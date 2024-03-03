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ເຫດການ ແລະ ບັນຫາ

ສັນຍາລັກຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີທຳອິດທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດອາຍຸການ 2023 - 2025

ພາຍຫຼັງ​ກວ່າ 1 ປີ​ດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ ອາຍຸການ 2023 – 2025, ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ຕີ​ລາຄາ​ສູງ​ຈາກ​ປະຊາ​ຄົມ​ໂລກ. ​ໃນ​ໂອກາດ​ນີ້, ວາລະສານຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ຂໍຖືເປັນກຽດ ນຳສະເໜີ ເນື້ອໃນຂອງ​ບົດ​ສະຫຼຸບ​ຂອງທ່ານ​ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ.

ພາຍຫຼັງ​ກວ່າ 1 ປີ​ດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ ອາຍຸການ 2023 2025, ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ຕີ​ລາຄາ​ສູງ​ຈາກ​ປະຊາ​ຄົມ​ໂລກ. ​ໃນ​ໂອກາດ​ນີ້, ວາລະສານຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ຂໍຖືເປັນກຽດ ນຳສະເໜີ ເນື້ອໃນຂອງ​ບົດ​ສະຫຼຸບ​ຂອງທ່ານ​ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ.

ວຽກ​ງານ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ອາຍຸການ 2023 2025 ໄດ້​ຮັບ​ການ​​ຍູ້​ແຮງຜັນຂະຫຍາຍນັບ​ແຕ່​ຊຸມມື້ທຳອິດ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໃນ​ປີ 2023, ໂດຍ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ, ການ​ປະ​ສານ​ງານຂອງບັນດາ​ອົງການ​ໃນ​ຄະນະ​ເຮັດ​ວຽກ​ລະຫວ່າງ​ຂະ​ແໜງ​ການ, ອົງການ​ຂ່າວ ​ແລະ ​ໄດ້​ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ, ມີ​ຜົນ​ກະທົບ ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຍັງ​ໃນ​ຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ​ວຽກ​ງານ​ອີກ​ດ້ວຍ.

1. ໃນປີ 2023, ສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ມີຫຼາຍການປ່ຽນແປງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ​ເຖິງ​ວ່າ​ ສັນຕິພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ຍັງ​ຄົງ​ແມ່ນ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ໃຫຍ່, ​ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ຢ່າງ​ແຮງ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ໃນ​ສະພາບ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ດ້ວຍ​ກຳລັງ​ອາວຸດ​ຢູ່​ຫຼາຍ​ພາກ​ພື້ນ​ຂອງ​ໂລກ, ​ເສດຖະກິດ​ໂລກ​ ຟື້ນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຊັກ​ຊ້າ,... ການ​ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ (SDG) ພ້ອມ​ກັບ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ມູນເຊື້ອ ​ເຊັ່ນ: ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ, ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ທາງ​ນ້ຳ, ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໝີ​ພາບ ​ແລະ “ທາງປີ້ນ” ຂອງ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ ດີຈີຕອນ... ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ໂດຍ​ກົງ, ປະຈຳ​ວັນ​ຕໍ່​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່, ຄຸນ​ນະພາ​ບຊີວິດ ​ແລະ ຄວາມ​ສາມາດເພີດເພີນກັບສິດທິຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກ.

ບັນດາ​ປັດ​ໄຈ​ນີ້​ ເຊື່ອມ​ໂຍງ ​ແລະ ຫັນ​ເຊິ່ງກັນ ​ແລະ ກັນ, ​ໃນ​ດ້ານ​ໜຶ່ງ​ກໍ່​ສ້າງ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ, ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ເມືອງ, ຈຳກັດ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ຫຼາຍ​ບັນຫາ​ສິດທິ​ມະນຸດ; ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ນັ້ນ, ຍັງ​ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຂອງ​ການ​ເຈລະຈາ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ລວມຂອງ​ປະຊາ​ຄົມ​ໂລກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດທິ​ມະນຸດ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ.

ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ແລະ ປະກາດ​ໝາກຜົນ​ການ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສິດທິ​ມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ. ພາບ: VNA

2. ການ​ໄດ້​ຮັບ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ອາຍຸ​ການ 2023 - 2025 ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳຄັນ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ທີ່​ຕັ້ງ ​ແລະ ອິດທິພົນ​ຂອງ​ ຫວຽດນາມ ນັບ​ມື້​ນັບ​ສູງ​ຂຶ້ນ, ທັງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ຂອງ​ປະຊາ​ຄົມ​ໂລກ​ສຳລັບ​ບັນດາ​ນະ​ໂຍບາຍ, ຄວາມ​ມານະ​ພະຍາຍາມ ​ແລະ
ໝາກຜົນ​ຂອງ ​ຫວຽດນາມ ​ໃນ​ການ​ຮັບປະກັນ​ສິດທິມະນຸດ.

ຫວຽດນາມ ກໍ່​ຖື​ເອົາ​ຕຳແໜ່ງ​ນີ້​ ເມື່ອພວມມານະ​ພະຍາຍາມ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່, ຍົກສູງລະດັບ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນ​ການ​ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ສາກົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ໃນ​ສະພາບ​ການ​ ໂລກ ແລະ ຫວຽດນາມ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ.

ທ່ານ​ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈີ່ນ​ລືວກວາງ ​ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 52 ຂອງ​ສະພາ​ສິດທິ​ມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ. ພາບ: VNA

3. ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຫ່ວງໃຫຍ່ຂອງໂລກກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດໃນປັດຈຸບັນ, ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຈາກບັນດາປະເທດອື່ນໆ. ຕົວຢ່າງ, ຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ສິດທິມະນຸດທີ່ ຫວຽດນາມ ສະເໜີອອກໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 54 ຂອງສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້ດຶງດູດກວ່າ 60 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ.

 

ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ອາ​ຊຽນ ​ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສົນທະນາ​ກັບ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ລະຫວ່າງ​ລັດຖະບານ​ ອາ​ຊຽນ ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດທິ​ມະນຸດ (AICHR). ພາບ: VNA

4. ຫວຽດນາມ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ຮ່ວມ, ຊຸກຍູ້​ການ​ເຈລະຈາ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢູ່​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ບົນ​ຈິດ​ໃຈ “ເຄົາລົບ ​ແລະ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ. ການສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື. ສິດທັງໝົດ. ສໍາ​ລັບ​ທຸກ​ຄົນ”. ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ກວ່າ 80 ສະບັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ຕອບ​ສະໜອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ, ຊຸກຍູ້​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະຫວ່າງ​ຍິງ​ຊາຍ, ຮັບປະກັນ​ສິດ​ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ, ສິດ​ອາຫານ, ສິດ​ວັດທະນະທຳ, ສິດ​ພັດທະນາ, ປົກ​ປ້ອງ​ບັນດາ​ກຸ່ມ​ດ້ອຍ​ໂອກາດ.

ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ ​ແລະ ​ເຄົາລົບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອື່ນ​ ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ, ​ແລະ ມີ​ລັກສະນະ​ສ້າງສັນ​ໃນ​ບັນດາ​ບັນຫາ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ທີ່​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ, ຖືກຫັນເປັນ​ການ​ເມືອງ, ມີ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ກັນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ຢູ່ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຄືສະພາບການຢູ່ບັນດາປະເທດ (ຢູແກຼນ, ຣັດເຊຍ, ປາແລດສຕິນ, ຊູດານ ...), ການພົວພັນລະຫວ່າງການພັດທະນາ ແລະສິດທິມະນຸດ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການສຶກສາທາງເພດ...

ທ່ານນາງ Ramla Khalidi, ຮັກສາການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ພາບ: VNA

5. ຄວາມປະທັບໃຈໃນປີທໍາອິດທີ່ເປັນສະມາຊິກສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ອາຍຸການ 2023-2025 ຍັງມີຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ວຽກງານການຕ່າງປະເທດດ້ານອື່ນໆ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ.

ບັນດາ​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ຂອງ ​ຫວຽດນາມ ຢູ່​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ປະກອບສ່ວນ​ຊ່ວຍ​ປະຊາ​ຄົມ​ໂລກ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຄວາມ​ມານະ​ພະຍາຍາມ ​ແລະ ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ຂອງ ຫວຽດນາມ ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ ​ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິ​ມະນຸດ, ຜ່ານ​ນັ້ນ​ຊຸກຍູ້​ການ​ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນດາ​ປະເທດ, ບັນດາອົງການ​ສາກົນ.

ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ດັ້ງ​ຮ່​ວາງ​ຢາງ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ (ສ​ປ​ຊ), ທີ່​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ Antonio Guterres. ພາບ: VNA

6. ປີ 2024 ເປັນປີສຳຄັນຂອງອາຍຸການທີ່ເປັນສະມາຊິກສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ 2023-2025, ມີການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ການນຳສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດຕາມກົນໄກ UPR ວົງໂຄຈອນ IV, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ, ບຸລິມະສິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ລິເລີ່ມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິດຂອງມະນຸດ, ສົມທົບກັບວຽກງານຂົນຂວາຍບັນດາປະເທດ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເປັນສະມາຊິກ ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ອາຍຸການ 2026 2028.

ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຕັດສິນ​ໃຈ ​ແລະ ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຈາກ​ຄວາມ​ສາມັກຄີ ​ແລະ ສົມທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນຂອງ​ທົ່ວ​ລະບົບ​ການ​ເມືອງ ພາຍໃຕ້​ການ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ​ແລະ ຊີ້​ນຳ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງຂັດ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ພັກ ​ແລະ ລັດ, ແນ່ນອນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ມີການປະກອບສ່ວນ​ສຳຄັນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ ​ໃນ​ປີ 2024 ​ແລະ ​ໄລຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ປະກອບສ່ວນ​ກໍ່ສ້າງ​ວຽກ​ງານ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ຮອບດ້ານ, ທັນ​ສະ​ໄໝ, ​ເປັນ​ອາຊີບ​ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ພົວພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ ບົນ​ຈິດ​ໃຈ​ ມະຕິ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIII ຂອງ​ພັກ ​ແລະ ຄຳສັ່ງເລກທີ 25-CT/TW ຂອງ​ຄະນະ​ເລຂາທິການ.

ປະຕິບັດ: VNP/VNA - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການສົ່ງອອກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່

ການສົ່ງອອກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່

ການສົ່ງອອກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ຄາດວ່າ ດ້ວຍຈັງຫວະເຕີບໂຕ ໃນປັດຈຸບັນ, ຍອດມູນຄ່າການສົ່ງອອກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ຈະລື່ນກາຍຄາດໝາຍ 5,5 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2023.
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