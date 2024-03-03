ເຫດການ ແລະ ບັນຫາ
ສັນຍາລັກຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີທຳອິດທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດອາຍຸການ 2023 - 2025
ພາຍຫຼັງກວ່າ 1 ປີດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ອາຍຸການ 2023 – 2025, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງຈາກປະຊາຄົມໂລກ. ໃນໂອກາດນີ້, ວາລະສານຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ຂໍຖືເປັນກຽດ ນຳສະເໜີ ເນື້ອໃນຂອງບົດສະຫຼຸບຂອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ.
ວຽກງານຮັບຮອງເອົາຕຳແໜ່ງເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ອາຍຸການ 2023 – 2025 ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງຜັນຂະຫຍາຍນັບແຕ່ຊຸມມື້ທຳອິດ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທຳອິດຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2023, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມ, ການປະສານງານຂອງບັນດາອົງການໃນຄະນະເຮັດວຽກລະຫວ່າງຂະແໜງການ, ອົງການຂ່າວ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ, ມີຜົນກະທົບ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນວຽກງານ ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໃນຫຼາຍຂົງເຂດວຽກງານອີກດ້ວຍ.
1. ໃນປີ 2023, ສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ມີຫຼາຍການປ່ຽນແປງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ເຖິງວ່າ ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາຍັງຄົງແມ່ນທ່າອ່ຽງໃຫຍ່, ແຕ່ຍັງມີການທ້າທາຍຢ່າງແຮງ, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດຢູ່ຫຼາຍພາກພື້ນຂອງໂລກ, ເສດຖະກິດໂລກ ຟື້ນຕົວຢ່າງຊັກຊ້າ,... ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ພ້ອມກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ເປັນມູນເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງນ້ຳ, ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ແລະ “ທາງປີ້ນ” ຂອງການຫັນເປັນ ດີຈີຕອນ... ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ, ປະຈຳວັນຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່, ຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ຄວາມສາມາດເພີດເພີນກັບສິດທິຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກ.
ບັນດາປັດໄຈນີ້ ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ໃນດ້ານໜຶ່ງກໍ່ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ເພີ່ມທະວີການເມືອງ, ຈຳກັດຊ່ອງຫວ່າງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍບັນຫາສິດທິມະນຸດ; ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນຂອງການເຈລະຈາ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເປັນຫ່ວງລວມຂອງປະຊາຄົມໂລກກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ໃນນັ້ນມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ.
2. ການໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ອາຍຸການ 2023 - 2025 ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ອິດທິພົນຂອງ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ, ທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຄົມໂລກສຳລັບບັນດານະໂຍບາຍ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ
ໝາກຜົນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ.
ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືເອົາຕຳແໜ່ງນີ້ ເມື່ອພວມມານະພະຍາຍາມພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່, ຍົກສູງລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດໃນສະພາບການ ໂລກ ແລະ ຫວຽດນາມ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ.
3. ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຫ່ວງໃຫຍ່ຂອງໂລກກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດໃນປັດຈຸບັນ, ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຈາກບັນດາປະເທດອື່ນໆ. ຕົວຢ່າງ, ຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ສິດທິມະນຸດທີ່ ຫວຽດນາມ ສະເໜີອອກໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 54 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ດຶງດູດກວ່າ 60 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ.
4. ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ ເຂົ້າໃນວຽກງານຮ່ວມ, ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ບົນຈິດໃຈ “ເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ. ການສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື. ສິດທັງໝົດ. ສໍາລັບທຸກຄົນ”. ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການກວ່າ 80 ສະບັບກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຕອບສະໜອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ຮັບປະກັນສິດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສິດອາຫານ, ສິດວັດທະນະທຳ, ສິດພັດທະນາ, ປົກປ້ອງບັນດາກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ.
ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ເຄົາລົບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດອື່ນ ໃນການຮ່ວມມື ແລະ ໜູນຊ່ວຍດ້ານວິຊາການ, ແລະ ມີລັກສະນະສ້າງສັນໃນບັນດາບັນຫາສິດທິມະນຸດທີ່ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ຖືກຫັນເປັນການເມືອງ, ມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັນຫຼາຍຢ່າງຢູ່ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ຄືສະພາບການຢູ່ບັນດາປະເທດ (ຢູແກຼນ, ຣັດເຊຍ, ປາແລດສຕິນ, ຊູດານ ...), ການພົວພັນລະຫວ່າງການພັດທະນາ ແລະສິດທິມະນຸດ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການສຶກສາທາງເພດ...
5. ຄວາມປະທັບໃຈໃນປີທໍາອິດທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ອາຍຸການ 2023-2025 ຍັງມີຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ວຽກງານການຕ່າງປະເທດດ້ານອື່ນໆ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ.
ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍປະຊາຄົມໂລກເຂົ້າໃຈຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ, ຜ່ານນັ້ນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ, ບັນດາອົງການສາກົນ.
6. ປີ 2024 ເປັນປີສຳຄັນຂອງອາຍຸການທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ 2023-2025, ມີການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ການນຳສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດຕາມກົນໄກ UPR ວົງໂຄຈອນ IV, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ, ບຸລິມະສິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ລິເລີ່ມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິດຂອງມະນຸດ, ສົມທົບກັບວຽກງານຂົນຂວາຍບັນດາປະເທດ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ອາຍຸການ 2026 – 2028.
ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຈາກຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ ພາຍໃຕ້ການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຊີ້ນຳຢ່າງເຄັ່ງຂັດຂອງການນຳພັກ ແລະ ລັດ, ແນ່ນອນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ, ສ້າງຂີດໝາຍ ໃນປີ 2024 ແລະ ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງວຽກງານການຕ່າງປະເທດຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ, ເປັນອາຊີບ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນທາງການທູດຫຼາຍຝ່າຍ ບົນຈິດໃຈ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ແລະ ຄຳສັ່ງເລກທີ 25-CT/TW ຂອງຄະນະເລຂາທິການ.