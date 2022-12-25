Nick Ut ແລະ “ນ້ອງນ້ອຍ ນາປານ” ພົບພໍ້ກັນຢູ່ ຈາງບ່າງ ຫຼັງ 50 ປີ

Nick Ut ແລະ “ນ້ອງນ້ອຍ ນາປານ” ພົບພໍ້ກັນຢູ່ ຈາງບ່າງ ຫຼັງ 50 ປີ

ນັກ​ຖ່າຍຮູບ ​ຂ່າວ ສົງຄາມ Nick Ut ​ແລະ ທ່ານນາງ ກິມຟຸກ ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປ​ແຂວງ ຈາງບ່າງ (ແຂວງ ​ໄຕ​ນິງ) ​ເພື່ອພົບ ພໍ້ກັນ ​ຢູ່​ສະຖານ​ທີ່ ​ທີ່​ເພິ່ນ​ຖ່າຍຮູບ “ນ້ອງນ້ອຍ ນາປານ” ກ່ອນ​ນີ້ 50 ປີ.

ນັກຖ່າຍຮູບຂ່າວສົງຄາມ ແລະ ທ່ານນາງ ກິມຟຸກ ພົບກັນ ຢູ່ ຈາງບ່າງ ຫຼັງຈາກ 50 ປີຂອງການສ້າງຮູບພາບ ນ້ອງນ້ອຍ ນາປານ (1972-2022). ພາບ: ເຖ໋ຟອງ

ທ່ານ Nick Ut ແລະ ກິມຟຸກ ກັບຄືນໄປ ຈາງບ່າງ ພ້ອມກັບ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍ. ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຍາດພີ່ນ້ອງ, ສະຖານທີ່ໃນເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນບ່ອນ ທີ່ນ້ອງນ້ອຍ ອາຍຸ 9 ປີ ຟານທິກິມຟຸກ ຖືກໄຟໄໝ້ຍ້ອນລະເບີດ napalm ແລະ ໄດ້ທ່ານ Nick Ut ຊ່ວຍເຫຼືອນຳໄປໂຮງໝໍ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ Nick Ut ແລະ “ນ້ອງນ້ອຍ ນາປານ” ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາງ ໂຮ່ທິບົນ ເຊິ່ງເປັນຕົວລະຄອນ ໃນຮູບພາບ ທີ່ມີຊື່ສຽງນັ້ນ, ປັດຈຸບັນ ເພິ່ນພວມຂາຍນ້ຳດື່ມ ຢູ່ໃກ້ວັດ ຈາງບ່າງ.

ການພົບປະຄັ້ງນີ້ ສຸດທ່ີມີຄວາມໝາຍ, ເພາະວ່າ ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນຮອບ 50 ປີ, ສອງຕົວລະຄອນ ທີ່ສ້າງຮູບພາບ “ນ້ອງນ້ອຍ ນາປານ” ໄດ້ພົບປະກັນຢູ່ບ່ອນເກີດຮູບຖ່າຍ, ການພົບປະຢູ່ແຂວງ ຈາງບ່າງ ໄດ້ດຳເນີນໄປພຽງ 2 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຕ້ອງລໍຖ້າເປັນ ເວລາ ເຖິງ 50 ປີ” - ທ່ານ Nick Ut ເວົ້າໃນຄວາມຮູ້ສຶກ.

 

ນັກ​ທ່ອງທ່ຽວ​ ແລະ​ ນັກ​ຂ່າວ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ມິດ​ງຽບ, ນ້ຳຕາ​ຊຶມ ແລະ​ ຮູ້ສຶກປະ​ທັບ​ໃຈ​ເມື່ອ​ທ່ານນາງ ກິມຟຸກ ​ເລົ່າ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ, ການທຳລາຍ​ຂອງ​ລູກ​ລະ​ເບີດ napalm: “ຂ້າພະ​ເຈົ້າຕົກ​ໃຈ ​ແລະ ຮ້ອງ​ໄຫ້​ເພາະ​ຖືກ​ໄຟ​ໄໝ້​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ແລະ ໄດ້ຖືກນັກຂ່າວສົງຄາມ Nick Ut ພາໄປໂຮງໝໍ”.

ນັກຖ່າຍຮູບ ​ຂ່າວ​​ສົງຄາມ Nick Ut​ ໄດ້​ຫວນ​ຄືນ​ກ່ອນໜ້ານີ 50 ປີ​, ​ເມື່ອ​ນ້ອງນ້ອຍ ກິມຟຸກ ​ມີ​ອາຍຸ​ພຽງ 9 ປີ​ວ່າ: “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈື່​ຈຳ​ຮູບພາບ​ນ້ອງນ້ອຍ ກິມຟຸກ ​ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ​ຢູ່ສະເໝີ, ​ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ທັງ​ຖ່າຍຮູບ​ ທັງ​ຮ້ອງໄຫ້ ເວລາໂອບກອດ​ ກິມຟຸກ ເທິງມື, ຂ້າພະເຈົ້າ​ໄດ້​ບອກ​​ໃນໃຈ​​ວ່າ​ ຢ່າອອກ​ໄປ, ຕ້ອງນຳ ກິມຟຸກ ໄປ​ໂຮງ​ໝໍກ່ອນ, ເພາະ​ວ່າ​ ທຸກ​ຄົນ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ​ໄດ້​ໜີອອກ​ໄປ​ໝົດແລ້ວ”.

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້, ທ່ານ Nick Ut ​ແລະ ທ່ານນາງ ກິມຟຸກ ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍ​ເຮືອທ່ອງທ່ຽວ Le Laperouse (ສັນຊາດ ຝຣັ່ງ) ອອກ​ຈາກ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ​ເຫວ້, ດ່າໜັງ, ​ໂຮ້ຍອານ, ຍາ​ຈາງ ​ແລະ ນະຄອນ ​ໂຮ່ຈີ​ມິນ.

ບົດ ແລະ ພາບ: ເຖ໋ຟອງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ


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