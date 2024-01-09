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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 29 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ສຸມໃສ່ກະກຽມກອງປະຊຸມພິເສດຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິ ກ່ຽວກັບບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຄົງຄ້າງ, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 29. ເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງ ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມປະຈຳ ຄັ້ງທຳອິດຊອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2024 ດ້ວຍເນື້ອໃນຈຸດສຸມແມ່ນປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມພິເສດຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຄາດວ່າຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ ຈະມາເຖິງ.

ໂດຍຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ ໜຶ່ງມື້ເຄິ່ງ, ກອງປະຊຸມສະຫງວນເວລາສ່ວນຫຼາຍເພື່ອຮັບເອົາຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການອະພິປາຍ, ຮັບເອົາ, ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ); ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການອະພິປາຍ, ຮັບເອົາ, ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ (ສະບັບປັບປຸງ)…

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິ ກ່ຽວກັບບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຄົງຄ້າງ, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ; ເລື່ອງເພີ່ມເຕີມແຜນການລົງທຶນສາທາລະນະໄລຍະກາງ ໂດຍການນຳໃຊ້ທຶນຈາກງົບປະມານສູນກາງ ໄລຍະ 2021 – 2025.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນທີ່ 3 ກອງປະຊຸມ, 5 ຄັ້ງທີ່ກອງປະຊຸມທາງການຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ລາຍງານສະຫລຸບດ້ວຍເອກະສານ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ສ້າງສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບລັດຖະບານ ຍືນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ກອງປະຊຸມພິເສດຄັ້ງທີ 5 ຈະມາເຖິງນີ້.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸນກາຣີ Rossen Dimitrov Jeliazkov ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸນກາຣີ Rossen Dimitrov Jeliazkov ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິງເຫວະ ໄດ້ຕີລາຄາເຈດຕະນາດີຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸນກາຣີ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ-ອີຢູ (EVIPA) ກ່ອນໄປຢ້ຽມຢາມ ບຸນກາຣີ ຂອງທ່ານຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.
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