ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດການແຂ່ງຂັນເຮືອຈັກອາຊີບ ສາກົນເປັນຄັ້ງທຳອິດ
ໂດຍແມ່ນຈຸດໝາຍປາຍທາງແຫ່ງໃໝ່ ໃນປະຫວັດສາດ ຂອງການແຂ່ງຂັນເຮືອຈັກອາຊີບສາກົນ (UIM F1H2O World Championship), ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ທຸກແຫຼ່ງກຳລັງແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາພາບພົດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຕັ້ງໜ້າອອກສູ່ໂລກ.
ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ “ສະໜາມກິລາຂຽວ” ບຶງ ທິນ້າຍ, ຫ່າງຈາກນະຄອນ ກິວເຍີນ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ 8 ກມ, ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຂອງແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ. ດ້ວຍແຄມຝັ່ງທະເລຍາວ, ນ້ຳທະເລທີ່ສົດໃສ, ລະບົບນິເວດທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ບຶງ ທິນ້າຍ ໄດ້ດຶງດູດ ນັກທ່ອງທ່ຽວນັບຫຼາຍພັນເທື່ອຄົນ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ແມ່ນສະຖານທີ່ ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຊົມບັນຍາກາດທະເລສົດຊື່ນ ແລະ ຜ່ອນຄາຍອາລົມ.
ທ່ານ Raimondo di San German, CEO ຂອງ H2O Racing (ໜ່ວຍປະຕິິບັດ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ການຈັດຕັ້ງ ການແຂ່ງຂັນຢູ່ ບຶງ ທິນ້າຍ, ແຂວງ ກີວເຍີນ ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນ, ນຳມາເຊິ່ງປະສົບການໃໝ່ໃຫ້ທັງນັກແຂ່ງ ແລະ ຜູ້ຊົມ”.
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາ “Amazing ບິ່ງດິ້ງ Fest 2024”, ການແຂ່ງຂັນລົດຈັກນຳ້ ຊີງແຊມໂລກ UIM-ABP Aquabike World Championship ໄດ້ເຕົ້າໂຮມ ນັກຂັບຂີ່ 62 ຄົນ ຈາກ 26 ປະເທດ ແລະ ການແຂ່ງເຮືອຈັກອາຊີບສາກົນ UIM F1H2O World Championship ມີ 18 ຄົນຈາກ 9 ປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ, ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນ ໃນປະຫວັດສາດ ການຈັດຕັ້ງ ເຫດການກິລາ ໃນລະດັບສາກົນຢູ່ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ.
ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ດີເລີດ ສໍາລັບຜູ້ນິຍົມມັກປະເພດກິລາທາງນ້ໍາໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ເຫັນກັບຕາ ການແຂ່ງຂັນ ທີ່ມີລັກສະນະລະຄອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການແຂ່ງຂັນຍັ ງເປີດໂອກາດ ເພື່ອໂຄສະນາພາບພົດຂອງແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງໃໝ່ ຂອງປະເພດກິລາຜະຈົນໄພ, ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ຂອງສື່ມວນຊົນ, ແຟນກິລາ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານ ຟ້າມແອງຕ໋ວນ (ປະທານ ຄະນະກຳມະການ ປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວນີ້, ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ປາດຖະໜາຢາກຍົກສູງ ປະສິດທິຜົນ ການໂຄສະນາ, ສື່ສານ ກ່ຽວກັບພາບພົດ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ພູມສັນຖານຂອງແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ເຖິງນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບທຸກຢ່າງຂອງຕົນ, ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຈັດຕັ້ງ ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຫວັງວ່ານີ້ຈະກາຍເປັນ ການແຂ່ງຂັນ ປະຈຳປີ ຢູ່ດິນແດນ ບິ່ງດິ້ງ ແລະ ນັບມື້ນັບດຶງດູດນັກກິລາຫຼາຍຄົນທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມ.
ເປັນການແຂ່ງຂັນກິລາ ມີລັກສະນະບັນເທີງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ ແລະ ດຶງດູດໃຈ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາທີມແຂ່ງຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ, ພ້ອມກັບການຄວບຄຸມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເປັນມືອາຊີບ ຈາກຄະນະຈັດຕັ້ງ, ເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນ UIM F1H2O World Championship ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນການແຂ່ງຂັນກິລາທາງນ້ຳ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກທົ່ວໂລກ ແລະ ຄອງຄອຍໃນທຸກປີ.