ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31: ສ້າງຂີດໝາຍ ແລະ ທີ່ຕັ້ງບົດບາດໃຫ້ປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ
ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ຢູ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ໝີ໊ດິ່ງ ຮ່າໂນ້ຍ, ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຄັ້ງທີ 31 (ຊີເກມ 31). ພິທີໄຂໄດ້ນຳມາ ສູ່ທ່ານຜູ້ຊົມ ບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ບັນດາຮູບພາບທີ່ສວຍງາມ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຜູ້ຄົນຫວຽດນາມ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ພິທີໄຂ ຊີເກມ 31 ໄດ້ຮັບການດຳເນີນໄປ ດ້ວຍບັນດາຮູບການສິລະປະມີລັກສະນະ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກ, ກະທົບຊ່ຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມະຫາຊົນ ແລະ ເອກະລັກສະເພາະ. ບັນດາລາຍການສະແດງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນຳໃຊ້ ບັນດາຮູບການສິລະປະພື້ນເມືອງ, ສີສັນວັດທະນະທຳ ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ມີການ ເຊື່ອມຈອດບັນດາຈຸດຄ້າຍຄືກັນໃນ “ເອກະລັກ ວັດທະນະທຳ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້” ເພື່ອກໍ່ສ້າງ ລະບົບສັນຍາລັກ ຂອງປະຊາຄົມວັດທະນະທຳພາກພື້ນ. ບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະຂອງພິທີໄຂງານແມ່ນໝາກຜົນແຫ່ງການເຝິກແອບ ແລະ ປະດິດຄິດສ້າງ ໃນໄລຍະ 45 ວັນຜ່ານມາ ໂດຍນັກສິລະປິນ ທີ່ມີຊື່ສຽງກວ່າ 1000 ຄົນ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍສິລະປະສູ ນກາງ ແລະ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດານັກກິລາ, ນັກຮຽນດ້ານກິລາ, ບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດທີ່ ປະຈຳຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
ລາຍການ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຖ່າຍທອດແຮງບັນດານໃຈ, ແຜ່ຂະຫຍາຍເຖິງ ບັນດາປະເທດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນສະພາບທີ່ໂລກພວມປະເຊີນໜ້າກັບການຜັນແປປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງ. ບໍ່ພຽງແຕ່ຖືສຳຄັນ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ວັດທະນະທຳ ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນ, ຈຸດປະສົງໃຫຍ່ກວ່າອີກ ແມ່ນ ແນໃສ່ເຊີດຊູສີສັນວັດທະນະທຳ ຂອງປະຊາຄົມບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເພື່ອຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ເຄົາລົບນັບຖື ຈິດໃຈອຸທິດຕົນ ແລະ ຊື່ສັດ, ລະດົມກຳລັງແຮງພາຍໃນຂອງຄົນມະນຸດໂດຍຜ່ານການແຂ່ງຂັນກິລາ.
ງານມະຫາກຳກິລາຊີເກມຄັ້ງທີ 31 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນຂົວມິດຕະພາບ ຊ່ວຍຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ ຂອງບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນສະພາບວິກິດການໂລກ ຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ-19. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດ ໃນພາກພື້ນສົມທົບກັນແບ່ງປັນ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຜ່ານຜ່າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ຍິ່ງໄປກວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ, ມັນເປັນແຮງຈູງໃຈ ທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບທຸກປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນ ງານມະຫາກຳກິລາຊີເກມຄັ້ງນີ້./.
- ປະຕິບັດ: ກຸ່ມນັກຂ່າວ VNP - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ