ຮັບປະກັນສິດຂອງແມ່ຍິງເຂດພູສູງ

ຮັບປະກັນສິດຂອງແມ່ຍິງເຂດພູສູງ

ຜົນສໍາເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂອບ​ກົດໝາຍ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ້າວໜ້າພໍສົມຄວນ ​ກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ທາງ​ເພດ ​ແລະ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ລວມມີບັນດານະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ຢູ່ ເຂດ ຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ (ປີ 2006) ແລະ ນະໂຍບາຍສະເພາະ ໃຫ້ເຂດຊົນເຜົ່າ ສ່ວນໜ້ອຍເຊັ່ນ: ແຜນຮ່າງຫຼຸດຜ່ອນ ສະພາບການສ້າງຄອບຄົວ ເມື່ອ ອາຍຸບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນ ແລະ ການສ້າງຄອບຄົວ ໃກ້ເຊື້ອສາຍ ດຽວກັນໃນຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ໃນໄລຍະ 2015-2025; ແຜນຮ່າງ ຊ່ວຍເຫຼືອການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ໃນເຂດຊົນເຜົ່າ ໄລຍະ 2018-2025 ແລະ ແຜນແມ່ບົດ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນເຂດຊົນເຜົ່າ ສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍ ໄລຍະ 2021-2030. ເມື່ອມໍ່ໆ​ ​ນີ້, ວັນ​ທີ 14 ຕຸລາ 2021, ທ່ານ​ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າ​ມບິ່ງ​ມິ​ງ ກໍ​ໄດ້​ລົງ​ນາມໃນ​ມະຕິ​ເລກທີ 1719/QD-TTg ຮັບຮອງ​ເອົາ​ໂຄງການ​ເປົ້າ ໝາຍ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ​ຢູ່​ເຂດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ​ແລະ ​ເຂດ​ພູດ​ອຍ ​ໄລຍະ 2021 – 2030, ​ໄລຍະ​ທີ I ແຕ່ປີ 2021-2025.

ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການແຍກເພດ ໄລຍະ 2015-2019 ໃນບົດ​ລາຍ​ງານ “ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ ​ເພດ​ຍິງ ​ແລະ​ ເພດຊາຍ ​​ບັນດາ​ເຜົ່າ​ຢູ່​ ຫວຽດ ນາມ ​ໄລຍະ 2015-2019” ​ແລະ “ບົດ​ສະຫຼຸບ​ນະ​ໂຍບາຍ: ບັນຫາ ເພດ ​ໃນ​ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ຢູ່ ຫວຽດນາມ” ໂດຍອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ​ແລະ ມອບສິດ ໃຫ້ແມ່ຍິງ (UN Women) ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ ແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ, ພະແນກຊົນເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ (ຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າ) ແລະ ສະຖານທູດ ອຽກລັງ ປະ ຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ບັນ ດາ​ຜົນງານ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ທາງ​ເພດ ​ຢູ່​ເຂດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ​ແລະ ​ເຂດພູດ​ອຍ​ ຢູ່ ​ຫວຽດນາມ.

ເຖິງ​ວ່າ​ຊີວິດ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ ​ແລະ ​ເດັກນ້ອຍ​ຢູ່​ເຂດ​ພູດ​ອຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ກໍ່ຕາມ, ​ແຕ່​ຍັງ​ຕ້ອງໄດ້ການ​ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕື່ມ​ອີກ. ພາບ: VNP

ໃນນັ້ນລວມມີ: ອັດຕາການແຕ່ງງານ ເມື່ອອາຍຸບໍ່ທັນ ເຖິງກະສຽນ ຂອງຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ໄດ້ຫຼຸດລົງ 4,7%; ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ ຄອບ​ຄົວ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ​ທີ່​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ (wifi, ສາຍກາບ ຫຼື 3G) ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 9,4 ເທົ່າ, ຈາກ 6,5% ໃນ​ປີ 2015 ເປັນ 61,3% ໃນ​ປີ 2019; ລາຍ​ຮັບ​ສະ​ເລ່ຍ ​ຕໍ່ຫົວຄົນ ຕໍ່​ເດືອນ ​ຂອງ​ຊາວ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ​ ໃນ​ປີ 2018 ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 1,8 ​ເທົ່າ ​ເມື່ອ​ທຽບ​ກັບ​ປີ 2014 ​ແລະ ລາຍ​ຮັບ​ສະ​ເລ່ຍ ​ຕໍ່​ເດືອນ ​ຂອງ​ຄອບຄົວ​ຊາວ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ​ມີ​ຫົວ ໜ້າສຳມະໂນຄົວແມ່ນ​ແມ່​ຍິງ ​ສູງ​ກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບ ຄອບຄົວມີ ຫົວໜ້າສຳມະໂນຄົວແມ່ນ​ຜູ້ຊາຍ.

ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຂອງເດັກນ້ອຍ ຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 15,2% ໃນໄລຍະປີ 2015-2019; ອັດຕາ​ສ່ວນ​ຊາວ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ມີບັດ​ປະກັນໄພ ສາທາລະນະສຸກ​ ບັນລຸ 93,5%, ​ໃນ​ນັ້ນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ ລະຫວ່າງ​ຊາຍ ​ແລະ ຍິງ.

ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ເຂົ້າຮ່ວມ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ

ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ມໍ່ໆ​ ນີ້, ບັນດາ​ເນື້ອ​ໃນ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເສີມຂະຫຍາຍ​ບົດ ບາດ​ ຂອງ​ແມ່ຍິງຊົນ​ເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ ​ພິ​ເສດ​ ຈາກ​ອົງຄະນະ​ພັກ, ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ​ກະ ຊວງ, ຂະແໜງການສູນກາງທຸກຂັ້ນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ໂດຍບັນດາໂຄງການ, ແຜນຮ່່າງ ເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງ ໃຫ້ ຖັນແຖວແຮງງານເພດຍິງ. 

ດັ່ງ​ນັ້ນ​, ຢູ່​ຫຼາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ທຸກ​ຂັ້ນ ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ໃຫ້​ແມ່ຍິງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ​ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ, ​ໃນ​ນັ້ນ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ເຖິງການ ຍົກ​ສູງ ທັກສະ, ​ຄວາມ​ສາມາດ ​ໃຫ້​ແກ່​ແຮງ​ງານ​ຍິງ​ ໂດຍ​ຜ່ານ​ໂຄງການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ວິຊາ​ຊີບ. ປັດຈຸ​ບັນ, ຈຳນວນ​ແມ່ຍິງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ​ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໃນບັນດາ​ຂົງເຂດ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ທັກ​ສະ, ສີມືການຊ່າງ​ສູງ ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ.

ແມ່​ຍິງ​ຊົນ​ເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນຂອງ​ສັງ​ຄົມ​ ແລະ ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ຄອບ​ຄົວໄດ້​ເພີ່ມຂຶ້ນ. ພາບ: VNP

ປັດຈຸ​ບັນ, ​ແມ່ຍິງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຜ່ານ​ຜ່າ​ບັນດາ​ສິ່ງ​ກີດຂວາງ​ທາງ​ສັງຄົມ ​ແລະ ຄ່ອຍໆ​ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສິດ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ໃນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຕົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ແຕ່​ຍັງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ສຶກສາ-ບຳລຸງ​ສ້າງ, ນັກ ຮຽນ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຮໍ່າຮຽນ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ອັດຕາ​ສ່ວນ​ນັກຮຽນ​ຊາຍ ​ແລະ ຍິງ ​ແມ່ນ​ບໍ່ມີຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຫຼາຍ. ແມ່​ຍິງ​ຊົນ​ເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ວິ​ຊາ​ຊີບ, ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ​ດ້ານວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ​ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ ຮັບປະກັນໄພ ສາທາລະນະສຸກ, ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ. ໃນ ຂົງເຂດ ເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ບົດບາດຂອງ ແມ່ຍິງ ນັບມື້ນັບ ໄດ້ຮັບການຍົກສູງ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນ ການສ້າງແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ຂອງ ພັກ, ລັດ; ​ປະກອບສ່ວນເພີ່ມ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ແກ່​ສັງຄົມ ​ແລະ ຄອບຄົວ.

ຕີ​ລາຄາ ​ກ່ຽວກັບປະສິດທິ​ຜົນ ​ຈາກ​ການ​ຜັນຂະຫຍາຍ​ແຜນຮ່າງ “ສະໜັບສະໜູນ​​ ເຄື່ອນໄຫວ ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ທາງ​ເພດ​ ຢູ່​ເຂດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ໄລຍະ 2018-2025, ທ່ານ​ນາງ ຮ່ວາງ​ທິແຮ້ງ, ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງ​ປະທານ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຊົນ​ເຜົ່າ ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນຮ່າງ​ໄດ້​ຍົກ​ສູງ​ສະ​ຖາ​ນະ​ ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ​ ໃນ​ດ້ານ​ຊີ​ວິດ ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-​ສັງ​ຄົມ.

 


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