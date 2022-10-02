ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຈາກໄຂ່
ເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ງານບຸນວັດທະນະທຳ ແລະ ອາ ຫານ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຫົວຄິດປະ ດິດສ້າງຈາກໄຂ່”. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ ບັນດາພໍ່ຄົວ ທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ພ້ອມກັບພໍ່ຄົວ ຫວຽດນາມ ສ້າງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກ ສະເພາະ ແລະ ແປກ ຈາກໄຂ່.
ທ່ານ ເຈິ່ນເລແທງທ້ຽນ, ຮອງປະທານສະມາຄົມຊຸບເປີ ພໍ່ຄົວໂລກຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ: “ບັນດາພໍ່ຄົວ ໄດ້ຢືມໄຂ່ເປັນເຄື່ອງປະກອບ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ ມິດຕະພາບ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ. ງານມະໂຫລານ “ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຈາກໄຂ່” ໄດ້ກ່າວຜ່ານຊາຍແດນຂອງປະເທດໜຶ່ງ ໃຫ້ກາຍເປັນກິດຈະກຳແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳສາກົນທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ເຊິ່ງໄຂ່ໄດ້ຖືກປຸງແຕ່ງ ແລະ ຈັດວາງ ໃຫ້ເປັນອາຫານທີ່ແຊບ ແລະ ສວຍງາມຄືຕົ້ນກຳເນີດ ຂອງ ບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະປະ”.
ຄືກັບທ່ານ ທ້ຽນ ໄດ້ແບ່ງ, ເມື່ອມາຍັງງານ ດັ່ງກ່າວ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຢາກໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກ ກ່ຽວກັບລົດຊາດອາຫານພື້ນເມືອງຂອງຫວຽດນາມ ດ້ວຍບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ໃກ້ຊິດກັບໄຂ່ຄື: ໄຂ່ໄກ່ຂົ້ວກັບນ້ຳມັນເຫັດ, ໄຂ່ໜຶ້ງສະອິວ, ຮຸ່ມໄຂ່ກັບນ້ຳໝາກພ້າວ... ແຕ່ກໍ່ໜ້າສົນໃຈກັບ ອາຫານໄຂ່ທີ່ທັນສະໄໝ ຂອງ ບັນດາພໍ່ຄົວ ເຊັ່ນ: ໄຂ່ Mimosa Truffle ແລະ ເຂົ້າໜົມຫວານ, ເຂົ້າປຸ້ນລວມ ມິດກັບປີງທະເລ, ຊາໄຂ່...
ງານບຸນ ຍັງໄດ້ດຶງດູດພໍ່ຄົວ ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກເຊັ່ນ: Hervé Rodriguez, ພໍ່ຄົວ Michelin ມາຈາກ ຝຣັ່ງ, ຮວ່າງຕຸ່ງ, ຫົວໜ້າພໍ່ຄົວໃນລະບົບຮ້ານອາຫານ 100 ແຫ່ງທີ່ດີທີສຸດ ອາຊີ 2021, ຫວໍຮວ່າງເຍີນ - Champion of Top Chef Vietnam 2014, ເລຊວນເຕິມ, ປະທານສະມາຄົມຊຸບເປີພໍ່ຄົວໂລກ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຫງວຽນທິງອກກວຽນ - ຫົວໜ້າພໍ່ຄົວຢູ່ໂຮງແຮມ Movempick ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານ Herve' Rodriguez, ຊາວ ຝຣັ່ງ, ຫົວໜ້າພໍ່ຄົວ ຂອງຮ້ານອາຫານ Herve' Dining Room ໄດ້ເຮັດໃຫ້ງານບຸນ ການສະແດງອາຫານຈາກໄຂ່ແມ່ນ “Mimosa Truffle Egg and Crystal Cake, Perfect Egg”. ເພິ່ນແມ່ນພໍ່ຄົວ ດາວເດັ່ນສາກົນ ທີ່ມີຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກຮ່ວມກັບພໍ່ຄົວ ຫວຽດນາມ ໃນການຂຽນບົດ ກ່ຽວກັບອາຫານ ຫວຽດນາມ ບົນແຜນທີ່ ອາຫານ ສາກົນ.
ອາຫານຈາກໄຂ່ ກວ່າ 30 ເຍື່ອງ ທີ່ສ້າງສຳເລັດໃນເວລາອັນ ສັ້ນໆ ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຢ່າງສວຍງາມໃຫ້ຜູ້ຮັບປະທານກວ່າ 400 ຄົນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານກວ່າ 1000 ຄົນ ໄດ້ສ້າງເປັນງານລ້ຽງໄຂ່ ທີ່ປະທັບໃຈ. ງານບຸນນີ້ໄດ້ ສ້າງຂົວເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ແກ່ການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນຊອກຮູ້ອາຫານ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂລກ ຈາກໄຂ່ໜ່ວຍໜຶ່ງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ໜ້າຮັກ.