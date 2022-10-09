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ວັດທະນະທຳ

ງານບຸນພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ໂຮ້ຍອານ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 18

ພາຍຫຼັງ​ຫ່າງຫາຍ​ໄປ​ເປັນ​ເວລາ​ກວ່າ 2 ປີ​ ຍ້ອນການ​ລະບາດ ​ໂຄ​ວິດ-19, ງານ​ບຸນພົບປະ​ແລກປ່ຽນ​ວັດທະນະທຳ​ ໂຮ້ຍ​ອານ - ຍີ່ປຸ່ນ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ ​ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ນຳ​ມາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ບັນດາເລື່ອງ​ລາວ​ທີ່​ຈັບໃຈ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ສາຍ​ພົວພັນ​ອັນ​ດີງາມ​ລະຫວ່າງ ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ການ​ຄ້າ ​ໂຮ້ຍອານ​ແລະ ນະຄອນ Nagasaki ​ເມື່ອ 400 ກວ່າ​ປີ​ກ່ອນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ພື້ນຖານ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວພັນ​ມິດຕະພາບ​ທີ່​ເປັນມູນ​ເຊື້ອ​ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ​ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນ​ປັດຈຸ​ບັນ.

ກ່ອນ​ປີ 2020, ງານ​ບຸນພົບປະ​ແລກປ່ຽນ ວັດທະນະທຳ ໂຮ້ຍ ອານ - ຍີ່ປຸ່ນ ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ເປັນປະຈຳທຸກ​ປີ ດ້ວຍ​ບັນດາການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ພົບປະແລກປ່ຽນ​ວັດທະນະທຳ ​ທີ່​ມີ​ຊີວິດ​ຊີວາ, ດຶງ​ດູດ​ໃຈ, ມີ​ສີສັນ, ດຶງ​ດູດ​ຄວາມສົນ​ໃຈ ​ແລະ ​ການເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ຈາກ​ຊາວ​ເມືອງ ​ແລະ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ເປັນ​ຈຳນວນຫຼວງ​ຫຼາຍ.

ງານ​ບຸນ​ຄັ້ງ​ທີ 18 ປີ​ນີ້​ ໄດ້ດໍາ​ເນີນ​ເປັນເວລາ 3 ວັນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 26-28 ສິງຫາ 2022 ດ້ວຍ​ການເຄື່ອນ​ໄຫວ​ພົບປະແລກປ່ຽນ ​ວັດ ທະນະທຳ​ ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດຄື: ລາຍ ການສະແດງສິລະປະ​ຕາມ​ທ້ອງຖະໜົນ, ການ​ແຂ່ງ​ເຮືອ, ຈໍາລອງງານ​ແຕ່ງ ຂອງ​ເຈົ້າຍິງ ຫງອກ​ຮວາ ​ແລະ ນັກທຸລະກິດ ຍີ່ ປຸ່ນ Araki Sorato, ງານ​ຕະຫຼາດນັດ, ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ແຟຊັ່ນ, ເທດສະການອາ​ຫານ ແລະ ອື່ນໆ. 

ຄວາມງາມຂອງເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ນອານ ໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ພິທີ​ເປີດ​ຫໍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ ຍີ່​ປຸ່ນ ຢູ່​ເມືອງ​ເກົ່າ​ ໂຮ້ຍ​ອານ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ງານ​ບຸນ​ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ການເຕັ້ນພື້ນເມືອງຂອງຊາວ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງໃນເມືອງ ໂຮ້ຍອານ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ການເຕັ້ນທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຂອງໄວໜຸ່ມສອງປະເທດ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ຊາວ​ໜຸ່ມ​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ຍີ່​ປຸ່ນ ເຕັ້ນ​ລຳ, ຮ້ອງ​ເພງ ແລະ ແລກ​ປ່ຽນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ງານສະແດງ ແຟຊັນ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຍິງ​ຊາວ ​ຍີ່​ປຸ່ນ ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ກັບ​ງານ​ບຸນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ນັກ​ຮ້ອງ​ຍິງ​ຊາວ ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ ສະ​ແດງ​ຢູ່​ເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຫຼາຍຄົນ​ໄດ້​ມີ​ໂອ​ກາດ​ຄົ້ນ​ພົບ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ຊາວ​ເມືອງ​ເກົ່າ ໂຮ້ຍ​ອານ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ການ​ສະ​ແດງ​ຊຸດ ​ກິ​ໂມ​ໂນ ​ພື້ນ​ເມືອງ ​ຍີ່​ປຸ່ນ ​ໂດຍ​ທີມ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ເມືອງ​ເກົ່າ​ ໂຮ້ຍ​ອານ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

 ເຫດການ​ວັດທະນະທຳ ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ​ສະ​ເພາະ​ນີ້ ໄດ້​ນຳ​ມາ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ບັນດາການ​ຄົ້ນ​ພົບ ​ແລະ ປະສົບ​ການ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ ກ່ຽວ​ກັບປະຫວັດສາດ​ການ​ພົວພັນ​ລະ ຫວ່າງ ​ໂຮ້ຍອານ - Nagasaki ​ແລະ ​ກວ້າງ​ກວ່ານັ້ນ ແມ່ນນໍ້າໃຈມິດຕະພາບ​ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ​​ຜ່ານ​ບັນດາເລື່ອງ​ລາວ​ທີ່​ໄດ້​ແຕ່ງຄືນໃໝ່ດ້ວຍການສະແດງ ຢ່າງ​ມີ​ສະ​ເໜ່ ​ແລະ ມີ​ຊີວິດ​ຊີວາ ຂອງ​ຊາວ​ເມືອງ​ເກົ່າ​ ໂຮ້ຍອານ ​ແລະ ​ເພື່ອນ​ມິດ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ແດນ​ອາທິດອຸໄທ. ພິເສດ, ເຫດການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈອັນດີງາມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຫ້າວຫັນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ໃນນັ້ນມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼວງ ຫຼາຍ.

ຫວນຄືນ​ພິທີ​ແຕ່ງດອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຍິງ​ ຫງອກຮວາ ​ແລະ ນັກທຸລະກິດ ​ຍີ່ປຸ່ນ Araki Sorato ​ເມື່ອ 400ກວ່າ​ປີ​ກ່ອນ, ຄວາມ​ຮັກ​ແພງ​ອັນ​ດີງາມ​ໄດ້​ສ້າງ​ສາຍ​ພົວພັນ​ມິດຕະພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ງານ​ແຕ່ງ​ງານ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ໃນ​ຫວ່າງເຫວຫາຂອງ​ໝູ່​ບ້ານ​ທີ່​ສະ​ຫງົບ​ສຸກ​ຢູ່​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ ​ຮວ່າຍ ​ທີ່​ມີ​ສວຍສົດງົດງາມ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ພິ​ທີ​ແຕ່ງ​ງານ​ຖືລັກສະນະຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນກັບ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​ພື້ນ ​ເມືອງ​ຫວຽດ​ນາມ - ຍີ່​ປຸ່ນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ຊ່ວງ​ເວລາ​ອຳລາຂອງ​ເຈົ້າ​ຍິງ​ ຫງອກ​ຮວາ ກ່ອນ​ຈະ​ເມືອ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຜົວ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

ເຈົ້າບ່າວ Araki Sorato ຕ້ອນຮັບ ເຈົ້າຍິງ ຫງອກຮວາ ຂຶ້ນເຮືອໄປ ຍີ່ປຸ່ນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

ເຈົ້າບ່າວ Araki Sorato ແລະ ເຈົ້າຍິງ ຫງອກຮວາ ເທິງເຮືອໄປ ຍີ່ປຸ່ນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ພິທີ​ແຕ່ງດອງ​ຢູ່​ບ້ານ​ເກີດ​ຂອງ​ສາມີ​ນາງ​ ຫງອກຮວາ ຖືລັກສະນະ​ວັດທະນະທຳ​ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ຄູ່ຜົວເມຍໄດ້ເຊື້ອເຊີນກັນ ແລະ ກັນ ຈອກເຫຼົ້າ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ຊົມ​ໃຊ້​ທຸກ​ບ່ອນ​ເພື່ອ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຄວາມ​ງາມ​ຂອງ​ງານ​ແຕ່ງ​ດອງ​ທີ່​ແປກ​ປະຫຼາດ​ໃນ​ເມືອງ​ເກົ່າ​ ໂຮ້ຍອານ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP 

ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຂອງ​ງານ​ບຸນ​ ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຢູ່​ຖະ​ໜົນ​ນະ​ຄອນ ໂຮ້ຍ​ອານ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຍິງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເຕັ້ນ​ລໍາ​ກັບ​ສິ​ລະ​ປິນ​ຕາມ​ຖະ​ໜົນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

ປະຕິບັດ: VNP/ແທງຮ່ວາ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຈາກໄຂ່

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຈາກໄຂ່

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ງານ​ບຸນ​ວັດທະນະທຳ​ ແລະ ອາ ຫານ​ ຂອງ​ ຫວຽດນາມ ​ແລະ ສາກົນ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ “ຫົວຄິດ​ປະ ດິດ​ສ້າງ​ຈາກ​ໄຂ່”. ນີ້​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ທີ່ ບັນດາ​ພໍ່​ຄົວ​ ທີ່​ມີ​ຊື່ສຽງຈາກ​ຫຼາຍ​ປະ​ເທດໃນ​ໂລກ ​ພ້ອມ​ກັບ​ພໍ່​ຄົວ ​ຫວຽດ​ນາມ​ ສ້າງ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ ສະ​ເພາະ ແລະ ແປກ​ ຈາກ​ໄຂ່.
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