ສາຍພົວພັນອັນເປັນມູນເຊື້ອທີ່ສະໜິດແໜ້ນ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ສັດຊື່ບໍລິສຸດ ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ລາວ

ສາຍພົວພັນອັນເປັນມູນເຊື້ອທີ່ສະໜິດແໜ້ນ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ສັດຊື່ບໍລິສຸດ ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ລາວ

ການຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເປັນ ປະທານຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມາທິການ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ-ລາວ ຄັ້ງທີ 45 ຂອງ ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງຈົບງາມ.

ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລາວ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ​ຂອງ ສະຫາຍ ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ຟ້າມ​​ມິງຈິ໋ງ ​ເພື່ອປິດລົງ ຜົນສຳເລັດ ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ “ປີ​ສາມັກຄີ ​ມິດ​ຕະ​ພາ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022”. ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າ​ມ​ມິ​ງຈິ໋ງ ກໍ່​ແມ່ນ​ຜູ້ນຳ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ ​ລາວ ​ແລະ ​ແມ່ນ​ຜູ້ນຳ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ ​ທີ່ ສະຫາຍ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຕ້ອນຮັບ ໃນ​ປີ 2023. 

  ດ້ວຍເວລາພຽງ​ແຕ່ 30 ຊົ່ວ​ໂມງ ​ຢູ່ “ປະ​ເທດ​ລ້ານ​ຊ້າງ”, ສະຫາຍ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິ໋ງ ໄດ້ ມີ​ເກືອບ 20 ກິດ​ຈະ​ກຳ ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ. ຕາມ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິ໋ງ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ ​ກັບ ​ສະຫາຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ, ​ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ສະຫາຍ ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ, ​ພົບປະແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກັບ ສະຫາຍ ​ປະທານ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລາວ ​ໄຊ​ສົມ​ພອນ ພົມວິຫານ, ຢ້ຽມຢາມ ບັນດາສະຫາຍ ​ອະດີດ​ການ​ນຳ ​ພັກ, ລັດຂອງ ລາວ.

ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິ໋ງ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ສະຫາຍ ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ແລະ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA
ສະຫາຍ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິ໋ງ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ສະຫາຍ ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ໄຊ​ສົມ​ພອນ ພົມ​ວິ​ຫານ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA

  ສະຫາຍ ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິ໋ງ ແລະ ທ່ານ​ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ເປັນ​ປະ​ທານ​ບັນ​ດາ​ເຫດ​ການ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ 2 ປະ​ເທດ​ຄື: ສະຫຼຸບ “ປີ​​ສາ​ມັກ​ຄີ ມິດຕະພາບ ​ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022”; ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມາທິການ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ-ລາວ ຄັ້ງທີ 45; ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ​ຮ່ວມ​ມື​ ​ລົງ​ທຶນ​ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ...

 

  ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກຄັ້ງຕ່າງໆ, ສອງຝ່າຍ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອກະສັນກັນ ປະສານ​ສົມທົບ​​ ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຂັ້ນ​ສູງເປັນຢ່າງດີ; ສືບ​ຕໍ່​ເສີມຂະຫຍາຍ ສູງສຸດ ການພົວພັນຮ່ວມມື ທີ່ສະໜິດແໜ້ນ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ລະຫວ່າງສອງປະ​ເທດ​ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ການ​ເມືອງ, ປ້ອງ​ກັນປະເທດ ປ້ອງກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ; ປະສານສົມທົບ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ ​ແລະ ຊຸກຍູ້​ ການ​ປະຕິບັດ ​ບັນດາ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຂັ້ນ​ສູງ ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ; ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບັນດາຄະນະພັກ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຂອງລັດ ຖະບານ, ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຂອງ ສອງປະເທດ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ; ສະໜັບສະໜູນ​ເຊິ່ງກັນ ​ແລະ ​ກັນ ​ສ້າງ​ພື້ນຖານ​ເສດຖະກິດ​ເອກະລາດ, ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຕົນ​ເອງ​, ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາກົນ​ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ ເລິກເຊິ່ງ, ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ​ແລະ ຢຶດໝັ້້ນກັບ​ເສັ້ນທາງ​ກ້າວສູ່​ສັງຄົມ​ນິຍົມ.

 

ສະຫາຍ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິ໋ງ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ສະຫາຍ ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ໄຊ​ສົມ​ພອນ ພົມ​ວິ​ຫານ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA

  ສະຫາຍ ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ແລະ ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ ລາວ ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອກະສັນກັນ ​ມານະ​ພະຍາຍາມ ​ປະຕິບັດ​ສັນຍາ​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ ຫວຽດນາມ - ລາວ ​ໄລຍະ 2021-2030, ສັນຍາ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2021-2025 ​ແລະ ບັນດາ​ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຜນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມ; ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ທະວີ​ ການ​ແລກປ່ຽນ​ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ທຸກ​ຂັ້ນ ​ແລະ ທຸກຮູບແບບ ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່ ປັບປຸງການພົວພັນທາງການເມືອງ ທີ່ໄວ້ວາງໃຈ ແບບພິເສດ ແລະ ໝັ້ນຄົງ; ຊຸກຍູ້​ການ​ແລກປ່ຽນ​ທິດ​ສະ​ດີ​ການ​ເມືອງ; ສົມທົບ​ກັນ ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ຄວາມ​ເປັນ​ລະບຽບ​ຮຽບຮ້ອຍ​ທາງ​ສັງຄົມ; ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 

  ສອງຝ່າຍ​ເຫັນ​ດີ​ເປັນເອກະພາບກັນ ສືບ​ຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອ​ເຊິ່ງກັນ ​ແລະ ກັນ​ໃນ​ການ​ຟື້ນຟູ ຫຼັງໂລກລະບາດ ​ໂຄ​ວິດ-19, ສ້າງ​ພື້ນຖານ​ເສດຖະກິດ​ການ​ຕະຫຼາດ ຕາມກຳນົດທິດ​ສັງຄົມ​ນິຍົມ, ເອກະລາດ ​ແລະ ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຕົນ​ເອງ, ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາກົນ​ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ ເລິກເຊິ່ງ ​ແລະ ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ກັນ ຕໍ່ບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ຕ່າງຝ່່າຍ ຕ່າງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ. 

ສິ່ງ​ທີ່ ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິ໋ງ ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ​ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວພັນແບບ​ພິ​ເສດ, ມີໜຶ່ງບໍ່່ມີສອງ​ໃນ​ໂລກ; ເຂົ້າເມັດຫັກ, ຜັກແບ່ງເຄິ່ງ ແຕ່ການພົວພັນ ດ້ານເສດຖະກິດ ຍັງບໍ່ທັນ ພັດທະນາ ໃຫ້ສົມກັບ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ 

 ສອງຝ່າຍ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ເອກະສານ​ຮ່ວມ​ມື 10 ສະບັບ​ເ ພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຊຸກຍູ້​ ການ​ພົວພັນສອງຝ່າຍ ​​ໃນ​ບັນດາ​ຂົງ​ເຂດ​ຄື: ການ​ທູດ​ເສດຖະກິດ, ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ດີ​ຈີ​ຕອນ... ພາບ: VNA

   ສະ​ນັ້ນ, ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິ໋ງ ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ລັດຖະບານ ສອງປະ​ເທດ ​ຕ້ອງ​ເຮັດໃຫ້ສົມບນບົດບັນຍັດ ແລະ ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ມີ​ຄວາມ​ອຸ່ນອຽນໃຈ​ລົງທຶນ; ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານການເມືອງ, ເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນ ອັນຄົບຖ້ວນ; ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການ ລົງທຶນທີ່ສະດວກ, ປອດໄພ ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະໄລຍະ; ສຳລັບ​ຂົງ​ເຂດ ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ພັດທະນາ, ຄວນ​ມີ​ກົນ​ໄກ ​ແລະ ນະ​ໂຍບາຍ ສົ່ງເສີມ, ​ບຸລິມະສິດ. ໃນການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຕ້ອງ​ອີງ​ໃສ່​ທັດ​ສະ​ນະ “ຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງລັດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ມີຄວາມກົມກຽວກັນ  ແລະ ດ້ວຍ​ຈິດ​ໃຈ “ຜົນປະໂຫຍດ ທ່ີເປັນເອກະພາບ-ແບ່ງປັນຜົນກະທົບ”

ສະຫາຍ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິ໋ງ ກ່າວ​ຄຳປາໄສ​​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ການ​ລົງ​ທຶນ ​ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA

  ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິ໋ງ ສະ​ເໜີ ​ແລະ ​ໄດ້ຝ່າຍ ລາວເຫັນ​ດີເປັນເອກະສັນກັນວ່າ: ​ໃນ​ປີ 2023, ສຸມ​ໃສ່​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ຍັງຄ້າງຄາຢ່າງ​ຄົບຖ້ວນ, ​ແຕ່​ປີ 2024 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ, ສຸມ​ໃສ່​ຊຸກຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ແທດ​ຈິງ ​ແລະ ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ກວ່າ.

 ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ແລະ ບັນດາສະຫາຍຜູ້​ນຳ ​ລາວ ​ເຫັນ​ດີເປັນເອກະສັນກັນ ​ສືບ​ຕໍ່​ຮັກສາ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ​ຢ່າງ​ໝັ້ນຄົງ​ ໃຫ້​ໄດ້​ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 10-15% ຕໍ່​ປີ; ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ, ໃນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ ຢູ່​ແຂວງຕ່າງໆ ຕິດກັບ​ຊາຍ​ແດນ; ສືບ​ຕໍ່​ຍົກ​ສູງ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຍຸຕິ​ທຳ, ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ວັດທະນະທຳ, ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ການ​ພົບ​ປະ​ແລກປ່ຽນ​ປະຊາຊົນ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ລະຫວ່າງ​ ບັນດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ບັນດາ​ແຂວງ​ຕິດກັບ​ຊາຍ​ແດນ.

 ສອງຝ່າຍ​ກໍ່​ເຫັນ​ດີ​ເປັນເອກະສັນກັນ ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ທະວີ ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ຂົງ​ເຂດສື່ສານ ແລະ ສື່ມວນຊົນ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດ ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ; ສຸມ​ໃສ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ ພະນັກງານ​ທຸກ​ຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນ​ພະນັກງານ​ຊັບພະຍາກອນ. ພິ​ເສດ, ສະຫາຍ ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິ໋ງ ​ແລະ ບັນດາສະຫາຍຜູ້​ນຳ​ ລາວ ຕ່າງກໍມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ​ແລະ ປາດ​ຖະໜາ ​ຢາກ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ໂຄສະນາ, ສຶກສາ​ໃຫ້​ລຸ້ນໜຸ່ມ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ແຫ່ງ​ການ​ພົວພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ​ຫວຽດນາມ - ລາວ ​ເພື່ອ​ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ສາຍພົວພັນ ມິດຕະພາບ ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ​ແລະ ການຮ່ວມມື ຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ລາວ.

 ໃນ​ກອບການ​ໄປປະຕິບັດງານ​ຄັ້ງ​ນີ້​ ຂອງ ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິ໋ງ, ສອງຝ່າຍ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ 10 ​ເອກະສານ​ຮ່ວມ​ມື​ສຳຄັນ​ ກ່ຽວ​ກັບດ້ານ​ການ​ເງິນ - ​ທະນາຄານ, ການຄົມມະນາຄົມ​ຂົນ​ສົ່ງ, ການ​ທູດ​ເສດຖະກິດ, ວິທະຍາສາດ​ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ແລະ ສື່ມວນຊົນ, ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ບຳລຸງ​ສ້າງ, ສາທາລະນະ​ສຸກ...

  ສະຫາຍ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິ໋ງ ໄດ້ຢືນ​ຢັນ ດ້ວຍຄວາມ ປິຕິຍິນດີ​ວ່າ: “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ 2022 ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ, ປະກອບສ່ວນ​ ສ້າງ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ເບີກ​ບານ​ມ່ວນ​ຊື່ນ, ຟົດຟື້ນ ແລະ ເພີ່ມພະລັງແຮງ ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ  ແບບພິເສດ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ ພັດທະນານັບມື້ນັບເລິກງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ ​ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ, ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ປະຊາຊົນ ​ສອງ​ປະ​ເທດ, ​ເພື່ອ​ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ແລະ ພັດທະນາ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ​ແລະ ​ໃນ​ໂລກ”. ພວກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ​ໃນ​ໄລຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດຕະພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາມັກຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບດ້ານ, ສະໜິດແໜ້ນ, ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ພັກ, ສອງ​ລັດ ແລະ  ປະຊາຊົນ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໄດ້ ​ຮັດ​ແໜ້ນ, ​ເພີ່ມ​ທະວີ ແລະ ເກີດດອກອອກຜົນ. 

 

ບົດ ແລະ ພາບ: VNP/VNA 


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