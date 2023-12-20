ນັກຈິດຕະກອນ ດັ້ງອ໋າຍຫວຽດ ແລະ ການເດີນທາງແຕ້ມຮູບ ແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ
ກ່ອນໜ້ານີ້ 10 ປີ, ນັກຈິດຕະກອນ ດັ້ງອ໋າຍຫວຽດ ໄດ້ອອກເດີນທາງ ເພື່ອແຕ້ມຮູບ ແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ກວ່າ 2.400 ຮູບ ໃນທົ່ວທຸກພາກ ຂອງ ປະເທດ ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາ ຢາກຝາກ ຮູບແຕ້ມ ບັນດາແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ໃຫ້ແກ່ ຄົນຮຸ່ນຫຼັງ. ພິເສດ, ເພິ່ນ ໄດ້ໃຊ້ລົດຈັກຂະ ໜາດນ້ອຍຍີ່ຫໍ້ Charly ໃນຕະຫຼອດໄລຍະການເດີນທາງໄປທົ່ວທຸກແຫ່ງຫົນ ໃນປະເທດ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນຕົວແທນສວຍງາມແຫ່ງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ປະເທດຊາດ.
ຈາກຈຳນວນກິໂລແມັດ ທີ່ທ່ານນາງໄດ້ໄປ ກໍສາມາດຄິດປະ ມານໄດ້ວ່າ ໃນ 10 ປີມານີ້, ນັກຈິດຕະກອນ ດັ້ງອ໋າຍຫວຽດ ໄດ້ເດີນທາງໄປຕາມລວງຍາວຂອງແຜ່ນດິນຮູບຕົວ S ນີ້ ເຖິງຫຼາຍສິບເທົ່າ. ໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ 2010, ທ່ານນາງໄດ້ເລີ່ມ ຕົ້ນການເດີນທາງຂອງຕົນ ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ ໄວ 62 ປີ ພ້ອມກັບລົດຈັກ ຍີ່ຫໍ້ Charly ແລະ ສໍາພາລະເດີນ ທາງແມ່ນກ່ອງສີ ແລະ ຟອຍແຕ້ມ.
ປີ 2010, 2011 ແລະ 2013, ນັກຈິດຕະກອນ ດັ້ງອ໋າຍຫວຽດ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຈາກສູນປຶ້ມສະຖິຕິ ຫວຽດນາມ ແລະ ປຶ້ມສະຖິຕິ ອາຊີ ຕາມລຳດັບວ່າ ເປັນຜູ້ຍິງຄົນທຳອິດ ທີ່ໃຊ້ລົດຈັກ Charly ເດີນທາງໄປທົ່ວ 63 ແຂວງ, ນະຄອນ ເພື່ອ ແຕ້ມຮູບແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ແລະ ເປັນຜູ້ແຕ້ມຮູບ ແມ່ ຫວຽດ ນາມວິລະຊົນ ຈໍານວນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ນັກຈິດຕະກອນ ດັ້ງອ໋າຍຫວຽດ ກໍແມ່ນນັກຈິດຕະກອນ ຜູ້ທຳອິດໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ວິລະຊົນແຮງງານ ໃນຍຸກປ່ຽນແປງໃໝ່” (14 ເມສາ 2021). ນາມມະຍົດ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນລາງວັນ ກໍຄື ການຮັບຮູ້ ຂອງ ປະ ຊາຄົມ ຕໍ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມ ຂອງ ທ່ານນາງ. ແຕ່ວ່າ, ໃນເວລາປະຕິບັດການເດີນທາງດັ່ງກ່າວ, ຄວາມປາຖະໜາໃນສ່ວນເລິກຫົວໃຈ ຂອງນັກຈິດຕະກອນ ຄືເນື້ອໃນ ຄຳກອນ ທີ່ທ່ານນາງ ມັກອ່ານນັ້ນຄື: “ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໄປ ເພື່ອຊອກຫາຊື່ສຽງ/ບໍ່ແມ່ນໝໍຢາ, ບໍ່ແມ່ນໄປຂໍຄຳພີ ພະພຸດທະເຈົ້າ/ຂ້ອຍຊອກຫາຮູບແຕ້ມ ແມ່ ຫວຽດນາມ/ຝາກ ໃຫ້ຄົນນັບພັນປີຫຼັງ”.
ອະທິບາຍໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ກຳລັງແຮງພາຍໃນອັນພິເສດ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຈິດຕະກອນ ດັ້ງອ໋າຍຫວຽດ ຜ່ານຜ່າຂີດຈຳກັດດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ອາຍຸ ອາດແມ່ນ ຕ້ອງມາຈາກ ບັນດາຄຸນຄ່າ ດ້ານຈິດວິນຍານ.
ນັກຈິດຕະກອນ ດັ້ງອ໋າຍຫວຽດ ໄດ້ເລົ່າກ່ຽວກັບການເດີນທາງແຕ້ມຮູບ ແມ່ ຫວຽດນາມວິລະຊົນ, ມີແມ່ຄົນໜຶ່ງໄດ້ຖາມ ທ່ານນາງວ່າ: “ໃຜມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ລູກແຕ້ມ?”. ນັກຈິດຕະກອນ ອ໋າຍຫວຽດ ໄດ້ຕອບວ່າ: “ຫົວໃຈຂອງລູກມອບວຽກໃຫ້. ລູກຈະແຕ້ມຮູບ ແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ໃນຂະນະທີ່ຫົວໃຈຍັງເຕັ້ນຢູ່ໃນໜ້າເອິກ.” ນັກຈິດຕະກອນ ດັ້ງອ໋າຍຫວຽດ ຍັງໄຂຄວາມໃນໃຈ ອອກມາວ່າ: “ປະເທດນີ້ ຈາກເໜືອເຖິງໃຕ້ ໄດ້ມີຜູ້ເສຍສະລະຊີວິດ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ-ໃນນັ້ນມີຜູ້ເປັນລູກຂອງບັນດາແມ່. ຂ້າພະເຈົ້າພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ແຕ້ມຮູບ ແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ເພື່ອຝາກໃຫ້ ຮຸ່ນລູກ ຮຸ່ນຫຼານ ແລະ ຮຸ່ນ ຕໍ່ໆ ໄປ”.
ການເດີນທາງໄປຫາ ແມ່ໆ ໄດ້ນັກຈິດຕະກອນ ດັ້ງອ໋າຍຫວຽດ ປຽບເໝືອນ ການເດີນທາງ ໄປຫາ ຄວາມຮັກແຫ່ງຊີວິດ. ນັ້ນແມ່ນ ຂໍ້ອ້າງ, ເມື່ອຫຼາຍຄົນຖາມທ່ານນາງວ່າ ກຳລັງແຮງໃດ ເພື່ອສາມາດໄປໄດ້ ໃນອາຍຸ ນີ້, ທ່ານນາງ ຕອບພຽງວ່າ ນັ້ນແມ່ນຄວາມຮັກ. ເມື່ອຮັກສິ່ງໃດ, ຄົນເຮົາສາມາດເອົາຊະນະອຸປະສັກ ໄດ້ທຸກຢ່າງ ເພື່ອໄປເຖິງ ບ່ອນທີ່ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໄປເຖິງ. ປັດຊະຍານີ້ເຮັດໃຫ້ການທາງເດີນ ຂອງທ່ານນາງ ເປີດກວ້າງ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກຢູ່ສະເໝີ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບາງຄັ້ງ ມັນບໍ່ຄ່ອຍລື່ນໄຫຼ.
ນັກຈິດຕະກອນ ດັ້ງອ໋າຍຫວຽດ ຫວນຄືນ, ມີຄັ້ງໜຶ່ງ ຂ້າມພູ ໄປຮອດຕອນດິນເໜືອສຸດຂອງປະເທດ ຄືແຂວງ ລາວກາຍ, ທ່ານນາງ ຈຶ່ງໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ບັນດາແມ່ຕູ້ ຢູ່ທີ່ນີ້ ເສຍຊີວິດແລ້ວ. ມີຄັ້ງໜຶ່ງ, ເມື່ອມາພົບກັບແມ່ ຫງວຽນທິງີ໋ ຢູ່ຕາແສງ ດ້າຍມິນ, ເມືອງ ອຽນບິ່ງ (ແຂວງ ອຽນບ໋າຍ), ເພິ່ນກຳລັງປ່ວຍໜັກ. ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະແຕ້ມ, ແຕ່ບັນດາລູກໆ ຂອງ ແມ່ອ້ອນວອນ ຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ສຸດທ້າຍທ່ານນາງ ກໍຕົກລົງ ແລະ ໄດ້ແຕ້ມຮູບແມ່ ທັງນໍ້າຕາ.
ນັກຈິດຕະກອນ ດັ້ງອ໋າຍຫວຽດ ແບ່ງປັນວ່າ ສິ່ງທີ່ທ່ານນາງແຕ້ມ ບໍ່ແມ່ນສີໜ້າຂອງແມ່ ຫາກແມ່ນພັນລະນາເຖິງນໍ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງແມ່. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນ ທີ່ທ່ານນາງ ມີຄວາມໃກ້ຊິດ ໃນເວລາ ພົບປະໂອ້ລົມກັບບັນດາຜູ້ເປັນແມ່ ຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ພວກເພິ່່ນຖື ທ່ານນາງ ຄືເປັນລູກ ຂອງ ພວກເພິ່່ນ, ຈາກນັ້ນ ທ່ານນາງ ສາມາດໄດ້ຮັບຟັງຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງພວກເພິ່ນ.
ສຳລັບນັກຈິດຕະກອນ, ເວລາຍັງເປັນປັດໄຈ ເຮັດໃຫ້ ການເດີນທາງ ຂອງທ່ານນາງ ຮີບຮ້ອນຢູ່ສະເໝີ ຍ້ອນທ່ານນາງ ຢ້ານວ່າ “ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຢຸດພັກ, ຖ້າພວກເພິ່ນຈະຈາກໄປ, ໃນເວລານັ້ນ ຈະຊອກຫາຮູບ ຂອງ ພວກເພິ່ນ ບໍ່ໄດ້ອີກ”...
ເຖິງວ່າມີຄວາມປາດຖະໜາແຕ້ມຮູບ ແມ່ ຫວຽດນາມວິລະຊົນ ແຕ່ປີ 1995, ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 16 ປີຫຼັງນັ້ນ ທ່ານນາງຈຶ່ງ ປະຕິບັດໄດ້. ປັດຈຸບັນ, ການເດີນທາງ ຂອງ ທ່ານນາງແມ່ນ ແຕ້ມ ຕາມບັນຊີລາຍຊື່ແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ໄດ້ຮັບມອບ ນາມມະຍົດ ຕາມດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 56/2013/ND-CP ໄດ້ປະກາດໃຊ້.
ສຳລັບທ່ານນາງ, ວຽກງານ ໄດ້ ແລະ ກຳລັງເຮັດແມ່ນ ສິລະປະການເມືອງ, ແມ່່ນພາລະຕໍ່ປະເທດ. ເພາະສະນັ້ນ, ການເດີນທາງຂອງນັກຈິດຕະກອນ ດັ້ງອ໋ຽຍຫວຽດ ແມ່ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ສິ່ງທ່ີດີ, ຖ່າຍທອດແຮງບັນດານໃຈອັນແຮງກ້າເຖິງຄົນທັງຫຼາຍ, ພິເສດແມ່ນຄົນຮຸ່ນໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບຄວາມໄຝ່ຝັນ ແລະ ອຸດົມຄະຕິ ແຫ່ງຊີວິດ.
ພາບແຕ້ມ ແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຂອງ ນັກຈິດຕະກອນ ດັ້ງອ໋າຍຫວຽດ:
ບົດ: ຖາວວີ - ພາບ: ທົງຫາຍ ແລະ ເອກະສານ ສູນນຳໃຊ້ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພູມສາດ ນະຄອນ ໂຮ່ມີມິນ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ