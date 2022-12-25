Nick Ut ແລະ “ນ້ອງນ້ອຍ ນາປານ” ພົບພໍ້ກັນຢູ່ ຈາງບ່າງ ຫຼັງ 50 ປີ
ນັກຖ່າຍຮູບ ຂ່າວ ສົງຄາມ Nick Ut ແລະ ທ່ານນາງ ກິມຟຸກ ໄດ້ເດີນທາງໄປແຂວງ ຈາງບ່າງ (ແຂວງ ໄຕນິງ) ເພື່ອພົບ ພໍ້ກັນ ຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຖ່າຍຮູບ “ນ້ອງນ້ອຍ ນາປານ” ກ່ອນນີ້ 50 ປີ.
ທ່ານ Nick Ut ແລະ ກິມຟຸກ ກັບຄືນໄປ ຈາງບ່າງ ພ້ອມກັບ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍ. ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຍາດພີ່ນ້ອງ, ສະຖານທີ່ໃນເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນບ່ອນ ທີ່ນ້ອງນ້ອຍ ອາຍຸ 9 ປີ ຟານທິກິມຟຸກ ຖືກໄຟໄໝ້ຍ້ອນລະເບີດ napalm ແລະ ໄດ້ທ່ານ Nick Ut ຊ່ວຍເຫຼືອນຳໄປໂຮງໝໍ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ Nick Ut ແລະ “ນ້ອງນ້ອຍ ນາປານ” ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາງ ໂຮ່ທິບົນ ເຊິ່ງເປັນຕົວລະຄອນ ໃນຮູບພາບ ທີ່ມີຊື່ສຽງນັ້ນ, ປັດຈຸບັນ ເພິ່ນພວມຂາຍນ້ຳດື່ມ ຢູ່ໃກ້ວັດ ຈາງບ່າງ.
“ການພົບປະຄັ້ງນີ້ ສຸດທ່ີມີຄວາມໝາຍ, ເພາະວ່າ ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນຮອບ 50 ປີ, ສອງຕົວລະຄອນ ທີ່ສ້າງຮູບພາບ “ນ້ອງນ້ອຍ ນາປານ” ໄດ້ພົບປະກັນຢູ່ບ່ອນເກີດຮູບຖ່າຍ, ການພົບປະຢູ່ແຂວງ ຈາງບ່າງ ໄດ້ດຳເນີນໄປພຽງ 2 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຕ້ອງລໍຖ້າເປັນ ເວລາ ເຖິງ 50 ປີ” - ທ່ານ Nick Ut ເວົ້າໃນຄວາມຮູ້ສຶກ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄົນໄດ້ມິດງຽບ, ນ້ຳຕາຊຶມ ແລະ ຮູ້ສຶກປະທັບໃຈເມື່ອທ່ານນາງ ກິມຟຸກ ເລົ່າເລື່ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ, ການທຳລາຍຂອງລູກລະເບີດ napalm: “ຂ້າພະເຈົ້າຕົກໃຈ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້ເພາະຖືກໄຟໄໝ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ໄດ້ຖືກນັກຂ່າວສົງຄາມ Nick Ut ພາໄປໂຮງໝໍ”.
ນັກຖ່າຍຮູບ ຂ່າວສົງຄາມ Nick Ut ໄດ້ຫວນຄືນກ່ອນໜ້ານີ 50 ປີ, ເມື່ອນ້ອງນ້ອຍ ກິມຟຸກ ມີອາຍຸພຽງ 9 ປີວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ຈຳຮູບພາບນ້ອງນ້ອຍ ກິມຟຸກ ໃນເວລານັ້ນຢູ່ສະເໝີ, ໃນເວລານັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າທັງຖ່າຍຮູບ ທັງຮ້ອງໄຫ້ ເວລາໂອບກອດ ກິມຟຸກ ເທິງມື, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກໃນໃຈວ່າ ຢ່າອອກໄປ, ຕ້ອງນຳ ກິມຟຸກ ໄປໂຮງໝໍກ່ອນ, ເພາະວ່າ ທຸກຄົນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໄດ້ໜີອອກໄປໝົດແລ້ວ”.
ກ່ອນໜ້ານີ້, ທ່ານ Nick Ut ແລະ ທ່ານນາງ ກິມຟຸກ ໄດ້ເດີນທາງໄປທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍເຮືອທ່ອງທ່ຽວ Le Laperouse (ສັນຊາດ ຝຣັ່ງ) ອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປຢ້ຽມຢາມ ຮ່າໂນ້ຍ, ເຫວ້, ດ່າໜັງ, ໂຮ້ຍອານ, ຍາຈາງ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ບົດ ແລະ ພາບ: ເຖ໋ຟອງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ