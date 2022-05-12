ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31: ສ້າງຂີດໝາຍ ແລະ ທີ່ຕັ້ງບົດບາດໃຫ້ປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ

ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31: ສ້າງຂີດໝາຍ ແລະ ທີ່ຕັ້ງບົດບາດໃຫ້ປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ

ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ຢູ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ໝີ໊ດິ່ງ ຮ່າໂນ້ຍ, ພິທີ​ໄຂ​ງານ​ມະຫາ​ກຳ​ກິລາ​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້​ຄັ້ງ​ທີ 31 (ຊີ​ເກມ 31). ພິທີ​ໄຂ​ໄດ້ນຳມາ ສູ່ທ່ານຜູ້ຊົມ ​ບັນດາ​ລາຍການ​ສະ​ແດງ​ສິລະ​ປະ​ທີ່ ​ເປັນ​ເອກະລັກ​ສະ​ເພາະ, ບັນດາຮູບ​ພາບ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ ກ່ຽວກັບ​ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ ​ແລະ ຜູ້ຄົນ​ຫວຽດນາມ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ​ຂອງ​ ຫວຽດນາມ ​ໃນ​ການ​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ພື້ນຖານກິລາ ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້.

ພິທີໄຂ ​ຊີ​ເກມ​ 31 ​ໄດ້ຮັບການ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ ດ້ວຍ​ບັນດາຮູບ​ການ​ສິລະ​ປະມີລັກສະນະ ທີ່​ເປັນ​ສັນຍາ​ລັກ, ກະທົບຊ່ຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມະຫາຊົນ ແລະ ​ເອກະລັກ​ສະ​ເພາະ. ບັນດາລາຍການສະແດງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນຳໃຊ້ ບັນດາຮູບການສິລະປະພື້ນເມືອງ, ສີສັນວັດທະນະທຳ ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ມີການ ເຊື່ອມຈອດບັນດາຈຸດຄ້າຍຄືກັນໃນ “ເອກະລັກ ວັດທະນະທຳ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້” ເພື່ອກໍ່ສ້າງ ລະບົບສັນຍາລັກ ຂອງປະຊາຄົມວັດທະນະທຳພາກພື້ນ. ບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະຂອງພິທີໄຂງານແມ່ນໝາກຜົນແຫ່ງການເຝິກແອບ ແລະ ປະດິດຄິດສ້າງ ໃນໄລຍະ 45 ວັນຜ່ານມາ ໂດຍນັກສິລະປິນ ທີ່ມີຊື່ສຽງກວ່າ 1000 ຄົນ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍສິລະປະສູ ນກາງ ແລະ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດານັກກິລາ, ນັກຮຽນດ້ານກິລາ, ບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດທີ່ ປະຈຳຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ທ່ານ​ປະທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວນ​ຟຸກ ​ໄດ້​ປະກາດ​ໄຂ​ງານ​ມະຫາ​ກຳ​ກິລາ​ທະ​ເລ​ຄັ້ງ​ທີ 31. ພາບ: ຖົ໋ງເຍິດ/VNA
ລາຍການ​ສະ​ແດງ​ຟ້ອນກຸບ “ເສັ້ນທາງໄປເຖິງ ຫວຽດນາມ”. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP
ບັນດາ​ລາຍການ​ສະ​ແດງ​ສິລະ​ປະ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ​ສະ​ເພາະ ​ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ​ວັດທະນະທຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຫວຽດນາມ.               ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ, ແຄ໋ງລອງ/VNP
ບັນດາລາຍການສິລະປະໄດ້ນຳໃຊ້ ຮູບການສິລະປະທີ່ມີລັກສະນະມູນເຊື້ອ ແລະ ສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.    ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP 
ຊີ​ເກມ​ 31 ຢູ່​ ຫວຽດນາມ ກໍ່​ແມ່ນ​ຂົວ​ມິດຕະພາບ​ ຊ່ວຍ​ຮັດ​ແໜ້ນ​ຄວາມ​ສາມັກຄີ ​ລະຫວ່າງບັນດາ​ປະ​ເທດ​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້. ພາບ: ກົງດາດ/VNP

ລາຍການ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ເປັນເຈົ້າການ, ເຊື່ອມ​ໂຍງ ​ແລະ ​ຖ່າຍທອດແຮງບັນດານໃຈ, ແຜ່ຂະຫຍາຍເຖິງ ບັນດາປະເທດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ​ໃນ​ສະພາບ​ທີ່​ໂລກ​ພວມ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ຜັນແປປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ. ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ຖືສຳຄັນ ການ​ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ​ວັດທະນະທຳ​ ຂອງ​ຊາດ​ ຫວຽດນາມ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຈຸດປະສົງ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ອີກ ​ແມ່ນ​ ແນ​ໃສ່​ເຊີດ​ຊູ​ສີສັນ​ວັດທະນະທຳ ​ຂອງ​ປະຊາ​ຄົມ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ​ເພື່ອ​ຮັດ​ແໜ້ນ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ​ເຄົາລົບ​ນັບຖື​ ຈິດ​ໃຈ​ອຸທິດ​ຕົນ ​ແລະ ຊື່​ສັດ, ລະດົມ​ກຳລັງ​ແຮງ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ຄົນມະນຸດ​ໂດຍຜ່ານ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ກິລາ.

ບັນດາຄະ​ນະ​ນັກກິລາແຫ່ຂະ​ບວນທີ່ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໝີ໊ດິ່ງ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ໄຂ ຊີເກມ 31. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP
ບັນດາຄະ​ນະ​ນັກກິລາແຫ່ຂະ​ບວນທີ່ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໝີ໊ດິ່ງ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ໄຂ ຊີເກມ 31. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP

ແປວໄຟ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ງານມະຫາກຳ​ກິລາ​ໄດ້ໄຕ້ຮຸ່ງຢູ່​ສະໜາມ​ກິລາ ໝີ໊ດິ່ງ ຢືນຢັນ​ວ່າ ຫວຽດນາມ ເງື່ອນໄຂ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ບັນດາ​ເຫດການ​ສຳຄັນ                ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ ​ແລະ ທະວີບ. ພາບ: ແທງຢາງ//VNP

ງານ​ມະຫາ​ກຳ​ກິລາ​ຊີ​ເກມ​ຄັ້ງ​ທີ 31 ຢູ່​ ຫວຽດນາມ ກໍ່​ແມ່ນ​ຂົວ​ມິດຕະພາບ​ ຊ່ວຍ​ຮັດ​ແໜ້ນ​ຄວາມ​ສາມັກຄີ ​ຂອງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ​ໃນ​ສະພາບ​ວິ​ກິດ​ການ​ໂລກ​ ຍ້ອນ​ໂລກລະບາດ​ໂຄ​ວິດ-19. ນີ້​ກໍ່​ແມ່ນ​ໂອກາດ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນດາ​ປະ​ເທດ ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ສົມທົບ​ກັນ​ແບ່ງປັນ, ຊຸກຍູ້ ​ແລະ ຜ່ານ​ຜ່າ​ບັນດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ. ຍິ່ງໄປກວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ, ມັນເປັນແຮງຈູງໃຈ ທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບທຸກປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນ ງານມະຫາກຳກິລາຊີເກມຄັ້ງນີ້./.

  • ປະຕິບັດ: ກຸ່ມນັກຂ່າວ VNP - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ  

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