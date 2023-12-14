Christine Ha: “ທູດ” ວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ- ສ ອາເມລິກາ
Christine Ha ເກີດ ແລະ ໃຫຍ່ຢູ່ ສ ອາເມລິກາ, ພໍ່ແມ່ນາງເປັນຊາວ ຫວຽດນາມ. ໃນໄວເດັກ, ນາງ ໄດ້ຕິດພັນກັບເຍື່ອງອາຫານຫວຽດນາມ ທີ່ແມ່ໄດ້ປຸງແຕ່ງ. ເມື່ອນາງອາຍຸ 14 ປີ, ແມ່ຂອງນາງໄດ້ເສຍຊີວິດແລະ ນາງຍັງໄດ້ພົບກັບເຫດການ ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ນັ້ນຄື ດວງຕາຂອງນາງ ຄ່ອຍໆ ສູນເສຍການແນມເຫັນ. ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະລາດທັງໝົດຂອງຕົນ, Christine Ha ຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີບໍລິຫານທຸລະກິດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Texas ຢູ່ Austinm. ນາງຍັງຈົບປະລິນຍາໂທດ້ານວິຈິດສິນໃນໂຄງການການຂຽນແບບສ້າງສັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Houston. Christine Ha ເຄີຍເປັນບັນນາທິການຂອງວາລະສານວັນນະຄະດີ Gulf Coast. ອາຊີບການຂຽນ ແລະ ພອນສະຫວັນການແຕ່ງອາຫານຂອງ Christine Ha ໄດ້ປະສານເຂົ້າກັນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນາງເອົາຊະນະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 30.000 ຄົນ, ຄວ້າແຊ້ມລາຍການແຂ່ງຂັນ“MasterChef” ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ສ ອາເມລິກາ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບລາງວັນ, ປະຕູອາຊີບໃໝ່ ໄດ້ເປີດສໍາລັບ Christine Ha. ປຶ້ມແຕ່ງກິນທໍາອິດຂອງນາງ, “Recipes from My Home Kitchen-ສູດແຕ່ງກິນຈາກເຮືອນຄົວຂອງຂ້ອຍ” ໄດ້ມີຊື່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ ປຶ້ມແຕ່ງກິນ ຂາຍດີທີ່ສຸດຕາມການເລືອກເຟັ້ນຂອງ New York Time.
ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນ “ທູດ” ວັດທະນະທຳ ດ້ານອາຫານການກິນ ໃຫ້ແກ່ສະຖານທູດ ສ ອາເມລິກາ ປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ເປັນເຈົ້າພາບລາຍການປຸງແຕ່ງອາຫານ “Four Senses” ຢູ່ ການາດາ ແລະ ເປັນກຳມະການຕັດສິນ ໃຫ້ແກ່ລາຍການ“MasterChef” ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, Christine Ha ຍັງເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບຈາກພອນສະຫວັນ ການແຕ່ງອາຫານ ອີກດ້ວຍ. ປີ 2020, Christine Ha ໄດ້ເປີດຮ້ານອາຫານແຫ່ງທຳອິດ “The Blind Goat” ຢູ່ Houston, ຈາກນັ້ນພ້ອມກັບພໍ່ຄົວ Tony Nguyen ໄດ້ເປີດຮ້ານອາຫານແຫ່ງທີສອງຊື່ວ່າ “ສະບາຍດີ” ແລະ ຮ້ານອາຫານແຫ່ງທີ 3 “Stuffed Belly” ໄດ້ເປີດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2023.
ຮ້ານອາຫານທັງ 3 ແຫ່ງແມ່ນມີຊື່ສຽງດ້ວຍອາຫານພື້ນເມືອງຫຼາຍເຍື່ອງເຊັ່ນ: ຕົ້ມເຄັມປາ, ຕົ້ມເຄັມຊີ້ນກັບໄຂ່... ແລະ ພິເສດChristine Ha ໃຊ້ນ້ຳປາ ຫວຽດນາມ ເປັນເຄື່ອງປຸງອາຫານສ່ວນຫຼາຍ. ນາງທັງປະສົມ ເຄື່ອງປຸງ ແລະ ເຄື່ອງເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າກັບອາຫານ ຂອງຊາວ ອາເມລິກາ ແລະ ການາດາ ເພື່ອສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານວັດທະນະທຳໃນອາຫານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ.
ໃນລາຍການ ທູດສິລະປະຂອງ Master Chef Christine Ha ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ນາງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການສາຍຕາເຮັດເຂົ້າໜົມໄຫວ້ພະຈັນຈາກການປະສານສົມທົບແບບພິເສດລະຫວ່າງ ວັດຖຸດິບອາເມລິກາ ແລະ ຫວຽດນາມ ເຊັ່ນ: ໝາກອຶ,ແຄ່, ຂີງ ແລະ ເນີຍແຂງ. Christine Ha ຍັງສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມພິການທາງດ້ານສາຍຕາ.
ນອກຈາກການແນະນຳວິທີການເຮັດເຂົ້າໜົມໄຫວ້ພະຈັນແລ້ວ, ນາງ Christine Ha ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ ໃນຫົວຂໍ້ “ແມ່ຍິງເລີ່ມສ້າງອາຊີບ: ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ ອາເມລິກາ” ແລະ ແຕ່ງກິນກັບແມ່ຍິງຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ບ້ານເບືອດ, ແຂວງ ເຊີນລາ; ພົວພັນກັບຊາວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດຮຽນວິຊາຊີບຢູ່ສະຖາບັນ REACH; ເປັນກຳມະການໃນການແຂ່ງຂັນປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງກັບຊີ້ນໄກ່ອາເມລິກາ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Hutech ຈັດຕັ້ງໂດຍສະມາຄົມສົ່ງອອກໄຂ່ ແລະ ສັດປີກອາເມລິກາ ເປັນຜູ້ຈັດ... ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນແງ່ດີ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງຂອງນາງ Christine Ha ຢູ່ທຸກບ່ອນທີ່ນາງໄປ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ ແລະ ຄວາມຮັກແພງຈາກປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.