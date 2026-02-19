ຄຶກຄື້ນລະດູດອກໄມ້ ບຸນເຕັດ ຢູ່ດິນແດນພາກໃຕ້
ແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ ການປະດັບປະດາ ດ້ວຍດອກໄມ້ສົດ ແລະ ຕົ້ນ ໄມ້ປະດັບ ບ່ອນຢູ່ອາໄສ ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ປະຈຳຊາດ ໄດ້ກາຍ ເປັນປະເພນີອັນດີງາມ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍຄວາມຫວັງ ໄດ້ຢູ່ພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາ, ຄວາມໂຊກດີ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ທີ່ສະຫງົບສຸກ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ອາຊີບ ປູກດອກໄມ້ ບຸນເຕັດ ຢູ່ບັນດາ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນທາງພາກໃຕ້ ຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູການ ທີ່ຄຶກຄື້ນທີ່ສຸດ ຊຶ່ງສ້າງບັນຍາກາດ ການອອກແຮງງານ ທີ່ຟ້າວຟັ່ງ ແລະ ຄຶກຄື້ນ ໃນຂະນະທີ່ບຸນເຕັດ ປີ 2026 ໃກ້ຈະມາເຖິງ.
ບັນດາແຫຼ່ງປູກດອກໄມ້ບຸນເຕັດ ທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ພາກໃຕ້
ພາກໃຕ້ ຂອງ ຫວຽດນາມ ມີໝູ່ບ້ານອາຊີບປູກດອກໄມ້ ແລະ ສວນ ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ທີ່ເກົ່າແກ່ຫຼາຍແຫ່ງ. ໃນນັ້ນ, ໝູ່ບ້ານປູກດອກໄມ້ ຊາ ແດັກ (ແຂວງ ດົ່ງທາບ) ຖືວ່າ ເປັນແຫຼ່ງດອກໄມ້ບຸນເຕັດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ. ດ້ວຍປະຫວັດສາດ ກວ່າໜຶ່ງ ສະຕະວັດ, ໃນຊຸມມື້ທ້າຍປີ, ຢູ່ຕາມສວນຕ່າງໆ ລ້ວນແຕ່ ຟ້າວຟັ່ງ ບົວລະບັດ ແລະ ປັບປ່ຽນເວລາອອກດອກ ເພື່ອໃຫ້ທັນສະໜອງ ຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ຕະຫຼາດ ໃນມື້ບຸນເຕັດ.
ງານເທດສະການ ດອກໄມ້-ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ຊາແດັກ ຄັ້ງທີ 2 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນ ແຕ່ວັນທີ 27 ທັນວາ 2025 ຫາ ວັນທີ 4 ມັງກອນ 2026, ກົງກັບ ຊ່ວງເວລາ ກະກຽມບຸນເຕັດ ປີ 2026, ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການ ບໍລິໂພກດອກໄມ້ ປະດັບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ. ກ່ອນຈະຮອດ ງານເທດ ສະການ, ເຈົ້າຂອງສວນ ແລະ ສະຫະກອນ ຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການ ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ການຜະລິດ, ກະກຽມດອກໄມ້ ຫຼາຍແສນກະຖາງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ງານກິດຈະກຳ ແລະ ຕະຫຼາດບຸນເຕັດ. ນອກຈາກ ດອກ ຈຳປາ ເພື່ອປະດັບ-ຜະລິດຕະພັນດັ້ງເດີມ ທີ່ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ແກ່ ຊາແດັກ ແລ້ວ, ບັນດາແນວພັນດອກເບັນຈະມາດ ແລະ ດອກຕາເວັນ ທີ່ມີສີສັນ ແລະ ຮູບຮ່າງໃໝ່ ກໍຍັງຄົງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຈາກຕະຫຼາດ.
ຊາແດັກ ມີຊື່ສຽງດ້ວຍດອກໄມ້ ບານອາຍຸສັ້ນ ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ດອກດາວເຮືອງ, ດອກເບັນຈະມາດ, ດອກພິທູເນຍ, ດອກໄລເອີນ, ດອກຕາເວັນ... ພ້ອມກັບດອກກຸຫຼາບ ອີກຫຼາຍສິບສາຍພັນ, ເພື່ອ ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໄປພ້ອມໆ ກັນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສະຖານທີ່ ສະໜອງດອກໄມ້ບຸນເຕັດ ເທົ່ານັ້ນ, ໝູ່ບ້ານ ດອກໄມ້ ແຫ່ງນີ້ ຍັງໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ຽວຊົມ ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ຂອງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນທຸກໆ ຄັ້ງທີ່ລະດູບານໃໝ່ມາເຖິງ.
ນອກຈາກ ຊາແດັກ ແລ້ວ, ພາກໃຕ້ຍັງມີແຫຼ່ງປູກດອກໄມ້ໃຫຍ່ອື່ນໆ ອີກຫຼາຍແຫ່ງ ເຊັ່ນ: ໝູ່ບ້ານປູກດອກໄມ້ ປະດັບ ກ໋າຍເມີນ (ແຂວງ ຫວິ໊ງລອງ) ທີ່ມີຊື່ສຽງ ດ້ວຍບັນດາປະເພດຕົ້ນໄມ້ ປະດັບ ທີ່ຖືກ ປະ ດິດສ້າງເປັນຮູບຊົງສິລະປະ; ໝູ່ບ້ານປູກດອກໄມ້ ເຖີ໋ຍຍືດ (ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ) ທີ່ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ກວ່າ 100 ປີ; ເຂດປູກດອກໄມ້ ເຕິນບາ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ) ປູກສະເພາະ ດອກດາວເຮືອງ, ດອກຕາ ເວັນ ຫຼື ກູຈີ-ເຊິ່ງເປັນບ່ອນສະໜອງ ດອກເໝີຍເຫຼືອງ, ດອກເຜີ້ງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດນະຄອນ.
ດອກໄມ້ລະດູບານໃໝ່ - ຈຸດເອກະລັກ ຂອງ ການທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນຕະຫຼາດບໍລິໂພກດອກໄມ້ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ພາກ ໃຕ້ ແລະ ທົ່ວປະເທດ, ທັງເປັນບ່ອນທີ່ສ້າງຮູບແບບ ການທ່ອງທ່ຽວ ດອກໄມ້ລະດູບານໃໝ່ ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ທຸກໆ ຄັ້ງທີ່ໃກ້ຈະຮອດບຸນປີໃໝ່ ປະຈຳຊາດ, ບັນດາຈຸດລວມໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ຕະຫຼາດດອກໄມ້ ໂຮ່ທິກີ (ຕາແສງ ເວື່ອນລ່າຍ), ຕະຫຼາດດອກໄມ້ບຸນເຕັດ ເບັ໋ນບິ່ງດົງ (ເມືອງ ບິ່ງດົງ) ກາຍເປັນບ່ອນຄຶກຄື້ນ ຕະຫຼອດເວັນຄືນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ ການຊື້-ຂາຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງດຶງດູດປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ຖ່າຍຮູບ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ພິເສດແມ່ນ ຕະຫຼາດດອກໄມ້ບຸນເຕັດ ເບັ໋ນບິ່ງດົງ ດ້ວຍຮູບແບບ ການ ຊື້-ຂາຍ “ເທິງທ່າ ລຸ່ມເຮືອ” ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດວັດທະນະທໍາ ຕົວເມືອງ ທີ່ເປັນເອກະລັກ. ເຮືອຫຼາຍຮ້ອຍລຳ ຈາກບັນດາແຂວງ ພາກຕາເວັນຕົກ ທີ່ບັນທຸກດອກໄມ້ບຸນເຕັດ ມາເຕັມລຳເຮືອ ໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າ, ສ້າງທິວທັດ ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຟື້ນຄືນບັນຍາກາດ ຂອງເຂດ ແມ່ນ້ຳລຳເຊ ທາງພາກໃຕ້ ຢູ່ໃຈກາງຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄໝ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ນະຄອນ ຍັງໄດ້ຈັດສະຖານທີ່ ແລະ ກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວ ລະດູບານໃໝ່ ຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະເຊັ່ນ: ງານບຸນ ດອກໄມ້ ລະດູບານໃໝ່ ຕາວດ່ານ, ຕະຫຼາດດອກໄມ້ສວນສາທາລະນະ 23 ກັນຍາ, ເສັ້ນທາງດອກໄມ້ ຫງວຽນເຫວ້... ແຕ່ລະສະຖານທີ່ ລ້ວນແຕ່ ໄດ້ຮັບການລົງທຶນຢ່າງພິຖີພິຖັນ ກ່ຽວກັບທິວທັດ, ຫົວຂໍ້ ການວາງສະແດງ, ປະສົມປະສານ ກັບກິດຈະກຳທາງດ້ານ ວັດທະນະ ທຳ-ສິລະປະພື້ນເມືອງ ເຊັ່ນ: ເຊີ້ງສິງໂຕ, ການຂັບ ເດີ່ນກາຕ່າຍຕື (ສິລະປະການຂັບລຳ ຢູ່ພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ), ການສະແດງ ສິລະປະ ຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງບັນຍາກາດ ບຸນປະເພນີ ທີ່ເປັນ ເອກະລັກ ໃນຊຸມມື້ຕົ້ນປີໃໝ່.
ເມື່ອມາຍັງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ, ນັກ ທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຊົມດອກໄມ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ທີ່ສວຍງາມ ຫຼາຍຊະນິດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ສໍາຜັດກັບຈັງຫວະຊີວິດ ທີ່ຄຶກຄື້ນ, ການແຊກແຊງດ້ານວັດທະນະທຳ ພື້ນເມືອງ ແລະ ລົມຫາຍໃຈ ຂອງ ຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄໝຢ່າງກົມກຽວ. ການທ່ຽວຊົມ ດອກໄມ້ລະດູບານ ໃໝ່ ຍ້ອນແນວນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນ ຈຸດເດັ່ນສະເພາະ ຂອງ ນະຄອນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການໂຄສະນາພາບພົດ, ຮັກສາຄວາມງາມ ຂອງ ບຸນເຕັດ ປະເພນີ ແລະ ເພີ່ມທະວີແຮງດຶງດູດ ການທ່ອງທ່ຽວ ໃນທຸກໆ ຄັ້ງລະດູບານໃໝ່ວຽນມາ.
ບົດ: ເຊີນເຫງ໊ຍ - ພາບ: ເຊີນເຫງ໊ຍ, ກິມເກືອງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ