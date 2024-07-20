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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ “70 ປີສັນຍາ ເຊີແນວກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ”

ສັນຍາ ເຊີແນວ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທີ່ໄດ້ລົງນາມຢູ່ ເຊີແນວ (ປະເທດ ສະວິດ) ກ່ອນນີ້ 70 ປີ, ໄດ້ກາຍເປັນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດສຳຄັນໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: ຕວັນແອັງ)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສັນຍາ ເຊີແນວ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ (21 ກໍລະກົດ 1954 – 21 ກໍລະກົດ 2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ “70 ປີສັນຍາ ເຊີແນວກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ”.

        ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ສັນຍາ ເຊີແນວ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທີ່ໄດ້ລົງນາມຢູ່ ເຊີແນວ (ປະເທດ ສະວິດ) ກ່ອນນີ້ 70 ປີ, ໄດ້ກາຍເປັນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດສຳຄັນໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຖືວ່າ, ຜ່ານບັນດາການແລກປ່ຽນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ມີວິທະຍາສາດ, ພາວະວິໄສ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ເປັນເອກະພາບຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາ, ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ສະເໜີບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ, ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການໝູນໃຊ້ບົດຮຽນຈາກວິວັດການເຈລະຈາ, ລົງນາມ ແລະ ປະຕິບັດສັນຍາໃນສະພາບການໃໝ່, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານການທູດໃນປະຈຸບັນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຫວນຄືນ, ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາບັນດາບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າ, ທີ່ຍັງມີຄຸນຄ່າເໝືອນເດີມຂອງກອງປະຊຸມ ເຊີແນວ ແລະ ສັນຍາ ເຊີແນວ 1945 ທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ”.

        ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັ້ງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ຕີລາຄາວ່າ, ວິວັດການເຈລະຈາ, ລົງນາມ, ປະຕິບັດສັນຍາ ເຊີແນວ ແມ່ນປື້ມຕຳລາທີ່ມີບົດຮຽນຫຼາຍຢ່າງດ້ານການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ສະແດງໃຫ້ຫັນສີສັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງການທູດ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ - ຜູ້ນຳປີຊາສາມາດ, ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອປະເທດຊາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ - ຜູ້ນຳປີຊາສາມາດ, ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອປະເທດຊາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ມີພູມປັນຍາໃຫຍ່, ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດໃຫຍ່ຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນນັກແນວຄິດ, ນັກວັດທະນະທຳ, ຄັນທຸງທິດສະດີຂອງພັກ, ນັກຮຽນດີເລີດທີ່ໄດ້ຮ່ຳຮຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
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