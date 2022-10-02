ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຈາກໄຂ່

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຈາກໄຂ່

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ງານ​ບຸນ​ວັດທະນະທຳ​ ແລະ ອາ ຫານ​ ຂອງ​ ຫວຽດນາມ ​ແລະ ສາກົນ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ “ຫົວຄິດ​ປະ ດິດ​ສ້າງ​ຈາກ​ໄຂ່”. ນີ້​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ທີ່ ບັນດາ​ພໍ່​ຄົວ​ ທີ່​ມີ​ຊື່ສຽງຈາກ​ຫຼາຍ​ປະ​ເທດໃນ​ໂລກ ​ພ້ອມ​ກັບ​ພໍ່​ຄົວ ​ຫວຽດ​ນາມ​ ສ້າງ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ ສະ​ເພາະ ແລະ ແປກ​ ຈາກ​ໄຂ່.

ອາຫານຈາກໄຂ່ຂອງພໍ່ຄົວໃນງານບຸນ.

ທ່ານ ເຈິ່ນ​ເລ​ແທງ​ທ້ຽນ, ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຊຸບເປີ ​ພໍ່​ຄົວ​ໂລກ​ຢູ່​ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນ​ວ່າ: “ບັນດາພໍ່​​ຄົວ​ ໄດ້ຢືມ​ໄຂ່​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ປະ​ກອບ ​ເພື່ອ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ອາ​ຫານ​ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສາ​ກົນ. ງານ​ມະ​ໂຫລານ “​ຫົວຄິດປະດິດ​ສ້າງ​ຈາກ​ໄຂ່” ​ໄດ້​ກ່າວຜ່ານຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໜຶ່ງ ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ກິດຈະກຳ​ແລກປ່ຽນ​ວັດທະນະທຳ​ສາກົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມໝາຍ, ​ເຊິ່ງໄຂ່​ໄດ້​ຖືກ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຈັດວາງ ​ໃຫ້​ເປັນ​ອາຫານ​ທີ່​ແຊບ ​ແລະ ສວຍ​ງາມ​ຄື​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີ​ດ ຂອງ ​ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະ​ປະ”.

ຄືກັບ​ທ່ານ ​ທ້ຽນ ​ໄດ້ແບ່ງ​, ​ເມື່ອ​ມາ​ຍັງງານ ດັ່ງກ່າວ, ພວກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້ສຶກ​ຢາກ​ໄດ້​ແບ່ງປັນ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລົດ​ຊາດ​ອາຫານ​ພື້ນ​ເມືອງ​ຂອງ​ຫວຽດນາມ ດ້ວຍ​ບັນດາ​ເຍື່ອງ​ອາຫານ​ທີ່​ໃກ້​ຊິດ​ກັບໄຂ່​ຄື: ​ໄຂ່​ໄກ່​ຂົ້ວກັບ​ນ້ຳມັນ​ເຫັດ, ​ໄຂ່​ໜຶ້ງ​ສະອິວ, ຮຸ່ມໄຂ່ກັບນ້ຳໝາກພ້າວ... ແຕ່ກໍ່ໜ້າສົນໃຈກັບ ອາຫານໄຂ່ທີ່ທັນສະໄໝ ຂອງ ບັນດາພໍ່ຄົວ ເຊັ່ນ: ໄຂ່ Mimosa Truffle ແລະ ເຂົ້າໜົມຫວານ, ເຂົ້າປຸ້ນລວມ ມິດກັບປີງທະເລ, ຊາໄຂ່...

 

 

ງານ​ບຸນ ​ຍັງ​ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ພໍ່​ຄົວ​ ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ໃນ​ໂລກ​ເຊັ່ນ: Hervé Rodriguez, ພໍ່​ຄົວ Michelin ມາຈາກ ຝຣັ່ງ, ຮວ່າງຕຸ່ງ, ຫົວ​ໜ້າ​ພໍ່​ຄົວ​ໃນລະບົບຮ້ານ​ອາ​ຫານ 100 ແຫ່ງ​ທີ່ດີທີສຸດ ອາ​ຊີ 2021, ຫວໍຮວ່າງເຍີນ - Champion of Top Chef Vietnam 2014, ເລຊວນເຕິມ, ປະທານສະ​ມາ​ຄົມຊຸບເປີ​ພໍ່​ຄົວ​ໂລກ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ, ຫງວຽນ​ທິ​ງອກ​ກວຽນ - ຫົວໜ້າພໍ່​ຄົວ​ຢູ່​ໂຮງ​ແຮມ Movempick ຮ່າ​ໂນ້ຍ.

ທ່ານ Herve' Rodriguez, ຊາວ ຝຣັ່ງ, ຫົວໜ້າພໍ່ຄົວ ຂອງຮ້ານອາຫານ Herve' Dining Room ໄດ້ເຮັດໃຫ້ງານບຸນ ການສະແດງອາຫານຈາກໄຂ່ແມ່ນ Mimosa Truffle Egg and Crystal Cake, Perfect Egg. ເພິ່ນແມ່ນພໍ່ຄົວ ດາວເດັ່ນສາກົນ ທີ່ມີຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກຮ່ວມກັບພໍ່ຄົວ ຫວຽດນາມ ໃນການຂຽນບົດ ກ່ຽວກັບອາຫານ ຫວຽດນາມ ບົນແຜນທີ່ ອາຫານ ສາກົນ.

 

 

ເຂົ້າໜົມເຄັກທີ່ເຮັດຈາກໄຂ່ທີ່ມີສີສັນຖືກຈັດເປັນຮູບຊົງ S ຄືກັບແຜນທີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ.

ອາຫານຈາກໄຂ່ ກວ່າ 30 ເຍື່ອງ ທີ່ສ້າງສຳເລັດໃນເວລາອັນ ສັ້ນໆ ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຢ່າງສວຍງາມໃຫ້ຜູ້ຮັບປະທານກວ່າ 400 ຄົນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານກວ່າ 1000 ຄົນ ໄດ້ສ້າງເປັນງານລ້ຽງໄຂ່ ທີ່ປະທັບໃຈ. ງານ​ບຸນ​ນີ້​ໄດ້​ ສ້າງ​ຂົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສາ​ກົນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ຊອກ​ຮູ້​ອາ​ຫານ ​ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໂລກ ​ຈາກ​ໄຂ່ໜ່ວຍໜຶ່ງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ​ໜ້າ​ຮັກ.

 
ບົດ: ບິກເວີິນ - ພາບ: ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ

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