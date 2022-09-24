ວັດ ເດ້ຍຕ້າງຟີລາຍ - ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ວັດທະນະທໍາ ທາງໃຈ

ວັດ ເດ້ຍຕ້າງຟີລາຍ - ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ວັດທະນະທໍາ ທາງໃຈ

ຕາມການເລົ່າ ຂອງ​ ຜູ້​ເຖົ້າ​ຜູ້​ແກ່​ໃນ ​ບ້ານ ​ນິງ​ຈຸງ​ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັດ​ ດຸ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ໃນ​ສະຕະ​ວັດ​ທີ XI ມີ​ຂະ​ໜາດ 100 ກວ່າ​ຫ້ອງ. ໄດ້ມີຊ່ວງ​ເວລາ​ ອົງກະສັດ ເຈິ່ນ​ເງ້​ຕົງ (1372-1394) ​​ເລືອກ​ເອົາ​ວັດ ດຸ່ງ ​ເປັນ​ບ່ອນ​ຈຳສິນ ແລະ ອົງກະສັດ ຕື້ດຶກ ​ເລືອກ​ເອົາ​ສະຖານ​ທີ່ແຫ່ງ​ນີ້​ເພື່ອ​ຂໍໃຫ້ໄດ້ລູກ.

ເດືອນ​ ທັນວາ​ ປີ 2015, ພະມະຫາອາຈານ ຖິກມິງກວາງ ມາຮັບຕຳແໜ່ງຄຸ້ມຄອງວັດ ໄດ້ໃຫ້ການປະຕິສັງຂອນ ແລະ ປ່ຽນຊ່ືໃໝ່ໃຫ້ວັດແຫ່ງນີ້ວ່າ ເດ້ຍຕ້າງຟີລາຍ ຊຶ່ງ​ມີຄວາມໝາຍ​ວ່າ ພະສິຕິກະໂພທິສັດ ໄດ້ເຄີຍມາ​ຢູ່​ແຫ່ງ​ນີ້​ສະເໝີ ​ແລະ ອາດ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມາ​ແຫ່ງ​ນີ້ ແລະ ແຫ່ງນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ສັກສິດ ເພື່ອບູຊາພະພຸດທະເຈົ້າ. .

ຫຼັງວັດ​ຖືກ​ເຊື່ອງ​ໄວ້​ໃນ​ປ່າ​ແປກ​ທີ່​ຕີນ​ພູ, ສ້າງ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກສະ​ຫງົບສຸກ ແຕ່​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ທີ່​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ. ພາບ: ກົງດາດ
ຮູບປັ້ນຍັກໃຫຍ່ ຈີນກາງຮູຝາ ຕັ້ງຢູ່ທາງເຂົ້າວັດ ເດ້ຍຕ້າງຟີລາຍ, ບ້ານ ນິງຈຸງ, ຕາແສງ ລຽມເຊີນ, ເມືອງ ແທງລຽມ, ແຂວງ ຮ່ານາມ. ພາບ: ກົງດາດ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ມາຍັງວັດ ຈະປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ ຄວາມ ແປກປະຫຼາດໃຈ ອັນເນື່ອງຈາກວ່າ ເດີ່ນພາເຂົ້າວັດ ຖືກປູ ດ້ວຍຫີນຊາຍຂາວ ແທນທີ່ປູດ້ວຍດິນຈີ່ສີແດງ ຄື ວັດ ອື່ນໆ. ວິທີການ ປະດັບປະດາ ຂອງວັດ ກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງ ກັບ ວັດອື່ນໆ ອີກດ້ວຍ.

ຕໍ່ໜ້າເຂດບູຊາບັນພະບູລຸດ ມີ ວົງມົນ 12 ວົງ ຖືກແຕ້ມຢູ່ເທິງ ພື້ນ ຫີນຊາຍ ເຊິ່ງສະແດງເຖິງ 12 ສາຍສໍາພັນ ຂອງມະນຸດ. ຫີນຊາຍ ຂາວ ມີຄວາມໝາຍຂອງຄວາມສະມາທິ. ຍ່າງໃນບໍລິເວນວັດ, ເບິ່ງກ້ອນຫີນສີຂາວ ບໍລິສຸດ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາ ມີຄວາມຮູ້ສຶກໂລ່ງໃຈ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮູບແບບ ຂອງວັດປະເພນີ, ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນຫໍພະລັດຕະມະໄຕ, ພະພຸດທະຮູບ ພະສິຕິກະໂພທິສັດ ປະກົດຕົວຂຶ້ນ ດ້ວຍວາດຊົງທີ່ອ່ອນໂຍນ ແຕ່ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມງຽບຂຶມ, ຖືກປະດິດສະຖານ ໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ ກົມກຽວກັນ ຊ່ຶງ ຖືສີໝາກກະເບົາ, ສີເຫຼືອງ, ສີຂາວ ເປັນຕົ້ນຕໍ. 

 

ທາງດ້ານຂວາ ແມ່ນຫໍບູຊາ ຊຶ່ງເປັນສະຖານທ່ີ ສັກກະລະບູຊາ ບັນ ພະບຸລຸດ 42 ລຸ້ນ ຊຶ່ງກ່ອນນີ້ເຄີຍເປັນເຈົ້າອະທິການ ວັດ. ນອກ ຈາກ​ນັ້ນ, ຍັງ​ມີ​ຫໍ​ບູຊານ້ອຍໆ​ ເພື່ອສັກກະລະບູຊາ ເຈົ້າແມ່ກວນອິນ ... ພື້ນທີ່ຢູ່ອາໄສ (ສໍາລັບພະສົງສຳມະເນນ ແລະ ພຸດທະ ສາສະນິກະຊົນ ໃນວັດ); ຫ້ອງບັນຍາຍ (ບ່ອນທີ່ ພະສົງສຳມະເນນ ແລະ ພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ຮັບຟັງການເທສະໜາ ຈາກເຈົ້າອະທິ ການວັດ ປະຈຳວັນ  ແລະ ຈັດການ ບວດ ລຸ້ນຕ່າງໆ); ເຂດເຮືອນ​ພັກ (ສໍາ​ລັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ຈາກ​ທົ່ວທຸກສາລະທິດ​ ແລະ ​ຜູ້​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຊຸດ ບວດ ແລະ ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງ ຢູ່ທີ່ວັດ​)​.

 

ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສະຖານທີ່ສັກກະລະບູຊາທີ່ສັກສິດເທົ່ານັ້ນ, ວັດແຫ່ງ ນີ້ ຍັງເປັນບ່ອນດຳເນີນຊີວິດ ດ້ານຄວາມເຊື່ອຖື ຂອງປະຊາຊົນໃນ ເຂດ, ເປັນສະຖານທີ່ສຳຜັດກັບຊີວິດ, ນຳພາມະນຸດ ໄປສູ່ ບັນດາຄຸນຄ່າພື້ນຖານ ຂອງ ພຸດທະສາສະໜາ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມສະ ຫງົບ ແລະ ຄວາມສະຫວາດສະເຫວີຍໃນຈິດໃຈ. ໃນບໍລິເວນວັດ ທ່ານ ຈະພົບເຫັນສວນໝາກໄມ້, ພືດສະໝູນໄພ ເປັນຢາປົວ ພະ ຍາດ, ຜັກປ່າ... ຊຶ່ງທັງໝົດໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຈາກພະສົງ ແລະ ປະຊາຊົນ. ຢູ່​ຕີນ​ພູ, ທາງ​ວັດ​ ໄດ້​ສ້າງ​ເຮືອນ​ປູກ​ເຫັດ​ ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 202 ເພື່ອ​ສະ​ໜອງ​​ອາ​ຫານ​ສະ​ອາດ​ເພື່ອ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ອາ​ຫານ​ເຈ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮັກການອ່ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດປຶ້ມ ບໍາລຸງ ລ້ຽງ ຈິດວິນຍານ, ນີ້ຈະແມ່ນແດນສະຫວັນ ຂອງ ປຶ້ມ ດ້ວຍຈຳ ນວນ ປົກຄຸມເຕັມຝາຜະໜັງທຸກດ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງສາ ມາດ ຍ່າງໃນບັນຍາກາດທີ່ງຽບສະຫງົບ ຂອງວັດ, ນັ່ງດື່ມນໍ້າຊາ ຢ່າງເພີດເພີນ ຫຼື ຊົມສວນກ້ວຍໄມ້ ຢູ່ຫຼັງວັດ ອີກດ້ວຍ.

ການສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ໂຄງຮ່າງຂອງວັດ ເດ້ຍຕ້າງຟີລາຍ ຖືກອອກແບບໃຫ້ໃກ້ຊິດກັບທຳມະຊາດ. ພາບ: ແຄ໋ງລອງ
ລະບຽງຫ້ອຍກະດິ່ງລົມ ຢູ່ຫລັງວັດ ແມ່ນຈຸດເຊັກອິນ ທີ່ໜ້ ປະທັບໃຈ. ພາບ: ແຄ໋ງລອງ
ວັດ ເດ້ຍຕ້າງຟີລາຍເປັນສະຖານທີ່ ດຶງດູດຊາວທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນບ່ອນສັກກາລະບູຊາທີ່ສັກສິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມຮູ້ສຶກອຸ່ນອຽນ ແລະ ສະບາຍໃຈ ໃນຈິດວິນຍານ ຂອງເຂົາເຈົ້າອີກດ້ວຍ. ພາບ: ແຄ໋ງລອງ

ຄູ່ມືທາງພູມສາດ ແລະ ວິທີການເຄື່ອນຍ້າຍ:
ເລີ່​ມຈາກ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈະ​ເດີນທາງ​ປະມານ 70 ກມ. ເສັ້ນທາງໄປວັດແມ່ນຂ້ອນຂ້າງກວ້າງ ແລະໄປມາສະດວກ. ຖ້າຂັບລົດໄປເອງ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ກໍ່ຮອດ ປະຕູວັດ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ດ້ວຍ​ລົດ​ເມ, ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄປເຖິງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ເມ ຢ໋າບບ໋າດ (ເມືອງ ​ຮວາງ​ມາ​ຍ - ຮ່າ​ໂນ້ຍ) ໄປຕາມສາຍ​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ - ນິງບິ່ງ (​ທາງ​ຫຼວງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເກົ່າ 1A), ຫຼື​ ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ເມ ໝີ໊ດິ່ງ (ຮ່າ​ໂນ້ຍ). ຖ້າ​ຫາກ​ເດີນທາງ​ດ້ວຍ​ລົດ​ສ່ວນ​ຕົວ ​ຈະ​ໄປຕາມ​ເສັ້ນທາງດ່່ວນ ເກົ່າແຢ໊ - ນິງບິ່ງ ​ເຖິງ​ ຈຸດ ຝູຫຼີ - ຮ່າ​ນາມ (ທາງ​ຫຼວງ​ແຫ່ງ​ຊາດ 1A) ກໍ​ເຖິງ​ວັດ ເດ້ຍຕ້າງຟີລາຍ.

ປະຕິບັດໂດຍ: ແຄ໋ງລອງ, ກົງດາດ - ເຕັກນິກກະຣາຟິກ: ຈາງຍູງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ


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