ວັດ ເດ້ຍຕ້າງຟີລາຍ - ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ວັດທະນະທໍາ ທາງໃຈ
ຕາມການເລົ່າ ຂອງ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ໃນ ບ້ານ ນິງຈຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັດ ດຸ່ງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃນສະຕະວັດທີ XI ມີຂະໜາດ 100 ກວ່າຫ້ອງ. ໄດ້ມີຊ່ວງເວລາ ອົງກະສັດ ເຈິ່ນເງ້ຕົງ (1372-1394) ເລືອກເອົາວັດ ດຸ່ງ ເປັນບ່ອນຈຳສິນ ແລະ ອົງກະສັດ ຕື້ດຶກ ເລືອກເອົາສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ເພື່ອຂໍໃຫ້ໄດ້ລູກ.
ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2015, ພະມະຫາອາຈານ ຖິກມິງກວາງ ມາຮັບຕຳແໜ່ງຄຸ້ມຄອງວັດ ໄດ້ໃຫ້ການປະຕິສັງຂອນ ແລະ ປ່ຽນຊ່ືໃໝ່ໃຫ້ວັດແຫ່ງນີ້ວ່າ ເດ້ຍຕ້າງຟີລາຍ ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ພະສິຕິກະໂພທິສັດ ໄດ້ເຄີຍມາຢູ່ແຫ່ງນີ້ສະເໝີ ແລະ ອາດບໍ່ເຄີຍມາແຫ່ງນີ້ ແລະ ແຫ່ງນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ສັກສິດ ເພື່ອບູຊາພະພຸດທະເຈົ້າ. .
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ມາຍັງວັດ ຈະປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ ຄວາມ ແປກປະຫຼາດໃຈ ອັນເນື່ອງຈາກວ່າ ເດີ່ນພາເຂົ້າວັດ ຖືກປູ ດ້ວຍຫີນຊາຍຂາວ ແທນທີ່ປູດ້ວຍດິນຈີ່ສີແດງ ຄື ວັດ ອື່ນໆ. ວິທີການ ປະດັບປະດາ ຂອງວັດ ກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງ ກັບ ວັດອື່ນໆ ອີກດ້ວຍ.
ຕໍ່ໜ້າເຂດບູຊາບັນພະບູລຸດ ມີ ວົງມົນ 12 ວົງ ຖືກແຕ້ມຢູ່ເທິງ ພື້ນ ຫີນຊາຍ ເຊິ່ງສະແດງເຖິງ 12 ສາຍສໍາພັນ ຂອງມະນຸດ. ຫີນຊາຍ ຂາວ ມີຄວາມໝາຍຂອງຄວາມສະມາທິ. ຍ່າງໃນບໍລິເວນວັດ, ເບິ່ງກ້ອນຫີນສີຂາວ ບໍລິສຸດ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາ ມີຄວາມຮູ້ສຶກໂລ່ງໃຈ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮູບແບບ ຂອງວັດປະເພນີ, ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນຫໍພະລັດຕະມະໄຕ, ພະພຸດທະຮູບ ພະສິຕິກະໂພທິສັດ ປະກົດຕົວຂຶ້ນ ດ້ວຍວາດຊົງທີ່ອ່ອນໂຍນ ແຕ່ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມງຽບຂຶມ, ຖືກປະດິດສະຖານ ໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ ກົມກຽວກັນ ຊ່ຶງ ຖືສີໝາກກະເບົາ, ສີເຫຼືອງ, ສີຂາວ ເປັນຕົ້ນຕໍ.
ທາງດ້ານຂວາ ແມ່ນຫໍບູຊາ ຊຶ່ງເປັນສະຖານທ່ີ ສັກກະລະບູຊາ ບັນ ພະບຸລຸດ 42 ລຸ້ນ ຊຶ່ງກ່ອນນີ້ເຄີຍເປັນເຈົ້າອະທິການ ວັດ. ນອກ ຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຫໍບູຊານ້ອຍໆ ເພື່ອສັກກະລະບູຊາ ເຈົ້າແມ່ກວນອິນ ... ພື້ນທີ່ຢູ່ອາໄສ (ສໍາລັບພະສົງສຳມະເນນ ແລະ ພຸດທະ ສາສະນິກະຊົນ ໃນວັດ); ຫ້ອງບັນຍາຍ (ບ່ອນທີ່ ພະສົງສຳມະເນນ ແລະ ພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ຮັບຟັງການເທສະໜາ ຈາກເຈົ້າອະທິ ການວັດ ປະຈຳວັນ ແລະ ຈັດການ ບວດ ລຸ້ນຕ່າງໆ); ເຂດເຮືອນພັກ (ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກທົ່ວທຸກສາລະທິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດ ບວດ ແລະ ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງ ຢູ່ທີ່ວັດ).
ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສະຖານທີ່ສັກກະລະບູຊາທີ່ສັກສິດເທົ່ານັ້ນ, ວັດແຫ່ງ ນີ້ ຍັງເປັນບ່ອນດຳເນີນຊີວິດ ດ້ານຄວາມເຊື່ອຖື ຂອງປະຊາຊົນໃນ ເຂດ, ເປັນສະຖານທີ່ສຳຜັດກັບຊີວິດ, ນຳພາມະນຸດ ໄປສູ່ ບັນດາຄຸນຄ່າພື້ນຖານ ຂອງ ພຸດທະສາສະໜາ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມສະ ຫງົບ ແລະ ຄວາມສະຫວາດສະເຫວີຍໃນຈິດໃຈ. ໃນບໍລິເວນວັດ ທ່ານ ຈະພົບເຫັນສວນໝາກໄມ້, ພືດສະໝູນໄພ ເປັນຢາປົວ ພະ ຍາດ, ຜັກປ່າ... ຊຶ່ງທັງໝົດໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຈາກພະສົງ ແລະ ປະຊາຊົນ. ຢູ່ຕີນພູ, ທາງວັດ ໄດ້ສ້າງເຮືອນປູກເຫັດ ໃນເນື້ອທີ່ 20ມ2 ເພື່ອສະໜອງອາຫານສະອາດເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານເຈ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮັກການອ່ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດປຶ້ມ ບໍາລຸງ ລ້ຽງ ຈິດວິນຍານ, ນີ້ຈະແມ່ນແດນສະຫວັນ ຂອງ ປຶ້ມ ດ້ວຍຈຳ ນວນ ປົກຄຸມເຕັມຝາຜະໜັງທຸກດ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງສາ ມາດ ຍ່າງໃນບັນຍາກາດທີ່ງຽບສະຫງົບ ຂອງວັດ, ນັ່ງດື່ມນໍ້າຊາ ຢ່າງເພີດເພີນ ຫຼື ຊົມສວນກ້ວຍໄມ້ ຢູ່ຫຼັງວັດ ອີກດ້ວຍ.
ຄູ່ມືທາງພູມສາດ ແລະ ວິທີການເຄື່ອນຍ້າຍ:
ເລີ່ມຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະເດີນທາງປະມານ 70 ກມ. ເສັ້ນທາງໄປວັດແມ່ນຂ້ອນຂ້າງກວ້າງ ແລະໄປມາສະດວກ. ຖ້າຂັບລົດໄປເອງ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ກໍ່ຮອດ ປະຕູວັດ. ຖ້າຫາກວ່າຈະເດີນທາງດ້ວຍລົດເມ, ນັກທ່ອງທ່ຽວໄປເຖິງສະຖານີລົດເມ ຢ໋າບບ໋າດ (ເມືອງ ຮວ່າງມາຍ - ຮ່າໂນ້ຍ) ໄປຕາມສາຍ ຮ່າໂນ້ຍ - ນິງບິ່ງ (ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເກົ່າ 1A), ຫຼື ອອກຈາກສະຖານີລົດເມ ໝີ໊ດິ່ງ (ຮ່າໂນ້ຍ). ຖ້າຫາກເດີນທາງດ້ວຍລົດສ່ວນຕົວ ຈະໄປຕາມເສັ້ນທາງດ່່ວນ ເກົ່າແຢ໊ - ນິງບິ່ງ ເຖິງ ຈຸດ ຝູຫຼີ - ຮ່ານາມ (ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 1A) ກໍເຖິງວັດ ເດ້ຍຕ້າງຟີລາຍ.
ປະຕິບັດໂດຍ: ແຄ໋ງລອງ, ກົງດາດ - ເຕັກນິກກະຣາຟິກ: ຈາງຍູງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ