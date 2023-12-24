ພະລັງແຮງໃໝ່ໃຫ້ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ
ໃນ 74 ປີຜ່ານມາ (18 ມັງກອນ 1950 – 18 ມັງກອນ 2024), ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ “ມີຍາມຂຶ້ນຍາມລົງ”, ແຕ່ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຍັງຄົງເປັນກະແສຫຼັກ. ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບໂດຍບັນດາຮຸ່ນການນຳອອກແຮງ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ໃຫ້ກາຍເປັນຊັບສົມບັດລວມອັນລ້ຳຄ່າ ຂອງສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາທ່າອ່ຽງພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນຄົງ ຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ນຳມາຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
ຂີດໝາຍປະຫວັດສາດໃໝ່ໃນການພົວພັນຫວຽດນາມ - ຈີນ
ການ ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດເຖິງ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ແລະ ພັນລະຍາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແມ່ນເຫດການສຳຄັນຕໍ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ. ຜ່ານນັ້ນ, ສອງ ຝ່າຍເພີ່ມທະວີຄວາມຮັກແພງ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ຍູ້ແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ໄດ້ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ. ພາບ: ຈີ້ຢຸ໋ງ/VNA
ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ເປັນເອກະສັນກັນ ຕີລາຄາຫຼັງ 15 ປີແຫ່ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ນັບແຕ່ປີ 2008 ຮອດປະຈຸບັນ, ດ້ວຍຄຳຂວັນ “ເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ໝັ້ນຄົງຍາວນານ, ມຸ່ງສູ່ອະນາຄົດ” ແລະ ຈິດໃຈ “ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີ, ເພື່ອນມິດທີ່ດີ, ສະຫາຍທີ່ດີ, ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ດີ”, ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດໄດ້ຮັບຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຮອບດ້ານ. ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງປະເທດນັບມື້ນັບເປີດກວ້າງ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ຕົວຈິງ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຮອບດ້ານຍິ່ງຂຶ້ນ ໃນທຸກຂົງເຂດ. ໃນນັ້ນ, ການພົວພັນດ້ານການເມືອງ ພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ, ການພົບປະແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງທຸກຂັ້ນໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີ.
ໃນຂົງເຂດການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ຈີນແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມໃນ 20 ປີລຽນຕິດ. ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຈີນໃນ ASEAN; ຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບ 4 ຂອງ ຈີນໃນໂລກ (ຖັດຈາກ ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະ ສ ເກົາຫຼີ). ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ 9 ເທົ່າ ຈາກ 20 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2008 ຂຶ້ນເປັນເກືອບ 180 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2022. ໃນໄລຍະ 15 ປີ, ການລົງທຶນຂອງ ຈີນ ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 10 ເທົ່າ ຈາກລະດັບສະສົມ 2 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2008 ຂຶ້ນເປັນ 25 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປະຈຸບັນ. ສະເພາະປີ 2023, ຈີນໄດ້ບືນຂຶ້ນເປັນອັນດັບ 4 ໃນບັນດາປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນທີ່ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ໄດ້ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ແທນປັນຍາຊົນ ມິດຕະພາບ ແລະ ຮຸ່ນໄວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ. ພາບ: ຈີ້ຢຸ໋ງ/VNA
ສອງປະເທດໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ໃນນັ້ນວາງອອກ ທິດທາງລະອຽດ, ຮອບດ້ານ; ລົງນາມເອກະສານ 36 ສະບັບ ວ່່າດ້ວຍການຕົກລົງ ຮ່ວມມື ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຈາກການຮ່ວມມືຂອງພັກ, ປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບັນດາອົງການ ກັບ ທ້ອງຖິ່ນ, ຍຸຕິທຳ, ເຊື່ອມຕໍ່ຍຸດທະສາດພັດທະນາ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ພັດທະນາສີຂຽວ, ການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ຊົນລະປະທານ, ການຮ່ວມມືທາງທະເລ...
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ເຊີນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ແລະ ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ດື່ມຊາ. ພາບ: ຈີ້ຢຸ໋ງ/VNA
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາງ ໂງທິເມີ້ນ, ພັນລະຍາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ແລະ ທ່ານນາງ ຟານທິແທງເຕິມ (ຂວາ), ພັນລະຍາຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພ້ອມກັບທ່ານນາງ ສາດສະດາຈານ ເປິງ ລີ່ ແຣັ໋ວນ (Peng Liyuan), ພັນລະຍາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິທະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ແລະ ທຳການພົບປະແລກປ່ຽນ ກັບ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ຊົມບັນດາພາບຖ່າຍຕົວແທນ ກ່ຽວກັບການພົວພັນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA
ແງ່ຫວັງໃໝ່ໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ
ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ, ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຕົວຈິງຫຼາຍຢ່າງ. ສອງຝ່າຍກໍ່ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນທາງບົກ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື, ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຊາຍແດນຂອງສອງຝ່າຍ. ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມ ຮັກສາ ການເຈລະຈາ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ພ້ອມກັບ ຝ່າຍຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວບຄຸມຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ແຕກຕ່າງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກພື້ນ.
ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດເຖິງ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການພັດທະນາການພົວພັນກັບ ຈີນ ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ ແລະ ເປັນທາງເລືອກຍຸດທະສາດ; ສະໜັບສະໜູນປະເທດ ຈີນສັງຄົມນິຍົມພັດທະນາ ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ປະກອບສ່ວນນັບ ມື້ນັບສໍາຄັນຍິ່ງຂຶ້ນ ເຂົ້າພາລະກິດສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຢືນຢັນແນວທາງການຕ່າງປະເທດທີ່ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນເປັນຫຼາກຫຼາຍ, ຫັນເປັນຫຼາຍທິດ ການພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ; ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງພາຍນອກ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງປະເທດ.
ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ
ທ່ານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບ ທ່ານປະທານ ມາວ ເຈື໋ອຕຸງ (Máo Zédōng), ວັນທີ 2 ພະຈິກ 1960 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ໃນຄັ້ງການຢ້ຽມຢາມ ຈີນແຕ່ວັນທີ 2-4 ພະຈິກ 1960. ພາບ: VNA
ທ່ານປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (Zhōu'ēnlái) ຈູ ເອີນ ລາຍ ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມຫວຽດນາມ - ຈີນ, ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 1955, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ. ພາບ: VNA
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັນດົ່ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈູ ເອີນ ລາຍ ໃນພິທີເປີດກອງປະຊຸມ Geneva ກ່ຽວກັບ ອິນດູຈີນ, ວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 1954. ພາບ: VNA
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ເຊີນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ດື່ມຊາ ທີ່ ເຮືອນຮ້ານໃນພື້ນທີ່ເຂດອະນຸສອນສະຖານປະຫວັດສາດ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ (ວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017). ພາບ: VNA
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ທຳການພົບປະແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສຂັ້ນສູງ ຮ່ວມມືສາກົນ “ເຂດລ້ອມຮອບ ແລະ ເສັ້ນທາງ” ຄັ້ງທີ 3 (ປັກກິ່ງ, ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2023). ພາບ: VNA
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີແຈ໋ງ (Lǐqiáng) ຕ້ອນຮັບ ແລະ ພົບປະເຈລະຈາ ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໃນກອບການຢ້ຽມຢາມ ສປ ຈີນຢ່າງເປັນທາງການ (ປັກກິ່ງ, ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2023). ພາບ: VNA
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ທຳການພົບປະ ກັບການນຳສະມາຄົມ ມິດຕະພາບການຕ່າງປະເທດ ປະຊາຊົນ ຈີນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າປັນຍາຊົນມິດຕະພາບ ຈີນ (ປັກກິ່ງ, ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2023). ພາບ: VNA
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ໄດ້ສົນທະນາທາງອອນລາຍ ກັບກຳມະການຄະນະປະຈຳກົມການເມືອງ, ກຳມະການ ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການ ປະຈຳກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ຈີນ (ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ) ຈ່າວ ລົ່ວ ຈີ່ (Rǔsuānjùn), ວັນທີ 27 ມີນາ 2023. ພາບ: VNA
ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ ເຮືອນອະນຸສອນການປະຕິວັດ ຮຸ໋ງແຢ໋ນ (Hong nán) ຢູ່ນະຄອນ ຈົ໋ງຈິງ (Chongqing) - ບ່ອນທີ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນເຄີຍດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກ (ວັນທີ 27 ເມສາ 2023). ພາບ: VNA
ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກຸມພາ 1996, ຖ້ຽວລົດໄຟ ຈີນ ທຳອິດໄດ້ມາຮອດສະຖານີ ດົ່ງດັງ (ແຂວງ ລ້າງເຊີນ), ໃນພິທີເປີດການຈະລາຈອນທາງລົດໄຟ ຫວຽດນາມ-ຈີນ ຄືນໃໝ່ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນສອງແຫ່ງຄືແຂວງ ລ້າງເຊີນ ແລະ ລາວກາຍ ພາຍຫຼັງຖືກຂາດສະບັ້ນເປັນເວລາ 17 ປີ. ພາບ: VNA
ການພົບປະເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິຊາຊີບ ປີ 2021 ລະຫວ່າງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແຂວງ ລາວກາຍ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ກົມກອງ ຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ຮຸ໋ງ ເຮື໋ອ (Fenhong yinhe), ແຂວງ ຢຸນໜານ (ຈີນ), ວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021. ພາບ: VNA
ການລາດຕະເວນຊາຍແດນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ປະກອບສ່ວນສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພ້ອມກັນພັດທະນາ. ພາບ: VNA
ການລາດຕະເວນຮ່ວມຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ເຂດນ່ານນ້ຳທະເລ ທີ່ຕິດກັບເສັ້ນຊາຍແດນອ່າວ ຕົງແກງ ລະຫວ່າງກອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍຝັ່ງທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ຂອງ ຈີນ -ປີ 2023 (11-13 ເມສາ 2023) ແມ່ນການລາດຕະເວນຮ່ວມຄັ້ງທີ 25 ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ນັບແຕ່ປີ 2006 ມາຮອດປະຈຸບັນ. ພາບ: VNA
ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນທິກີມເງິນ ແລະທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດ ແລະ ມອບ-ຮັບຫໍມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ແລະ ເປີດສູນວັດທະນະທໍາ ຈີນ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2017. ພາບ: VNA
ທ່ານປະທານປະເທດ ເຈືອງເຕີນຊາງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບບັນດາເພື່ອນມິດ ຈີນ ຜູ້ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫວຽດນາມໃນສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ (ປັກກິ່ງ, 20 ມິຖຸນາ 2013). ພາບ: VNA
ທ່ານປະທານປະເທດ ເຈີ່ນດ້າຍກວາງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບນັກປັນຍາຊົນ, ຜູ້ຊົງວຸດທິ ຈີນ ແລະ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຈີນ-ຫວຽດນາມ (ປັກກິ່ງ, ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2017). ພາບ: VNA
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟຸ່ງກວາງແທງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຂອງອະດີດ ທີ່ປຶກສາ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຈີນ ຜູ້ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫວຽດນາມ ໃນປາງສົງຄາມຕ້ານ ຝຣັ່ງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ “ນາຍພົນເອກ ຂອງສອງປະເທດ” ຫງວຽນເຊີນ (ຮ່າໂນ້ຍ, 24 ເມສາ 2014). ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ເຂົ້າຮ່ວມການ “ພິມຮອຍມື" ເພື່ອສະແດງຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບທີ່ງານບຸນວັດທະນະທຳຊາວໜຸ່ມ ກວັນ ຊານ ເຈົາ (Zhōu wénshān), ແຂວງ ຢຸນໜານ (ຈີນ), ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2004. ພາບ: VNA
ບົດ: VNP/VNA - ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ