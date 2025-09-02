ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម ធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលបដិ សណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការចំពោះលេខាទីមួយនិងជាប្រធានរដ្ឋគុយបាលោក Miguel Díaz-Canel Bermúdez
នាព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែកញ្ញា ពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការជូនចំពោះលេខាទីមួយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត គុយបា ប្រធានរដ្ឋគុយបាលោក Miguel Díaz-Canel Bermúdez និងភរិយាបានប្រព្រឹត្ត ទៅយ៉ាងឱឡារិកនៅទីក្រុងហាណូយ។ អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម និងភរិយាបានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច។
មុននោះ ក៏នាព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា លេខាទីមួយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស កុម្មុយនិស្តគុយបា ប្រធានរដ្ឋគុយបា លោក Miguel Díaz-Canel Bermúdez និងលោកជំទាវភរិយា Lis Cuesta Peraza រួមជាមួយគណៈប្រតិភូគុយបាបាន អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា និងចូលវិមានតម្កល់សពគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញ៕