ថ្លែងនៅក្នុងសម័យបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃគណៈប្រតិបត្តិ អគ្គនាយក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានការពារការងាររបស់អង្គការនេះ ក៏ដូចជាកំណែទម្រង់ថ្មីៗ ហើយ អំពាវនាវឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញលើការសម្រេចចិត្តដកខ្លួន និងធ្វើការសន្ទនាជាមួយ WHO អំពីការផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់។ លោកបានបញ្ជាក់ថា WHO ស្វាគមន៍ការលើកសំណើរគោលគំនិតពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃសកម្មភាពឧបត្ថម្ភប្រជាជនទាំងអស់នៅលើពិភពលោកឲ្យកាន់តែល្អជាង។

អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus ។ រូបថត៖ THX