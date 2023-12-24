ພະລັງແຮງໃໝ່ໃຫ້ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ

ພະລັງແຮງໃໝ່ໃຫ້ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ

ໃນ 74 ປີຜ່ານມາ (18 ມັງກອນ 1950 – 18 ມັງກອນ 2024), ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ “ມີຍາມຂຶ້ນຍາມລົງ”, ແຕ່ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຍັງຄົງເປັນກະແສຫຼັກ. ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບໂດຍບັນດາຮຸ່ນການນຳອອກແຮງ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ໃຫ້ກາຍເປັນຊັບສົມບັດລວມອັນລ້ຳຄ່າ ຂອງສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາທ່າອ່ຽງພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນຄົງ ຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ນຳມາຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. 

ຂີດ​ໝາຍ​ປະຫວັດສາດ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວພັນ​ຫວຽດນາມ - ຈີນ

ການ ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດເຖິງ ​ຫວຽດ​ນາມ ​ຂອງທ່ານເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ​ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເຫດ​ການ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຈີນ. ຜ່ານ​ນັ້ນ, ສອງ ຝ່າຍ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຄວາມ​ຮັກ​ແພງ, ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ, ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຊິ່ງກັນ ​ແລະ ກັນ, ປະກອບສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຊຸກຍູ້​ສາຍ​ພົວພັນ​ມິດຕະພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອລະຫວ່າງ ​ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ​ຍູ້ແຮງ ​ແລະ ​ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນ ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ໄດ້ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ. ພາບ: ຈີ້ຢຸ໋ງ/VNA

ໃນ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຄັ້ງ​ນີ້, ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຟູ໋ຈ້ອງ ​ແລະ ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິ​ງ ​ໄດ້​ເປັນເອກະສັນກັນ ​ຕີ​ລາຄາຫຼັງ 15 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ພົວພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບດ້ານ ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2008 ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ, ດ້ວຍ​ຄຳ​ຂວັນ “ເພື່ອນ​ບ້ານ​ໃກ້​ຄຽງ​ມິດຕະພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບດ້ານ, ໝັ້ນຄົງຍາວນານ, ມຸ່ງ​ສູ່​ອະນາຄົດ” ​ແລະ ຈິດ​ໃຈ “​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ຄຽງ​ທີ່​ດີ, ເພື່ອນ​ມິດ​ທີ່​ດີ, ສະຫາຍ​ທີ່​ດີ, ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ດີ”, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ທຸກ​ຂົງ​ເຂດ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ ​ແລະ ຮອບດ້ານ. ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ພັກ, ສອງ​ປະ​ເທດ​ນັບ​ມື້​ນັບເປີດກວ້າງ ເຂົ້າສູ່ລວງ​ເລິກ, ຕົວຈິງ, ໜັກ​ແໜ້ນ ​ແລະ ຮອບດ້ານ​ຍິ່ງຂຶ້ນ ໃນ​ທຸກ​ຂົງ​ເຂດ. ໃນນັ້ນ, ການ​ພົວ​ພັນ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແຂງ​ແຮງ, ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຂັ້ນ​ສູງ​ທຸກ​ຂັ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ.

ໃນຂົງເຂດການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ຈີນແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມໃນ 20 ປີລຽນຕິດ. ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຈີນໃນ ASEAN; ຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບ 4 ຂອງ ຈີນໃນໂລກ (ຖັດຈາກ ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະ ສ ເກົາຫຼີ). ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ 9 ເທົ່າ ຈາກ 20 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2008 ຂຶ້ນເປັນເກືອບ 180 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2022. ໃນໄລຍະ 15 ປີ, ການລົງທຶນຂອງ ຈີນ ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 10 ເທົ່າ ຈາກລະດັບສະສົມ 2 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2008 ຂຶ້ນເປັນ 25 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປະຈຸບັນ. ສະເພາະປີ 2023, ຈີນໄດ້ບືນຂຶ້ນເປັນອັນດັບ 4 ໃນບັນດາປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນທີ່ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ໄດ້ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ແທນປັນຍາຊົນ ມິດຕະພາບ ແລະ ຮຸ່ນໄວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ. ພາບ: ຈີ້ຢຸ໋ງ/VNA

ສອງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງການ​ຮ່ວມ, ​ໃນນັ້ນວາງອອກ ທິດ​ທາງ​ລະອຽດ, ຮອບດ້ານ; ​​ລົງ​ນາມເອກະສານ 36 ສະບັບ ວ່່າດ້ວຍການຕົກລົງ ຮ່ວມມື​ ​ໃນ​ຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ, ຈາກ​ການ​ຮ່ວມ​ມືຂອງພັກ, ປ້ອງ​ກັນຊາ​ດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ລະຫວ່າງ ​ບັນດາ​ອົງການ​ ກັບ​ ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ຍຸຕິ​ທຳ, ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ພັດທະນາ, ​ເສດຖະກິດ, ການ​ຄ້າ, ການ​ລົງທຶນ, ​ເສດຖະກິດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ພັດທະນາ​ສີຂຽວ, ການ​ນຳ​ເຂົ້າ ​ແລະ ສົ່ງ​ອອກ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ກະ​ເສດ, ຊົນລະປະທານ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ທະ​ເລ...

ທ່ານເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຟູ໋ຈ້ອງ ເຊີນທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ​ແລະ ປະທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິ​ງ ​ດື່ມ​ຊາ. ພາບ: ຈີ້ຢຸ໋ງ/VNA
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາງ ໂງທິເມີ້ນ, ພັນລະຍາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ແລະ ທ່ານ​ນາງ ຟານທິແທງເຕິມ (ຂວາ), ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ໄດ້ພ້ອມກັບທ່ານນາງ ສາດສະດາຈານ ເປິງ ລີ່ ແຣັ໋ວນ (Peng Liyuan), ພັນລະຍາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິທະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ແລະ ທຳ​ການ​ພົບປະແລກປ່ຽນ ​ກັບ​ ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ.
ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິ໋ງ ແລະ ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ ຊົມ​ບັນດາ​ພາບຖ່າຍຕົວແທນ ກ່ຽວກັບ​ການ​ພົວ​ພັນ ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA
ແງ່​ຫວັງ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ການ​ພົບ​ປະ​ແລກປ່ຽນ​ປະຊາຊົນ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ລະຫວ່າງ ​ບັນດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຢ່າງ​ຟົດ​ຟື້ນ, ບັນລຸ​ໄດ້​ໝາກຜົນ​ຕົວ​ຈິງ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ. ສອງຝ່າຍ​ກໍ່ສ້າງ​ເສັ້ນ​ຊາຍ​ແດນ​ທາງ​ບົກ​ ຫວຽດນາມ ​ແລະ ຈີນ ​ແຫ່ງ​ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື, ປະກອບສ່ວນ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ​ບັນດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງສອງ​ຝ່າຍ. ສອງຝ່າຍ​ສືບ​ຕໍ່​ມານະ​ພະຍາຍາມ ​ຮັກສາ​ ການ​ເຈລະຈາ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​, ພ້ອມກັບ​ ​ຝ່າຍຕ່າງໆ ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ​ກົດໝາຍ​ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນ​ຮັກສາ​ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ​ແລະ ພາກ​ພື້ນ. 

ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດເຖິງ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການພັດທະນາການພົວພັນກັບ ຈີນ ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ ແລະ ເປັນທາງເລືອກຍຸດທະສາດ; ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ປະເທດ ຈີນສັງຄົມນິຍົມ​ພັດ​ທະ​ນາ ເຕີບໃຫຍ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​​, ປະ​ກອບ​ສ່ວນນັບ ມື້ນັບ​ສໍາ​ຄັນ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ​ ເຂົ້າພາລະກິດ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ​ແລະ​ ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຂອງ​ມວນມະນຸດ​. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ຢືນຢັນແນວທາງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ທີ່ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ​ຂອງ​ພັກ ​ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ​ແມ່ນ​ເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ,  ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນເປັນຫຼາກ​ຫຼາຍ, ຫັນເປັນຫຼາຍທິດ ​ການ​ພົວພັນ​ກັບຕ່າງປະ​ເທດ; ລະດົມ​ແຫຼ່ງກຳລັງ​ພາຍ​ນອກ​ ເພື່ອ​ພັດທະນາ ​ແລະ ຍົກ​ສູງ​ທີ່​ຕັ້ງ ​ແລະ ຊື່​ສຽງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບຖ່າຍ ກ່ຽວກັບ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ
ທ່ານປະທານ​ ໂຮ່ຈີ​ມິນ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ເຈລະຈາ​ກັບ ​ທ່ານປະທານ​ ມາວ ເຈື໋ອຕຸງ (Máo Zédōng), ວັນ​ທີ 2 ພະຈິກ 1960 ຢູ່​ນະຄອນຫຼວງ​ປັກ​ກິ່ງ, ​ໃນ​ຄັ້ງການ​ຢ້ຽມຢາມ​ ຈີນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 2-4 ພະຈິກ 1960. ພາບ: VNA
ທ່ານປະທານ​ໂຮ່ຈີ​ມິນ ​ແລະ ທ່ານ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (Zhōu'ēnlái) ຈູ ເອີນ ລາຍ ​ ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮ່ວມ​ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ວັນ​ທີ 8 ກໍລະກົດ 1955, ຢູ່​ນະຄອນຫຼວງ​ປັກ​ກິ່ງ. ພາບ: VNA
ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ວັນ​ດົ່ງ ແລະ ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຈູ ເອີນ ລາຍ ໃນ​ພິທີເປີດກອງ​ປະ​ຊຸມ Geneva ​ກ່ຽວ​ກັບ ​ອິນ​ດູ​ຈີນ, ວັນ​ທີ 8 ພຶດສະພາ 1954. ພາບ: VNA
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ເຊີນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ດື່ມຊາ ທີ່ ເຮືອນຮ້ານໃນພື້ນທີ່ເຂດອະນຸສອນສະຖານປະຫວັດສາດ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ (ວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017). ພາບ: VNA
ທ່ານ​ປະທານ​ປະ​ເທດ ​ຫວໍວັນເຖືອງ ​ທຳ​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກັບ​ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິ​ງ ​ໃນ​ໂອກາດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວທີ​ປາ​ໄສຂັ້ນສູງ ​​ຮ່ວມ​ມື​ສາກົນ “ເຂດລ້ອມຮອບ ແລະ ເສັ້ນທາງ” ຄັ້ງ​ທີ 3 (ປັກ​ກິ່ງ, ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2023). ພາບ: VNA
ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫຼີແຈ໋ງ (Lǐqiáng) ​ຕ້ອນ​ຮັບ ແລະ​ ພົບປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິ໋ງ ໃນກອບ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ສປ ຈີນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ (ປັກ​ກິ່ງ, ວັນ​ທີ 26 ມິຖຸນາ 2023). ພາບ: VNA
ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ທຳ​ການ​ພົບ​ປະ ​ກັບ​ການ​ນຳ​ສະ​ມາ​ຄົມ  ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ປະ​ຊາ​ຊົນ ​ຈີນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າປັນຍາຊົນມິດ​ຕະ​ພາບ ​ຈີນ (ປັກ​ກິ່ງ, ວັນທີ 28 ມິ​ຖຸ​ນາ 2023). ພາບ: VNA
ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ້ ໄດ້​ສົນ​ທະ​ນາ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ ກັບ​ກຳມະການຄະນະປະຈຳກົມການເມືອງ, ກຳມະການ ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການ ປະຈຳກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ຈີນ (ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ) ຈ່າວ ລົ່ວ ຈີ່ (Rǔsuānjùn), ວັນ​ທີ 27 ມີ​ນາ 2023. ພາບ: VNA 
ທ່ານນາງ ເຈືອງ​ທິ​ມາ​ຍ ຜູ້ປະຈຳການ​ຄະນະເລ​ຂາ​ທິ​ການ ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມເຂດຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ ເຮືອນອະນຸສອນການປະຕິວັດ ຮຸ໋ງແຢ໋ນ (Hong nán) ​ ຢູ່​ນະ​ຄອນ ຈົ໋ງຈິງ (Chongqing) - ບ່ອນ​ທີ່​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ​ເຄີຍ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ (ວັນທີ 27 ເມສາ 2023). ພາບ: VNA
ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 14 ກຸມພາ  1996, ຖ້ຽວລົດ​ໄຟ​ ຈີນ​ ​ທຳ​ອິດ​ໄດ້​ມາ​ຮອດ​ສະຖານີ ດົ່ງ​ດັງ (ແຂວງ ລ້າງ​ເຊີນ), ​ໃນ​ພິທີ​ເປີດ​ການ​ຈະລາຈອນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ ​ຫວຽດນາມ-ຈີນ ​ຄືນ​ໃໝ່​ ຢູ່​ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ​ສອງ​ແຫ່ງຄືແຂວງ ​ລ້າງເຊີນ ​ແລະ ​ລາວ​ກາຍ ພາຍຫຼັງຖືກຂາດສະບັ້ນເປັນເວລາ 17 ປີ. ພາບ: VNA
ການ​ພົບປະເຈລະຈາ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ຊີບ​ ປີ 2021 ລະຫວ່າງ​ທະຫານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ​ ແຂວງ ລາວ​ກາຍ (ຫວຽດນາມ) ​ແລະ ກົມກອງ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊາຍ​ແດນ​ ຮຸ໋ງ ເຮື໋ອ (Fenhong yinhe), ​ແຂວງ ​ຢຸນໜານ (ຈີນ), ວັນ​ທີ 22 ກໍລະກົດ 2021. ພາບ: VNA
ການ​ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຊາຍ​ແດນ​ຮ່ວມ  ​ລະ​ຫວ່າງ ​ຫວຽດ​ນາມ ແລະ​ ຈີນ​ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ຊາຍ​ແດນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ພ້ອມກັນ​ພັດ​ທະ​ນາ. ພາບ: VNA
ການ​ລາດຕະ​ເວນ​ຮ່ວມ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ​ຢູ່​ເຂດນ່ານນ້ຳທະເລ ທີ່ຕິດກັບເສັ້ນຊາຍແດນອ່າວ ຕົງແກງ  ​ລະຫວ່າງ​ກອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍຝັ່ງທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ຂອງ ຈີນ  -ປີ 2023 (11-13 ​ເມສາ 2023) ​ແມ່ນ​ການ​ລາດຕະ​ເວນ​ຮ່ວມ​ຄັ້ງ​ທີ 25 ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ, ນັບ​ແຕ່​ປີ 2006 ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ. ພາບ: VNA
ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນທິກີມເງິນ ແລະທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດ ແລະ ມອບ-ຮັບຫໍມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ແລະ ເປີດສູນວັດທະນະທໍາ ຈີນ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2017. ພາບ: VNA
ທ່ານ​ປະທານ​ປະ​ເທດ ​ເຈືອງ​ເຕີນ​ຊາງ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນດາ​ເພື່ອນ​ມິດ​ ຈີນ ຜູ້​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ຫວຽດນາມ​ໃນ​ສົງຄາມ​ຕໍ່ຕ້ານ​ ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ​ແລະ ສ້າງສາ​ປະ​ເທດຊາດ (ປັກ​ກິ່ງ, 20 ມິຖຸນາ 2013). ພາບ: VNA
ທ່ານ​ປະທານ​ປະ​ເທດ ​ເຈີ່ນ​ດ້າຍ​ກວາງ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ນັກປັນຍາຊົນ, ຜູ້ຊົງວຸດທິ ຈີນ ​ແລະ ສະມາຄົມ​ມິດຕະພາບ ​ຈີນ-ຫວຽດນາມ (ປັກ​ກິ່ງ, ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2017). ພາບ: VNA

 

ທ່ານ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຟຸ່ງກວາງ​ແທງ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຕ້ອນຮັບ​ຍາດຕິ​ພີ່ນ້ອງ​ ຂອງ​ອະດີດ ​ທີ່​ປຶກສາ ​ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ ຈີນ ຜູ້​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ຫວຽດນາມ ​ໃນປາງ​ສົງຄາມ​ຕ້ານ​ ຝຣັ່ງ ​ແລະ ຄອບຄົວ​ຂອງ “ນາຍ​ພົນ​ເອກ ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ” ຫງວຽນ​ເຊີນ (ຮ່າ​ໂນ້ຍ, 24 ​ເມສາ 2014). ພາບ: VNA
ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມການ “ພິມຮອຍ​ມື" ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ​ທີ່​ງານ​ບຸນ​ວັດທະນະທຳ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ ກວັນ ຊານ ເຈົາ (Zhōu wénshān), ​ແຂວງ ​ຢຸນໜານ (ຈີນ), ວັນ​ທີ 13 ມິຖຸນາ 2004. ພາບ: VNA
  • ບົດ: VNP/VNA - ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ

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