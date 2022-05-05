ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ນັບມື້ນັບມີການພັດທະນາ
ໂດຍຕອບສະໜອງ ຕາມຄຳເຊີນ ຂອງ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອ໋ງຊວນ, ສະຫາຍນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຮອງປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ທຳການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອແນໃສ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ນັບມື້ນັບມີການພັດທະນາ.
ຕໍ່ໜ້າການຜັນແປຢ່າງສັບສົນໃນປະຈຸບັນຂອງໂລກ, ຮອງປະທານປະເທດ 2 ສະຫາຍນາງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນຄ່າ ຂອງການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ການປັບປຸງ ສາຍພົວພັນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ມິດຕະພາບທີ່ສະໜິດແໜ້ນ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ຂອງ ແຕ່ລະປະເທດ ກໍຄື ຄວາມເປັນ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນພາກພື້ນ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ສອງຝ່າຍມີຄວາມປິຕິຍິນດີ ຕໍ່ບັນດາບາດກ້າວ ພັດທະນາໃໝ່ ໃນການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໃນທຸກຂົງເຂດ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ເມສາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ໄດ້ທຳການຕ້ອນຮັບສະຫາຍນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຮອງປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ທີ່ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ແລະ ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022” ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ແລະ 45 ປີແຫ່ງ ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາ ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ຜ່ານນັ້ນ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ຢ່າງແຂງແຮງ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ຮີດຄອງປະເພນີ ສາຍພົວພັນ ສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມ ຂອງສອງປະເທດ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດຂອງ ລາວ, ຜ່ານສະຫາຍນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນປີໃໝ່ ມາຍັງ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ແລະ ບັນດາສະຫາຍການນຳຂອງປະເທດ ລາວ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ທຳການ ຕ້ອນຮັບ ສະຫາຍນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ກຳມະການ ກົມການເມືອງ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ທີ່ ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການເຈລະຈາ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ ລະຫວ່າງ ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ແລະ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍ້ທິແອ໋ງຊວນ, ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສອງຝ່າຍຕ້ອງສືບຕໍ່ສົມທົບກັນ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໃນນັ້ນມີໝາກຜົນແຫ່ງການຢ້ຽມຢາມທາງ ລັດຖະກິດ ລາວຂອງ ປະທານປະເທດ ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2021; ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ການພົວພັນຂັ້ນສູງເປັນປະຈຳ.
ສອງຝ່າຍຕ້ອງມານະພະຍາຍາມຍົກສູງ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳ ອັນແທດຈິງ ໃນການພົວພັນ ລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ; ສົມທົບກັນຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ, ທິດທາງໃໝ່ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໃຫ້ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື, ພິເສດແມ່ນບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ເຊື່ອມໂຍງສອງພື້ນພານເສດຖະກິດ, ນຳໃຊ້ຢ່າງສຸດຂີດ ລະບົບທ່າກຳປັ່ນ... ສອງຝ່າຍກໍສືບຕໍ່ ເພີ່ມທະວີ ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການສຶກສາ-ບຳລຸງສ້າງ, ສາທາລະນະສຸກ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ, ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ, ພິເສດແມ່ນການຮ່ວມມື ເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ.
ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ໝາກຜົນການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ຈົ່ງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງ ພັກ, ສອງປະເທດ, ໃນນັ້ນສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນດ້ານການເມືອງເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ; ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ, ຊຸກຍູ້ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ປະສິດທິຜົນ ການຮ່ວມມື ດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ - ເຕັກນິກ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແທດຈິງ, ມີຄວາມໝາຍດ້ານ ເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງ, ສອດຄ່ອງ ແລະມີການແຜ່ຂະຫຍາຍ ຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ທາງການທູດ ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ຮ່າຢາງ, ສະຫາຍນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ໄດ້ມີການພົບປະກັບການນຳແຂວງ ຮ່າຢາງ.
ທີ່ການພົບປະ, ສະຫາຍນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະປະຕິບັດງານ ແລະ ການນຳແຂວງ ຮ່າຢາງ ໄດ້ພ້ອມກັນແບ່ງປັນ ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ລະອຽດ ໃນການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ; ວິທີການລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ ຂອງບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂະແໜງການເງິນ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ແຫຼ່ງທຶນການລົງທຶນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ; ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ມີບົດບາດໜ້າທີ່ການ ໃນການເປັນຂົວຕໍ່ ສ້າງການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ໃນການພັດທະນາການຜະລິດ; ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ກໍ່ສ້າງລະບົບການເມືອງຢູ່ ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ; ວິທີການແກ້ໄຂ ເພື່ອປັບປຸງ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາກົດໝາຍ; ປະຕິບັດການລົບລ້າງຮີດຄອງປະເພນີຫຼ້າຫຼັງຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ.
ພາຍຫຼັງການພົບປະກັບການນຳແຂວງ ຮ່າຢາງ, ສະຫາຍນາງປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ຈະລົງສຳຫຼວດ ແລະ ຢ້ຽມຢາມບັນດາຮູບແບບ ການຜະລິດກະສິກຳ; ຮູບແບບ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງຊາວຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ຢູ່ນະຄອນ ຮ່າຢາງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ ຢູ່ເຂດສວນສາທາລະນະ ທໍລະນີສາດ ພູພຽງຫີນ ດົ່ງວັນ.
ປະຕິບັດໂດຍ: VNA, VNP - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ