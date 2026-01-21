ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ: ວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ສະຫາຍ ເລືອງເກື່ອງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ເປັນຜູ້ດຳເນີນວາລະອະພິປາຍ. ພາບ: VNA
ສະຫາຍ ພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ການທະຫານສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອະພິປາຍໃນຫົວຂໍ້: “ສ້າງສາທະຫານປະຊາຊົນທີ່ເປັນປະຕິວັດ, ມີລະບຽບແບບແຜນ, ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງ ໃນການສ້າງພື້ນຖານປ້ອງກັນຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຕິດພັນກັບ ພື້ນຖານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ ແລະ ທ່າສະໜາມ ໃຈປະຊາຊົນທີ່ໜັກແໜ້ນ”. ພາບ: VNA
ສະຫາຍ ນາງ ຟ້າມທິທັງຈ່າ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການ ຄະນະປະຈຳ ຄະນະພັກລັດຖະບານ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອະພິປາຍໃນຫົວຂໍ້: ສ້າງລັດຖະບານ “ແຫ່ງການສ້າງສາພັດທະນາ, ໂປ່ງໃສ, ດຳເນີນງານຢ່າງຂຸ້ຽວຂາດ ແລະ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ”. ພາບ: VNA
ສະຫາຍນາງ ຮ່າທິງາ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະພັກ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນສູນກາງ, ຮອງປະທານ ແລະ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ອະພິປາຍໃນຫົວຂໍ້: “ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ – ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານ ແລະ ແຮງຊຸກດັນທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຄາດໝາຍ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນສັງກາດໃໝ່ໃຫ້ມີໄຊ”. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກບັນດາອົງການພັກສູນກາງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກແຂວງ ຖາຍງວຽນ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ. ພາບ: VNA
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ. ພາບ: VNA
ສະຫາຍ ພົນເອກ ເລືອງຕາມກວາງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາຄະນະພັກ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອະພິປາຍໃນຫົວຂໍ້: “ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ຄາດໝາຍຍຸດທະສາດຂອງພັກ: ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ – ການພັດທະນາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ – ຄວາມສຸກຂອງປະຊາຊົນ”. ພາບ: VNA
ສະຫາຍ ໄຫຼຊວນໂມນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງຫົວໜ້າ ຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ວຽກງານມວນຊົນສູນກາງ ອະພິປາຍ ໃນຫົວຂໍ້: “ວຽກງານການເມືອງ ແລະ ແນວຄິດ ໃນສັງກາດໃໝ່”. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກແຂວງ ບັກນິງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກກອງທັບ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກແຂວງ ແທງຮ໋ວາ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພາບ: VNA
ສະຫາຍ ຫງວຽນແອງຕ໋ວນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດສູນກາງ ອະພິປາຍໃນຫົວຂໍ້: “ບັນດາບໍລິການຍຸດທະສາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດໃນລະດັບ 2 ຕົວເລກ ໃນໄລຍະໃໝ່ 2026 – 2030”. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກແຂວງ ຫວີງລອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກນະຄອນ ດ່າໜັງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ. ພາບ: VNA