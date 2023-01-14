ສາຍພົວພັນອັນເປັນມູນເຊື້ອທີ່ສະໜິດແໜ້ນ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ສັດຊື່ບໍລິສຸດ ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ລາວ
ການຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເປັນ ປະທານຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມາທິການ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ-ລາວ ຄັ້ງທີ 45 ຂອງ ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງຈົບງາມ.
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ລາວຄັ້ງທຳອິດ ຂອງ ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ເພື່ອປິດລົງ ຜົນສຳເລັດ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ “ປີສາມັກຄີ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022”. ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ກໍ່ແມ່ນຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ລາວ ແລະ ແມ່ນຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດ ຄົນທຳອິດ ທີ່ ສະຫາຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຕ້ອນຮັບ ໃນປີ 2023.
ດ້ວຍເວລາພຽງແຕ່ 30 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ “ປະເທດລ້ານຊ້າງ”, ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້ ມີເກືອບ 20 ກິດຈະກຳ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້ມີການພົບປະ ກັບ ສະຫາຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ພົບປະແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກັບ ສະຫາຍ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ, ຢ້ຽມຢາມ ບັນດາສະຫາຍ ອະດີດການນຳ ພັກ, ລັດຂອງ ລາວ.
ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານບັນດາເຫດການສຳຄັນຂອງ 2 ປະເທດຄື: ສະຫຼຸບ “ປີສາມັກຄີ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022”; ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມາທິການ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ-ລາວ ຄັ້ງທີ 45; ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຮ່ວມມື ລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ...
ທີ່ການເຮັດວຽກຄັ້ງຕ່າງໆ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນ ປະສານສົມທົບ ໃນການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງເປັນຢ່າງດີ; ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ສູງສຸດ ການພົວພັນຮ່ວມມື ທີ່ສະໜິດແໜ້ນ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນຂົງເຂດການເມືອງ, ປ້ອງກັນປະເທດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການປະຕິບັດ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບັນດາຄະນະພັກ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຂອງລັດ ຖະບານ, ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຂອງ ສອງປະເທດ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ; ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເລິກເຊິ່ງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຢຶດໝັ້້ນກັບເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ສັງຄົມນິຍົມ.
ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ລາວ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນ ມານະພະຍາຍາມ ປະຕິບັດສັນຍາຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄລຍະ 2021-2030, ສັນຍາຮ່ວມມືສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2021-2025 ແລະ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ, ແຜນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມ; ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ ແລະ ທຸກຮູບແບບ ເພື່ອແນໃສ່ ປັບປຸງການພົວພັນທາງການເມືອງ ທີ່ໄວ້ວາງໃຈ ແບບພິເສດ ແລະ ໝັ້ນຄົງ; ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນທິດສະດີການເມືອງ; ສົມທົບກັນ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນການຟື້ນຟູ ຫຼັງໂລກລະບາດ ໂຄວິດ-19, ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ ຕາມກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ, ເອກະລາດ ແລະ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ກັນ ຕໍ່ບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ຕ່າງຝ່່າຍ ຕ່າງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ.
ສິ່ງທີ່ ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ເປັນຫ່ວງແມ່ນສາຍພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນສາຍພົວພັນແບບພິເສດ, ມີໜຶ່ງບໍ່່ມີສອງໃນໂລກ; “ເຂົ້າເມັດຫັກ, ຜັກແບ່ງເຄິ່ງ” ແຕ່ການພົວພັນ ດ້ານເສດຖະກິດ ຍັງບໍ່ທັນ ພັດທະນາ ໃຫ້ສົມກັບ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ.
ສະນັ້ນ, ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານ ສອງປະເທດ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສົມບູນບົດບັນຍັດ ແລະ ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດມີຄວາມອຸ່ນອຽນໃຈລົງທຶນ; ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານການເມືອງ, ເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນ ອັນຄົບຖ້ວນ; ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການ ລົງທຶນທີ່ສະດວກ, ປອດໄພ ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະໄລຍະ; ສຳລັບຂົງເຂດ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ, ຄວນມີກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍ ສົ່ງເສີມ, ບຸລິມະສິດ. ໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ຕ້ອງອີງໃສ່ທັດສະນະ “ຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງລັດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ມີຄວາມກົມກຽວກັນ” ແລະ ດ້ວຍຈິດໃຈ “ຜົນປະໂຫຍດ ທ່ີເປັນເອກະພາບ-ແບ່ງປັນຜົນກະທົບ”.
ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ສະເໜີ ແລະ ໄດ້ຝ່າຍ ລາວເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນວ່າ: ໃນປີ 2023, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ຍັງຄ້າງຄາຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ແຕ່ປີ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ, ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ.
ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ບັນດາສະຫາຍຜູ້ນຳ ລາວ ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນ ສືບຕໍ່ຮັກສາການເຕີບໂຕດ້ານການຄ້າ ຢ່າງໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 10-15% ຕໍ່ປີ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານການລົງທຶນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ໃນນັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາໂຄງການ ຢູ່ແຂວງຕ່າງໆ ຕິດກັບຊາຍແດນ; ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືດ້ານຍຸຕິທຳ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາແຂວງຕິດກັບຊາຍແດນ.
ສອງຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສື່ສານ ແລະ ສື່ມວນຊົນ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດ ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ; ສຸມໃສ່ການຮ່ວມມື ໃນການຝຶກອົບຮົມ ພະນັກງານທຸກຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນພະນັກງານຊັບພະຍາກອນ. ພິເສດ, ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ບັນດາສະຫາຍຜູ້ນຳ ລາວ ຕ່າງກໍມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ປາດຖະໜາ ຢາກເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ, ສຶກສາໃຫ້ລຸ້ນໜຸ່ມຂອງສອງປະເທດ ກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີແຫ່ງການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເພື່ອເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ສາຍພົວພັນ ມິດຕະພາບ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມື ຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ລາວ.
ໃນກອບການໄປປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້ ຂອງ ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນ 10 ເອກະສານຮ່ວມມືສຳຄັນ ກ່ຽວກັບດ້ານການເງິນ - ທະນາຄານ, ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ການທູດເສດຖະກິດ, ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ, ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສື່ມວນຊົນ, ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ສາທາລະນະສຸກ...
ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້ຢືນຢັນ ດ້ວຍຄວາມ ປິຕິຍິນດີວ່າ: “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ 2022 ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ປະກອບສ່ວນ ສ້າງບັນຍາກາດເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ຟົດຟື້ນ ແລະ ເພີ່ມພະລັງແຮງ ໃຫ້ການພົວພັນ ແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ ພັດທະນານັບມື້ນັບເລິກງເລິກເຊິ່ງ ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ”. ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ສະໜິດແໜ້ນ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ ຮັດແໜ້ນ, ເພີ່ມທະວີ ແລະ ເກີດດອກອອກຜົນ.
ບົດ ແລະ ພາບ: VNP/VNA