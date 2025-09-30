Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សាររបស់ប្រធានរដ្ឋលឿង គឿង ក្នុងឱកាសវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត

ក្នុងសារមួយចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង បានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះភ្ញៀវអន្តរជាតិអញ្ជើញមកកាន់ទីក្រុងហាណូយ - ទីក្រុងដើម្បីសន្តិភាព ដើម្បីចូលរួមពិធីចុះហត្ថលេខាលើ "អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត" ក្រោមប្រធានបទ "ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត - ចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវ - សម្លឹងឆ្ពោះទៅអនាគត" ដែលប្រារព្ធឡើងនាថ្ងៃទី ២៥ និង ២៦ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥។
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង។ រូបថត៖ VGP

ក្នុងសារនោះ ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមជានិច្ចកាលចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតជាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមគោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួន ហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត។ អនុសញ្ញានេះកំណត់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ដោយធានាថា ប្រទេសសមាជិក ជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រទេសងាយរងគ្រោះ នឹងត្រូវបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រ និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងប្រភេទឧក្រិដ្ឋកម្មនេះ។  ការដែលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តលើអនុសញ្ញាប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត (ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤) និងរៀបចំការបើកពិធីចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងហាណូយ គឺជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកនៃស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសនានា ក្នុងការការពារលំហរអ៊ីនធឺណែត ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់មនុស្សជាតិ។ វៀតណាមសង្ឃឹមថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងមិនត្រឹមតែជានិតិវិធីច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាវេទិកាជំរុញកិច្ចសន្ទនា ចែករំលែកបទពិសោធន៍ ពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាល អង្គការអន្តរជាតិ វិស័យឯកជន និងក្លាយជាវេទិកាជំរុញការអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ធានាឲ្យសម័យប្រជុំលើកទី ១០ នៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥ ដំណើរការប្រកបដោយជោគជ័យ

ធានាឲ្យសម័យប្រជុំលើកទី ១០ នៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥ ដំណើរការប្រកបដោយជោគជ័យ

អញ្ជើញថ្លែងមតិបិទសម័យប្រជុំលើកទី ៤៩ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការអស់រយៈពេល ៥,៥ ថ្ងៃមក ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹម ថាញ់ មិន បានស្នើឱ្យស្ថាប័ននានា ប្រឹងប្រែងឆ្លៀតយករៀងរាល់ថ្ងៃនិងរៀងរាល់ម៉ោង ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី ១០ ដែលជាសម័យប្រជុំចុងក្រោយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top