ເທດສະການອາຫານເຈ 2024

ເທດສະການອາຫານເຈ 2024

ພິທີຕັດແຖບຜ້າເປີດງານເທດສະການອາຫານ ເຈ 2024.

ຫວ່າງມໍ່ໆ ມານີ້, ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ຖົ໋ງເຍິດ (ຮ່າໂນ້ຍ) ໄດ້ຈັດງານເທດສະການອາຫານເຈ 2024 ໃນຫົວຂໍ້ວ່າ “ລະດູ ບານໃໝ່ ບໍ່ມີທ່ີສິ້ນສຸດ”. ນີ້ເປັນເຫດການວັດທະນະທໍາ ອາ ຫານການກິນ ພິເສດ ເພື່ອແນໃສ່ ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ຂອງ ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ການກິນເຈ, ທັງແມ່ນ ໂອກາດ ເພື່ອແບ່ງປັນ ແລະ ສຶກສາຄວາມຮູ້ ຈາກຜູ້ທີ່ໄດ້ ດໍາ ເນີນ ຊີວິດແບບນີ້.

ງານເທດສະການອາຫານເຈ 2024 ໃນຫົວຂໍ້ວ່າ “ລະດູ ບານໃໝ່ ບໍ່ມີທ່ີສິ້ນສຸດ” ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ສວນສາທາລະນະ ຖົ໋ງເຍິດ (ຮ່າໂນ້ຍ). 

ເທດສະການດັ່ງກ່າວ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມືເກືອບ 130 ຄົນ, ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດຕັ້ງສັງ​ຄົມ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ, ຮ້ານ​ອາ​ຫານ. ໜຶ່ງໃນກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ ຂອງ ເທດສະການ ແມ່ນເພີດ ເພີນ ກັບອາຫານບຸບເຟ້ ທີ່ເຮັດຈາກສ່ວນປະກອບ ທໍາມະຊາດ, ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ ຍັງ​ມີ​ບັນດາຮ້ານ​ອາ​ຫານ ກັບຫຼາຍລາຍການອາຫານທີ່ເປັນ ເອກະລັກ ຈາກເຂດ ພາກທີ່ ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ເຝີ, ເຂົ້າຕົ້ມເຈ ຈາກພາກເໜືອ, ເຂົ້າປຸ້ນ ເຫວ້ ຈາກພາກກາງ, ແບັ໋ງແຊ່ວ ຈາກພາກໃຕ້. ​ທ່ານ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ໄດ້ຊີມລົດຊາດ ຂອງ ອາຫານເຈ ຈາກພື້ນຖານອາ ຫານ ການກິນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ​pizza ເຈ ຈາກ ອີຕາລີ, burger ເຈ ຈາກ ສ ອາ​ເມລິ​ກາ​ ແລະ ເຝີ ເຈ ຈາກ ສ ເກົາຫຼີ...


ສິ່ງພິເສດອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຂອງ ງານເທດສະການອາຫານເຈ 2024 ນັ້ນ ແມ່ນນັກຊີມ ຍັງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ຫ້ອງຮຽນເຮັດ ອາຫານ ເຈ ແລະ ແຂ່ງຂັນເຮັດອາຫານເຈ ເພື່ອຮຽນຮູ້ ວິທີການ ປຸງແຕ່ງ ອາຫານເຈ ທີ່ແຊບ ແລະ ມີທາດບຳລຸງ ສຳລັບຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຈຳເປັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ ສຳລັບ ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ເລີ່ມຊອກຮູ້ ກ່ຽວກັບອາຫານ ເຈ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ ຍັງ ສຳລັບ ຜູ້ກິນເຈ ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແລະ ນີ້ແມ່ນໂອກາດ ທີ່ບໍ່ຄວນພາດ.

ບັນດາລາຍການອາຫານ ເຂົ້າຕົ້ມ ເຈ ແລະ ຢໍ່ ເຈ ຢູ່ງານເທດສະການ. 

 ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິເວິນແອງ, ຜູ້​ກິນ​ເຈ ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ນັບສິບ ປີ ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນວ່າ: “ນີ້​ແມ່ນ​ໂອກາດ​ ທ່ີຜູ້ກິນເຈ ລໍຖ້າ, ບໍ່ພຽງ ແຕ່ ໄດ້ຮັບປະທານ ບັນດາລາຍການອາຫານເຈ ທີ່ແຊບ ຈາກ ທົ່ວທຸກພາກ ຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນໂອກາດ ໄດ້ ພົບປະ​ກັບ​ມວນຊົນ ຜູ້​ທີ່​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ວິຖີ​ຊີວິດ​ສີຂຽວ​ ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ອີກດ້ວຍ”. 

ລາຍການອາຫານແນມລຸ້ຍ ເຈ.

ໃນ​ໄລ​ຍະຈັດງານ ເທດສະການ, ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຍັງ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສົນທະນາ, ແລກ​ປ່ຽນ​ກ່ຽວ ກັບການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ສູ່​ວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດກິນເຈລ້ວນໆ ໂດຍ ການບັນ ຍາຍ ຈາກນັກ​​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ, ທ່ານ​ໝໍ, ນັກ​ຮ້ອງ… 

ແກ່ນຊະນິດຕ່າງໆ ກໍ່ຍັງເປັນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ.

                       ປະຕິບັດໂດຍ: ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ


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