 ປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຂຶ້ນສາກົນເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ຢືນຢັນວ່າ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ P4G ຄັ້ງນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງຕົນ ໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ກໍຄືຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ຊຸກຍູ້ຍຸດທະສາດຫັນເປັນສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລາຍການກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ແບ່ງປັນການພົວພັນພາກລັດ - ເອກະຊົນ, ດຶງດູດການລົງທຶນ, ຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ… ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມຈະຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການ ຮ່າໂນ້ຍ ຢືນຢັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຍືນຍົງ, ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ຕັດສິນໃຈພ້ອມກັນສົມທົບກັນມີການກະທຳໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນທົ່ວໂລກປະຈຸບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ເລີ່ມຢ້ຽມຢາມ ສສ ຫວຽດນາມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ເລີ່ມຢ້ຽມຢາມ ສສ ຫວຽດນາມ

ວັນທີ 14 ເມສາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ເດີນທາງເຖິງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມການຢ້ຽມຢາມ ສສ ຫວຽດນາມ ເປັນເວລາ 2 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 14-15 ເມສາ 2025.
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