ງານບຸນພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ໂຮ້ຍອານ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 18

ພາຍຫຼັງຫ່າງຫາຍໄປເປັນເວລາກວ່າ 2 ປີ ຍ້ອນການລະບາດ ໂຄວິດ-19, ງານບຸນພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ໂຮ້ຍອານ - ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ເພື່ອສືບຕໍ່ນຳມາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ບັນດາເລື່ອງລາວທີ່ຈັບໃຈ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງ ທ່າກຳປັ່ນການຄ້າ ໂຮ້ຍອານແລະ ນະຄອນ Nagasaki ເມື່ອ 400 ກວ່າປີກ່ອນເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນປັດຈຸບັນ.
ກ່ອນປີ 2020, ງານບຸນພົບປະແລກປ່ຽນ ວັດທະນະທຳ ໂຮ້ຍ ອານ - ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳທຸກປີ ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ດຶງດູດໃຈ, ມີສີສັນ, ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພິເສດຈາກຊາວເມືອງ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ງານບຸນຄັ້ງທີ 18 ປີນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນແຕ່ວັນທີ 26-28 ສິງຫາ 2022 ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນ ວັດ ທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ລະຫວ່າງສອງປະເທດຄື: ລາຍ ການສະແດງສິລະປະຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ການແຂ່ງເຮືອ, ຈໍາລອງງານແຕ່ງ ຂອງເຈົ້າຍິງ ຫງອກຮວາ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ຍີ່ ປຸ່ນ Araki Sorato, ງານຕະຫຼາດນັດ, ງານວາງສະແດງແຟຊັ່ນ, ເທດສະການອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ.
ຄວາມງາມຂອງເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ນອານ ໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ພິທີເປີດຫໍວັດທະນະທຳ ຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ງານບຸນໄດ້ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ການເຕັ້ນພື້ນເມືອງຂອງຊາວ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງໃນເມືອງ ໂຮ້ຍອານ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ການເຕັ້ນທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຂອງໄວໜຸ່ມສອງປະເທດ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຊາວໜຸ່ມສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ເຕັ້ນລຳ, ຮ້ອງເພງ ແລະ ແລກປ່ຽນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ງານສະແດງ ແຟຊັນ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ນັກທ່ອງທ່ຽວຍິງຊາວ ຍີ່ປຸ່ນ ຕື່ນເຕັ້ນກັບງານບຸນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ນັກຮ້ອງຍິງຊາວ ຍີ່ປຸ່ນ ສະແດງຢູ່ເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄົນໄດ້ມີໂອກາດຄົ້ນພົບວັດທະນະທຳທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງຊາວເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ການສະແດງຊຸດ ກິໂມໂນ ພື້ນເມືອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍທີມຊາວໜຸ່ມເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ເຫດການວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະນີ້ ໄດ້ນຳມາ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ບັນດາການຄົ້ນພົບ ແລະ ປະສົບການທີ່ໜ້າສົນໃຈ ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດການພົວພັນລະ ຫວ່າງ ໂຮ້ຍອານ - Nagasaki ແລະ ກວ້າງກວ່ານັ້ນ ແມ່ນນໍ້າໃຈມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ຜ່ານບັນດາເລື່ອງລາວທີ່ໄດ້ແຕ່ງຄືນໃໝ່ດ້ວຍການສະແດງ ຢ່າງມີສະເໜ່ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາ ຂອງຊາວເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ ແລະ ເພື່ອນມິດທີ່ມາຈາກແດນອາທິດອຸໄທ. ພິເສດ, ເຫດການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈອັນດີງາມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຫ້າວຫັນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ໃນນັ້ນມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼວງ ຫຼາຍ.
ຫວນຄືນພິທີແຕ່ງດອງຂອງເຈົ້າຍິງ ຫງອກຮວາ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ Araki Sorato ເມື່ອ 400ກວ່າປີກ່ອນ, ຄວາມຮັກແພງອັນດີງາມໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ງານແຕ່ງງານໄດ້ດຳເນີນໄປໃນຫວ່າງເຫວຫາຂອງໝູ່ບ້ານທີ່ສະຫງົບສຸກຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳ ຮວ່າຍ ທີ່ມີສວຍສົດງົດງາມ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ພິທີແຕ່ງງານຖືລັກສະນະຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນກັບວັດທະນະທໍາພື້ນ ເມືອງຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຊ່ວງເວລາອຳລາຂອງເຈົ້າຍິງ ຫງອກຮວາ ກ່ອນຈະເມືອເຮືອນຂອງຜົວ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ເຈົ້າບ່າວ Araki Sorato ຕ້ອນຮັບ ເຈົ້າຍິງ ຫງອກຮວາ ຂຶ້ນເຮືອໄປ ຍີ່ປຸ່ນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ເຈົ້າບ່າວ Araki Sorato ແລະ ເຈົ້າຍິງ ຫງອກຮວາ ເທິງເຮືອໄປ ຍີ່ປຸ່ນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ພິທີແຕ່ງດອງຢູ່ບ້ານເກີດຂອງສາມີນາງ ຫງອກຮວາ ຖືລັກສະນະວັດທະນະທຳ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຄູ່ຜົວເມຍໄດ້ເຊື້ອເຊີນກັນ ແລະ ກັນ ຈອກເຫຼົ້າ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ນັກທ່ອງທ່ຽວຕື່ນເຕັ້ນຊົມໃຊ້ທຸກບ່ອນເພື່ອຄົ້ນພົບຄວາມງາມຂອງງານແຕ່ງດອງທີ່ແປກປະຫຼາດໃນເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ບັນຍາກາດຂອງງານບຸນ ທີ່ດຳເນີນໄປຢູ່ຖະໜົນນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ນັກທ່ອງທ່ຽວຍິງຕ່າງປະເທດຕື່ນເຕັ້ນເຂົ້າຮ່ວມການເຕັ້ນລໍາກັບສິລະປິນຕາມຖະໜົນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ປະຕິບັດ: VNP/ແທງຮ່ວາ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ