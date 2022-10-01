ຮັບປະກັນສິດຂອງແມ່ຍິງເຂດພູສູງ
ຜົນສໍາເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ
ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຂອບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ້າວໜ້າພໍສົມຄວນ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ລວມມີບັນດານະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ຢູ່ ເຂດ ຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ (ປີ 2006) ແລະ ນະໂຍບາຍສະເພາະ ໃຫ້ເຂດຊົນເຜົ່າ ສ່ວນໜ້ອຍເຊັ່ນ: ແຜນຮ່າງຫຼຸດຜ່ອນ ສະພາບການສ້າງຄອບຄົວ ເມື່ອ ອາຍຸບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນ ແລະ ການສ້າງຄອບຄົວ ໃກ້ເຊື້ອສາຍ ດຽວກັນໃນຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ໃນໄລຍະ 2015-2025; ແຜນຮ່າງ ຊ່ວຍເຫຼືອການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ໃນເຂດຊົນເຜົ່າ ໄລຍະ 2018-2025 ແລະ ແຜນແມ່ບົດ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນເຂດຊົນເຜົ່າ ສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍ ໄລຍະ 2021-2030. ເມື່ອມໍ່ໆ ນີ້, ວັນທີ 14 ຕຸລາ 2021, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ກໍໄດ້ລົງນາມໃນມະຕິເລກທີ 1719/QD-TTg ຮັບຮອງເອົາໂຄງການເປົ້າ ໝາຍແຫ່ງຊາດ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍ ໄລຍະ 2021 – 2030, ໄລຍະທີ I ແຕ່ປີ 2021-2025.
ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການແຍກເພດ ໄລຍະ 2015-2019 ໃນບົດລາຍງານ “ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ບັນດາເຜົ່າຢູ່ ຫວຽດ ນາມ ໄລຍະ 2015-2019” ແລະ “ບົດສະຫຼຸບນະໂຍບາຍ: ບັນຫາ ເພດ ໃນເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ຢູ່ ຫວຽດນາມ” ໂດຍອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ມອບສິດ ໃຫ້ແມ່ຍິງ (UN Women) ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ ແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ, ພະແນກຊົນເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ (ຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າ) ແລະ ສະຖານທູດ ອຽກລັງ ປະ ຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນ ດາຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ໃນນັ້ນລວມມີ: ອັດຕາການແຕ່ງງານ ເມື່ອອາຍຸບໍ່ທັນ ເຖິງກະສຽນ ຂອງຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ໄດ້ຫຼຸດລົງ 4,7%; ອັດຕາສ່ວນ ຄອບຄົວຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ (wifi, ສາຍກາບ ຫຼື 3G) ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,4 ເທົ່າ, ຈາກ 6,5% ໃນປີ 2015 ເປັນ 61,3% ໃນປີ 2019; ລາຍຮັບສະເລ່ຍ ຕໍ່ຫົວຄົນ ຕໍ່ເດືອນ ຂອງຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ໃນປີ 2018 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,8 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບກັບປີ 2014 ແລະ ລາຍຮັບສະເລ່ຍ ຕໍ່ເດືອນ ຂອງຄອບຄົວຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ມີຫົວ ໜ້າສຳມະໂນຄົວແມ່ນແມ່ຍິງ ສູງກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບ ຄອບຄົວມີ ຫົວໜ້າສຳມະໂນຄົວແມ່ນຜູ້ຊາຍ.
ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຂອງເດັກນ້ອຍ ຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 15,2% ໃນໄລຍະປີ 2015-2019; ອັດຕາສ່ວນຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ມີບັດປະກັນໄພ ສາທາລະນະສຸກ ບັນລຸ 93,5%, ໃນນັ້ນບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງຊາຍ ແລະ ຍິງ.
ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ເຂົ້າຮ່ວມ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ນີ້, ບັນດາເນື້ອໃນ ກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍບົດ ບາດ ຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນ ພິເສດ ຈາກອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ກະ ຊວງ, ຂະແໜງການສູນກາງທຸກຂັ້ນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ໂດຍບັນດາໂຄງການ, ແຜນຮ່່າງ ເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງ ໃຫ້ ຖັນແຖວແຮງງານເພດຍິງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ, ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໃນການສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດແຮງງານ, ໃນນັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ ເຖິງການ ຍົກສູງ ທັກສະ, ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານຍິງ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ປັດຈຸບັນ, ຈຳນວນແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດແຮງງານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຕ້ອງການທັກສະ, ສີມືການຊ່າງສູງ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ.
ປັດຈຸບັນ, ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ຜ່ານຜ່າບັນດາສິ່ງກີດຂວາງທາງສັງຄົມ ແລະ ຄ່ອຍໆ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິດສະເໝີພາບໃນຊີວິດຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວໃນຫຼາຍຂົງເຂດຂອງສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ໃນຂົງເຂດສຶກສາ-ບຳລຸງສ້າງ, ນັກ ຮຽນຊົນເຜົ່າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຮໍ່າຮຽນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຊາຍ ແລະ ຍິງ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ດ້ານວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ ຮັບປະກັນໄພ ສາທາລະນະສຸກ, ໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບ. ໃນ ຂົງເຂດ ເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ບົດບາດຂອງ ແມ່ຍິງ ນັບມື້ນັບ ໄດ້ຮັບການຍົກສູງ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນ ການສ້າງແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ຂອງ ພັກ, ລັດ; ປະກອບສ່ວນເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ.
ຕີລາຄາ ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນ ຈາກການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງ “ສະໜັບສະໜູນ ເຄື່ອນໄຫວ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ໄລຍະ 2018-2025, ທ່ານນາງ ຮ່ວາງທິແຮ້ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຮ່າງໄດ້ຍົກສູງສະຖານະ ຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ໃນດ້ານຊີວິດ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.